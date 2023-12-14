2010 Yılından Beri Bitcoin 474 Kez Öldü

Bitcoin için ana akım medyada çıkan haberler çoğunlukla iki farklı temadadır. İlki ölümü ikincisiyse balon oluşu. Madencilerin çevreye verdiği zarar vesair gibi haberleri de genelde ayı piyasalarının sonlarında ve yükseliş dönemlerinde görüyoruz. Peki 13 yılda BTC kaç kez öldü?

Bitcoin Öldü Mü?

10 yılda çıkan 474 öldü haberine rağmen Bitcoin halen günlükte milyar dolarlık hacimler görüyor. 99Bitcoins platformuna göre, Bitcoin (BTC) 2010 yılından bu yana 474 kez öldü. Bu elbette ana akım medyada çıkan haberleri kapsıyor. Öldüğüne dair haberlerin yoğunlaştığı dönemler ise malumunuz zorlu ayı piyasaları.

Her öldü denildikten sonra yeni zirveler yapan Bitcoin fiyatı devasa kayıpların ardından toparlanmayı başardı. Kasım 2023’te, tanınmış Hintli yazar Chetan Bhagat, kriptonun öldüğünü ilan eden bir köşe yazısı yazdı. Aynı dönemde özellikle altcoinler önemli düşüşler yaşasa da halen BTC ve genel olarak kripto para piyasaları ölmüş değil.

Bitcoin Ölecek Mi?

Eğer günün birinde yeterince az insan Bitcoin ağında transfer yapar, borsalar ilgisizlikten kapanır ve BTC alım satacak birini bulamazsanız onun öldüğünü söyleyebilirsiniz. Ancak bu bugünden baktığımızda pek mantıklı değil son madencinin cihaz kapattığı hiçbir alıcının olmadığı bir ortam için tüm kripto yatırımcılarının internete erişiminin ortadan kalkması gerekiyor.

Fakat kripto paralar ve özellikle Bitcoin dokunulmaz mülkiyet kavramından beslendiği için sürekli olarak ilgi görecek. Kimsenin cüzdanınızdaki paraya el koyamadığı bir dünya ancak kriptografik olarak güvence altına alınan bir para birimiyle mümkün. Bankalardaki paranıza el konulabilir, yastık altındaki varlıklarınız çalınabilir veya resmi olarak el konulabilir ancak özel anahtarını ezberlediğiniz cüzdanınızın ele geçirilmesi için dişlerinizin sökülmesi gerekir.

Üstelik hükümetler bile kripto paraların burada kalacağından emin ki onları regüle etmek için çalışmalar yapıyorlar. Trilyon dolarlık varlık yöneticileri ETF onayı için çabalıyor ve talebin katlanarak artması bekleniyor.

Bu yüzden ayı piyasalarındaki zayıflayan talep Bitcoin’in öldüğüne dair haberleri doğursa da kral kripto para birimi ayakta kalacak. Matrixport’un araştırma müdürü Markus Thielen de ayı piyasası ya da başka bir krizin kripto para piyasası ve özellikle de Bitcoin için gerçek bir tehdit oluşturmadığına inanıyor.

Ufak bir parantez açalım ve altcoinlerin ölebileceğini birçoğunun yıllar içinde öldüğünü söyleyebiliriz. Bugün var olan kripto paraların önemli bölümü yıllar sonra unutulmuş olacak tıpkı 2017 veya daha eski dönemde en büyük 50 kripto arasında olanların öldüğü gibi. Bitcoin ve sadece güçlü olanlar ayakta kalabilecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.