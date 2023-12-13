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Kripto Piyasasında Yapay Zeka Rüzgarı Esiyor: FET, RNDR ve GRT Performansları İle Göz Dolduruyor

Özet

  • Kripto piyasasında gözler ABD tarafından gelecek faiz kararına odaklanırken bir sektör ön plana çıkmayı başardı.
  • Bu süreçte tüm piyasada sessizlik hakimken yapay zeka sektöründe yükseliş devam etti.
  • Özellikle FET, RNDR ve GRT performanları dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Yapay zeka sektörü ile ilgili kripto token’lar, ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde temkinli hareket eden başlıca kripto varlıkların sessiz performansına rağmen hafta boyunca devam eden bir yükseliş kaydetmeyi başardı. Fetch, yapay zeka teknolojisinde yaşanan son gelişmeler ile ilişkili kripto para birimlerinin değer artışına öncülük ederek yatırımcılarını mutlu etmeyi başardı.

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Kripto Piyasasında Yapay Zeka RüzgarıDikkat Çeken Projeler Neler?

Kripto Piyasasında Yapay Zeka Rüzgarı

Fetch ai’nin yerel kripto para birimi FET, son 24 saat içinde %7.54 yükselerek yazının yazıldığı sırada 0,6480 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Fetch ai; yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak özellikle veri işleme ve trade işlemleri de dahil olmak üzere iş görevlerini otomatikleştirmeye odaklanıyor.

Blockchain veri analiz firması CryptoQuant’tan alınan verilere göre FET’in merkezi borsa rezervleri Kasım sonu ve Aralık ayı boyunca azaldı. Geçtiğimiz iki hafta içinde 26 milyondan fazla FET token borsalardan çekildi.

Bu durum yatırımcıların kripto varlığı uzun vadede elde tutmanın değerli olduğunu düşündüklerini gösteriyor. Kripto varlıkların arzındaki azalma, token fiyatının artışını da olumlu yönde etkiliyor. Sei Labs Kurucu Ortağı Jeff Fang verdiği bir demeçte yapay zeka sektörüne yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Yapay zeka kripto sektörünün son dönemdeki yükselişi; kullanıcıların yapay zekaya yönelik artan ilgisi sektördeki teknolojik ilerlemeler ve yapay zeka odaklı blockchain projelerinin devam eden gelişimi gibi çeşitli faktörlerden etkileniyor.”

Dikkat Çeken Projeler Neler?

Kripto piyasasından daha iyi performans gösteren yapay zeka sektörü ile ilgili bir başka kripto token ise sanatçıların üretken yapay zeka sanat eserleri oluşturmak için bilgi işlem gücüne erişmelerine yardımcı olan bir platform olan Render oldu. Projenin kripto para birimi olan RNDR, bir iş kanıtı fikir birliği mekanizması üzerinde çalışması ile biliniyor. Son bir haftada %8’in üzerinde değer kazandı ve yazının yazıldığı sırada 4,11 dolardan işlem görüyordu.

Yapay zeka sektörüne yönelik token’ların son rallisine The Graph protokolünün yerel token’ı GRT de katıldı. Token fiyatı son 24 saatte 0,1661 doların üzerine çıktı ancak yazının yazıldığı sırada 0,1596 dolar seviyesinden işlem gören GRT’nin fiyatı geçtiğimiz ay %20 artması ile herkesin dikkatini çekti. Hem RNDR hem de GRT, Kasım ayı sonlarında Binance Japan tarafından listelenen token’ların arasında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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