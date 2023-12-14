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Son Dakika: SEC Onayı Verdi Bitcoin 43.000 Doları Aştı

Özet

  • SEC, HASHDEX vadeli Bitcoin ETF'ini onayladı.
  • Bloomberg'den James: "Bunun Hashdex'i Teucrium'dan Tidal'a taşımak için bir onay emri olduğuna *inanıyorum"
  • BTC 43.475 $'a ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 43.300 doları hızlı biçimde geride bıraktı ve yükselişin birçok nedeni var. Potansiyel ETF onayına dair iyimserliği besleyen gelişmelerin yanında birkaç dakika önce başka bir önemli gelişme yaşandı.

Vadeli Bitcoin ETF Onayı

The Block cephesinden gelen son dakika haberine göre SEC biraz önce Hashdex’in vadeli BTC ETF onayını verdi. Bloomberg’den James ise bunun Teucrium’dan Tidal’ın tröstüne taşımak için bir onay emri olabileceğini söyledi. Yine de BTC fiyatı haberin ardından 43.475 dolara tırmandı.

SEC ve potansiyel ihraççılar arasındaki görüşmelerin hız kazanması ve 10 Ocak tarihine kadar onayların geleceğine dair yaygın kanaat yatırımcıların risk iştahını her geçen gün artırıyor. Sadece haftalar sonra SEC bekleyen BlackRock ve diğer ETF’ler için kararını açıklayacak.

Onay sonrası sürece hazırlık için çeşitli adımlar atan trilyon dolarlık varlık yöneticileriyse kendilerinden emin duruşlarını sürdürüyor. 2024 yılında faiz indirimleri, halving ve ETF onaylarıyla bizi kripto için enteresan bir dönem bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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