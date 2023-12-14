Mola Bitti Kripto Paralar Buraya Gidiyor

Bitcoin fiyatı yeniden 43.000 doların üzerinde ve altcoinlerde hareketlilik başladı. Peki piyasalar neden pozitife döndü? Bunun birçok nedeni var. Pazar günü erken saatlerde Çarşamba günü Fed kararının birkaç saat sonrasına kadar negatifliğin sürebileceğinden bahsetmiştik. Beklendiği gibi oldu ve şimdi de ikinci evreye geçiyoruz.

Kripto Paralar Yükseliyor

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma birkaç saat içinde Asya piyasaları açılana kadar devam edebilir. Yaklaşık 1 saat sonra günlük kapanış var ve bunu 43.000 dolar üzerinde yapması önemli. Ancak şimdiki konumuz kısa vadeli hareketin ötesinde artık değişen piyasa hissiyatıyla ilgili. Artık zirveler kar alma bölgelerinin ötesinde geçici mola yerlerine dönüşüyor. BTC son düzeltmeyi şimdilik tamamlamış ve sıradaki hedefine odaklanmış görünüyor.

Borsa Hacimleri

Bitcoin’in borsalardaki işlem hacmi 11 Aralık’ta son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. BTC alım satımlarındaki hareketlilik istenen seviyede olmasa da büyük piyasa yapıcıların çekilmesinin ardından talebin yeniden büyük bir dönüşü anımsatacak biçimde canlanması olumlu.

Spot Bitcoin ETF

Makro cephedeki dalgalanma şimdilik bitti ve faiz indirimlerine yaklaştığımızı Powell da söyledi. Öte yandan yılbaşından bugüne %153,5’lik kazanç elde eden BTC son Binance anlaşmasını da pozitif fiyatladı. Bu anlaşmanın spot Bitcoin ETF onayının da önünü açtığını söyleyen uzmanlar 10 Ocak tarihinden fazlasıyla umutlu. Yaklaşık 26 gün sonra büyük güne ulaşmış olacağız.

CryptoQuant analistleri ETF onayının ilk aşamada sonuçlarına dair oldukça güzel şeyler söylediler. Eğer Ocak ayında onay gelirse analistlere göre BTC’nin piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar artacak. Bu da fiyatın 85.000 doların üzerine çıkabileceği anlamına geliyor. Galaxy Digital, spot BTC ETF lansmanından sonraki ilk yıl içinde %74’lük bir fiyat artışı öngörüyor.

İki tahmin de bize kripto paraların kümülatif piyasa değerinin yüzde 100’ün üzerinde artabileceğini söylüyor. Bu da bazı altcoinlerde 10 katı aşan kazanç anlamına gelebilir.

Kurumsal Girişler

Bazı yatırımcılar spot ETF onayının likiditeyi artırmasını beklerken, kurumsal yatırımcılar çoktan Bitcoin ve kriptoya giriş yapmaya başladı. CoinShares raporlarına her Pazartesi dikkat çekiyoruz ve istikrarlı girişler heyecan verici biçimde sürüyor. Geçtiğimiz hafta, 39,9 milyon dolarlık kurumsal giriş yalnızca Bitcoin’e oldu ve 11 haftadır net girişler sürüyor.

Bu yıl kripto paralara net giriş 1,88 milyar dolar oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.