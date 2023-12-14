Cardano Ekosisteminin Önemli Şirketlerinden Coti, Layer-2 Projesini Duyurdu

Blockchain sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve kripto şirketleri bu alana yönelik ciddi kararlar alıyor. Son olarak Cardano ve kendi blockchain ağı üzerinde projeler yürüten bir geliştirme firması olan Coti, önümüzdeki yıl için planlanan bir güncellemenin parçası olarak Web3 kullanıcılarına yönelik bir Ethereum Layer-2 sunmaya hazırlanıyor.

Web3 Şirketi Coti’den Layer-2 Adımı

Coti ekibi tarafından ele alınan stratejik hamle, Directed Acyclic Graph (DAG) teknolojisini kullanan amiral gemisi blockchain ekosistemini yerel dapp platformalarını destekleyen bir Ethereum Layer-2 dönüşmesini içeriyor. Coti’nin Ethereum Layer-2 ağı, Ethereum ekosisteminden güvenlik konusunda destek alacak ve dapp platformları için kullanıcı gizliliğine vurgu yapacak. Bir Coti sözcüsü yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Değişen şey Coti’nin daha önce tescilli bir DAG tabanlı protokol olan altyapısının Ethereum üzerinde EVM uyumlu gizlilik merkezli bir Layer-2 haline gelmesidir.”

Coti V2 için geliştirme ağının 2024’ün ikinci çeyreğinde geliştiriciler için paylaşılması planlanıyor ve bu sürecin başarılı olmasının ardından kullanıcılar için bir test ağı yayınlanması bekleniyor. Bu süreçlerin başarı ile sonuçlanmasının ardından ise 2024 sonuna kadar ana ağ kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Coti Ekibinden Dikkat Çeken Açıklamalar

Coti V2 için ekip, işlem gizliliğini korumak için kriptografi kullanmayı düşünüyor. Garbled Circuits olarak bilinen ve zero-knowledge tekniklerine dayalı yaygın olarak kullanılan gizlilik koruma çözümlerine alternatif olarak sunulan bir yöntem uygulayacaktır.

Coti ekibi, ağın birincil geliştirme firması olan Input Output ile işbirliği içinde geliştirilen ve Cardano ekosistemi üzerinde merkezi olmayan bir stablecoin olan Djed’i yönetiyor. Ayrıca aynı ağ üzerinde bir ödeme hizmeti olan Ada Pay’i de yönetiyor. Ekip ayrıca sürece dair önemli detayları paylaşırken Cardano tabanlı projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini de doğruladı. Ekip tarafından konuya yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Coti’nin Cardano ile çalışmaları devam ediyor. Orada Djed adında bir projemiz var ve bu proje Cardano üzerinde kalmaya devam edecek.”

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