BINANCE COIN (BNB)

Binance Coin’de (BNB) Kritik Formasyon: Beklenen Yükseliş Gelecek Mi?

Özet

  • BNB Chain'in (BNB) fiyatı, CZ'nin çıkışına rağmen geçen hafta %6'nın üzerinde bir artış gösterdi ve yazı kaleme alındığı sırada 248,18 dolar seviyesinden işlem görüyordu.
  • Kripto para analisti Ali'nin yorumuna göre, BNB Chain'in baş-omuz modeli oluşturabileceği ve 261 doların üzerinde kalıcı bir kapanışın yükseliş eğilimini ateşleyebileceği belirtildi.
  • BNB'nin günlük grafik analizine göre, MACD ve Chaikin para akışı (CMF) göstergeleri yükseliş eğilimini desteklerken, diğer göstergelerde düşüş eğilimi gözlendi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

CZ’nin çıkışının ardından BNB Chain’in (BNB) fiyatının düşeceği korkusu vardı. Ancak kripto para yerini korumayı başardı. Aslında token’ın fiyatı son yedi günde %6’dan fazla arttı. Kripto paranın fiyat tablosunda umut verici bir yükseliş modeli oluştuğunda işler daha da iyi hale gelebilir.

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BNB’de Baş Omuz FormasyonuBNB’de Umut Verici Metrik

BNB’de Baş Omuz Formasyonu

CoinMarketCap’e göre BNB geçen hafta %6’nın üzerinde artış gösterdi. Yazı kaleme alındığında 248,18 dolar seviyesinden işlem görüyor ve piyasa değeri 37,6 milyar doların üzerindeydi. Popüler bir kripto para analisti olan Ali, 12 Aralık’taki bir tweet’te BNB Chain’in baş-omuz modeli oluşturabileceğine dikkat çekti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Binance coin bir baş-omuz modeli oluşturuyor olabilir. Boyun çizgisinin üzerinde 261 dolarda kalıcı bir kapanış yükseliş eğilimini ateşleyebilir ve BNB dolarını 310 dolara doğru itebilir! Boyun çizgisinin 261 dolar üzerinde kalıcı bir kapanışı yükseliş eğilimini ateşleyebilir ve BNB’yi 310 dolara doğru itebilir!

BNB’de Umut Verici Metrik

Analist daha sonra BNB’nin 261 dolara dokunma olasılığını görmek için BNB’nin günlük grafiğine baktı. MACD piyasada açık bir yükseliş eğilimi sergiledi. Chaikin para akışı (CMF) da yakın geçmişte umut verici bir artış kaydetti. Ancak diğer göstergelerin birkaçı düşüş eğilimindeydi.

Örneğin token’ın fiyatı Bollinger Bantlarının üst sınırına dokundu. Ek olarak göreceli güç endeksi (RSI) nötr işaretin yakınına doğru güneye doğru giderek fiyat düzeltmesi olasılığını artırdı. Blockchain‘in fiyat tablosu yükselişte kalırken ağ etkinliği de yakın geçmişte bir miktar arttı. Artemis’in verilerine ilişkin analizi, BNB’nin günlük aktif adreslerinin geçen ay boyunca sabit kaldığını ortaya çıkardı. Ayrıca blockchain’in günlük işlemleri 7 Aralık 2023’te keskin bir artış gösterdi ve bu da BNB’nin ağ kullanımında ani bir artış olduğunu gösterebilir. TVL arttıkça DeFi alanındaki durumu da iyi görünüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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