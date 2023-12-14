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Kripto Para Biriminde Yeni Üçlü: VC Spectra, FTX Token ve Terra (LUNA) 

COINTURK
COINTURK
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

3 kripto para biriminin ekosistemde dikkat çektiği iddia ediliyor: VC Spectra (SPCT) halka açık ön satışta %862,5’lik bir artışla hedge fonlarında ilgi çekiyor olabilir, FTX Token (FTT) zorlukların ortasında direnç gösteriyor ve Terra (LUNA) topluluk destekli yükseltmelerle yükseliyor.  

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VC Spectra (SPCT): Merkezi Olmayan Hedge Fon Yatırımları FTX Token (FTT) Terra (LUNA) 

VC Spectra (SPCT): Merkezi Olmayan Hedge Fon Yatırımları 

Merkezi olmayan hedge fonu alanına giriş yapan VC Spectra (SPCT), ekibin açıklamasına göre kısa süre önce özel tohum satışında 2,4 milyon dolar gibi önemli bir meblağ elde ederek halka açık ön satış için zemin hazırladı.  

Yolculuk, 0,008 $ altcoin fiyatıyla 125 milyon SPCT tokenı sunan Aşama 1 ile başladı. Sonraki aşamalarda fiyatlarda kademeli artışlar yaşandı ve SPCT tokeninin 0,077 $’a ulaştığı 4. aşamadan 5. aşamaya %16,6’lık bir artışla sonuçlandı. 

Yoğun talep nedeniyle beklentileri aştığı iddia edilen VC Spectra (SPCT), ekibin açıklamasına göre halka açık ön satışını güçlü bir şekilde sonuçlandırmaya hazırlanıyor ve beklenen 0,080 $ seviyesini aşıyor. Bu başarı, kullanıcıları üç aylık temettüler ve kârlı yatırımlardan geri alımlarla ödüllendiren, merkezi olmayan bir hedge fonu olarak değer önerisine atfediliyor.  

Buna ek olarak, kullanıcılar tohum/özel satışlar sırasında gelecek vaat eden yeni ICO’lara özel erişim elde etmekte ve VC Spectra ekosisteminde oylama haklarından yararlanmaktadır. 

Bitcoin blok zincirinde BRC-20 standardına bağlı kalan SPCT tokenı, VC Spectra platformunda takas, merkezi olmayan ticaret, varlık yönetimi ve işlem ücretlerinin karşılanmasını kolaylaştırmada çok yönlü bir rol oynamaktadır.  

Bir yakım mekanizmasına sahip olan deflasyonist yapısı, zaman içinde token dolaşımında bir azalma sağlayarak kıtlığını ve potansiyel değer artışını artırır. Gerçek hayattaki faydaya ve kapsamlı bir ekosisteme odaklanan VC Spectra, iddialara göre yatırımcılara finansal getiriden daha fazlasını sunan bir yatırım fırsatı olarak ortaya çıkıyor olabiir. 

FTX Token (FTT) 

FTX Token (FTT) sadece bir ay içinde, değerinde %11’lik etkileyici bir artış kaydederek ve 11 Aralık’ta 4,90$’a ulaşarak kayda değer bir esneklik gösterdi. FTT’nin fiyatındaki artış, FTX Token borsasının iflas ilanı ve kurucusu Sam Bankman-Fried’ın yasal zorluklarının damgasını vurduğu bir belirsizlik döneminin ardından geldi.  

Bu zorluklara rağmen, borsanın yeniden başlatılmasına yönelik potansiyel tekliflerin SEC Başkanı Gary Gensler’den kısmi onay almasıyla olumlu göstergeler ortaya çıktı. Gensler’in yasal standartlara bağlılığı vurgulayan olumlu tutumu, FTX Token’a (FTT) olan ilginin ve iyimserliğin yeniden artmasına yol açtı. 

Ayrıca, FTX Token’ın (FTT) FTX borsa ekosisteminde alım satım ücretleri ve yardımcı program için temel bir bileşen olarak işlevselliği, onu dijital varlıkların gelişen manzarasında çok önemli bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.  

Piyasa dinamikleri gelişmeye devam ettikçe ve yeniden başlatılan bir FTX Token borsası potansiyeli çekiş kazandıkça, FTX Token (FTT) yeniden canlanmaya hazır görünüyor ve zorluklar karşısında uyarlanabilirliğini ve esnekliğini sergiliyor. Analistlerin FTT fiyat tahmini, FTT’nin 2023’ün sonuna kadar 7,20 $ ‘a ulaşabileceğini ve yatırımcılar için en iyi altcoinlerden biri olabileceğini gösteriyor. 

Terra (LUNA) 

Terra’nın (LUNA) fiyatı geçtiğimiz ay %32 gibi etkileyici bir oranda artarak 11 Aralık’ta 0,98$’a ulaşarak güçlü bir yükseliş gösterdi. Terra’nın (LUNA) fiyat artışı, v2.3.0 yükseltmesi için 11874 sayılı Teklifin yakın zamanda topluluk tarafından onaylanması ve %93 oranında “Evet” oyu almasıyla aynı zamana denk geliyor.  

Yükseltme, oylama gücüne dayalı olarak minimum doğrulayıcı komisyonlarının belirlenmesi için protokol mantığını entegre eden Dyncomm modülünü tanıtıyor. Allnodes, Interstellar Lounge ve TerraCVita gibi önemli oyuncular da dahil olmak üzere 60 katılımcı doğrulayıcıdan 58’inin ezici desteğiyle, topluluk fikir birliği Terra’nın (LUNA) geliştirmelerinin önemini vurgulamaktadır.  

Dahası, Terra’nın (LUNA) dinamik doğrulayıcı komisyonlarının geliştirilmesine liderlik edecek olan eski L1TF geliştiricisi Fragwuerdig ile stratejik işbirliği, projeye teknik uzmanlık katıyor.  

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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COINTURK
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