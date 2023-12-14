İyi Haberler Var, 14 Aralık Shiba Coin Yorumları

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu (SHIB) son BTC düşüşüyle rallisini yarıda kesti. Yazı hazırlandığı sırada 0,0000097 dolardan alıcı bulan meme coin içinde bulunduğumuz yükseliş döneminde ön plana çıkacak büyük bir müjde veremedi. Shibarium heyecanı ise aylar önce hızlı biçimde söndü.

Shiba Coin Haberleri

10 günlük zayıf yükselişin ardından Shiba Coin fiyatının yüzde 8 civarında kayıp yaşadığını gördük. BTC’nin makro cephedeki gelişmelerin tedirginliği nedeniyle yaşadığı satışlar bu düşüşü destekledi. 11 Aralık’taki %7’lik önemli düşüşün ardından RSI 60’ın altına indi ve bu panik satışlarını doğruluyor. Şimdi BTC 43.000 doları aştığı için fiyat güne %1,8 yükselişle devam ediyor.

Santiment verilerine göre Shiba Coin etrafındaki birikim hissiyatı son fiyat hareketinden o kadar da etkilenmedi. Son zamanlardaki borsa çıkışı ise yüzde 51 oranında arttığı için satışların zayıflamaya devam edeceği düşünülebilir.

Fiyattaki geri çekilmeye rağmen CoinGlass verilerine göre fonlama pozitifte kaldı. Bu da vadeli işlemlerde net satıştan halen uzak olunduğunu gösteriyor. Eğer BTC hızlı bir toparlanma yaşayabilirse mevcut durumda Shiba Coin fiyatının fiyatından tekrar 1 sıfır sildiğine şahit olabiliriz.

Shiba Coin Fiyat Tahminleri

Popüler meme coin 0,00000920 dolar bölgesini destek olarak korudu ancak halen 0,00001 dolar bölgesini aşabilmiş değil. Paralel kanalın orta alanını kaybetmemesi yükseliş bekleyen yatırımcıların satışları göğüslediğini gösteriyor. Aynı zamanda haftalık mumdaki uzun kuyruk bunu destekliyor.

Fiyatın yönünü belirleyecek olan şey BTC’nin 44.000 dolar üzerinde yapacağı yeni zirveler ve 0,00001134 dolarlık tavan çizgisinin aşılması halinde 0,00001485 ve 0,00001572 dolar arasında yeni bir zirve görebiliriz. Yükselişi devam ettiği senaryoda sonraki duraksa 0,00001797 dolar olacak.

Peki olası geri çekilmede hedef neresi? BTC eğer 40.000 dolar altına iğne atarsa bu altcoinlerde daha büyük kayıpları tetikleyebilir. Bu senaryoda hedef 0,0000088 ve 0,000008 dolar olacak. Şok satışındaysa 0,0000064 dolar bölgesine iğne atılabilir.

Şimdilik BTC 42.000 dolar üzerinde güçlü görünüyor ve 10 Ocak tarihine kadar gelmesi umulan ETF onay haberi risk iştahını yukarıda tutabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.