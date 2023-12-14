XRP, AVAX, Cardano ve Ethereum’u Unutun! Piyasa Yapıcılar Bu Altcoin’den Topluyor: 7.61 Milyon Dolar Yatırdılar!

Fed faiz kararının açıklandığı günün ardından en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yukarı yönelmesiyle altcoin piyasası hareketlendi. Bazı altcoin’lerin çift haneli yükseldiği günün ilk saatlerinde piyasa yapıcıların kripto para borsalarından milyonlarca adet Worldcoin (WLD) çektikleri tespit edildi. Zincir içi veri platformu Spot On Chain’in yaptığı bildirime göre piyasa yapıcılar son 4 saat içinde 7.61 milyon dolarlık WLD çekimi yaptı.

2 Büyük Piyasa Yapıcı 4.02 Milyon Adet WLD’yi Borsalardan Çekti

Zincir içi veri platformu Spot On Chain‘in sağladığı verilere göre piyasa yapıcılar kripto para borsalarından WLD çıkarıyor. Buna göre kripto para borsalarından son 4 saat içinde 7.61 milyon dolar değerinde 3.02 milyon adet WLD çekildi.

Piyasa yapıcılardan Amber Group son 4 saat içinde kripto para borsası OKX’ten 5.09 milyon dolar değerinde 2.02 milyon adet WLD çekti. 0xbd8… ile başlayan ve başka bir piyasa yapıcı olduğu düşünülen bir cüzdan adresi de yine son 4 saat içinde kripto para borsası Binance‘den 2.52 milyon dolar değerinde 1 milyon adet WLD çekti.

Spot On Chain ayrıca sunduğu Merkezi Kripto Para Borsaları Net Akış Hacmi göstergesi WLD için negatif akışların arttığını bildirdi. Bu da balinaların kripto para borsalarından yoğun bir şekilde WLD çıkardıkları anlamına geliyor.

Worldcoin Fiyatında Son Durum

Güncel rakamlarla Worldcoin’in WLD‘sinin fiyatı son 24 saatte yüzde 9,54 artışla 2,57 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin’in fiyatının özellikle piyasa yapıcıların yaptıkları satın alımların hemen ardından hızla arttığını gösteriyor. Bu son artışla birlikte WLD’nin son 7 günde elde ettiği kazançlar yüzde 4,72’ye, son 30 günde elde ettiği kazançlar ise 14,01’e çıktı.

Piyasa yapıcıların ve balinaların gerçekleştirdikleri satın alımlarla WLD’nin işlem hacminde de artış oldu. Çift haneli fırlayan altcoin’in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 39,76 artışla 154.11 milyon dolara yükseldiği görülüyor.

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