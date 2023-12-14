SEC, Ethereum (ETH) İçin 6 Şubat 2024’e İşaret Etti

Fed faiz kararının ardından kripto para yatırımcıları için en zorlu haftasının kritik dönemini artık geride kaldı. Bitcoin fiyatı 43.475 dolara tırmansa da şimdilik burada kalıcı olabilmiş değil. Diğer taraftan ETH ETF başvurusu için yeni bir karar verildi. Son kararın detayları ve muhtemel senaryolar neler?

Ethereum Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kısa süre önce Invesco ve Galaxy Digital tarafından önerilen spot ETF ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi. Invesco ve Galaxy Digital’in BTC ETF başvuru dosyasında ise aynı dakikalarda bir güncelleme olduğunu gördük. Bu tarz dosya güncellemeleri SEC ile devam eden iletişimin sonucu olarak kabul ediliyor. Bu ay SEC birçok potansiyel ETF ihraççısıyla görüşmeler yaptı ve bu da piyasada onaya dair iyimserliği besliyor.

13 Aralık tarihli bir bildirimde SEC, Cboe BZX Borsasının Invesco Galaxy Ethereum ETF’ini listelemesine olanak tanıyan başvuru için kararını ertelediğini duyurdu. Buna göre 6 Şubat 2024 tarihinde karar verilmesi bekleniyor.

“Önerilen bu kural değişikliği için bildirimin yayınlanmasından sonraki 45. gün 23 Aralık 2023’tür. Komisyon bu 45 günlük süreyi uzatıyor. Komisyon 6 Şubat 2024 tarihini önerilen kural değişikliğini onaylayacağı veya onaylamayacağını belirlemek için işlem başlatacağı tarih olarak belirler.”

ETF Yarışı Hız Kazanıyor

Invesco ve Galaxy Digital Haziran ayında BlackRock spot Bitcoin ETF başvurusu yaptıktan sonra cesaret alıp BTC ETF başvurusunu canlandırdı. Eylül ayında da spot ETH ETF başvurusunu yaptı.

Bloomberg ETF analisti BTC ETF dosya güncellemesiyle ilgili birkaç dakika önce şunları yazdı;

“Invesco, yeni güncellenen S-1’lerine göre yalnızca nakit oluşturma taahhüdünde bulunuyor. SEC’in ilk etapta ETF’lerin sadece nakit olarak oluşturulmasına izin verme konusunda kararlı olduğuna dair oldukça büyük bir ipucu (ki biz de arka planda bunu duyuyoruz). Yine de pek çok kişi BlackRock’ın SEC’i ayni yatırımlar konusunda etkileyip etkileyemeyeceğini görmek için bekliyordu.”

Analistler için her şeyin belli olacağı tarih 10 Ocak olarak konuşuluyor. Eğer SEC bir onay verecekse bunun bu son tarihlerde olduğunu görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.