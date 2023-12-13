Litecoin (LTC) İçin Fed Sonrası Beklentiler Ne Yönde? Altcoin Fiyat Tahminleri

BTC yazı hazırlandığı sıra 42.000 doların üzerinde ve LTC fiyatı 72,5 dolarda bulunuyor. Peki ilerleyen saatlerde neler olacak? Heyecan verici olan şey yazı hazırlandığı sırada henüz Fed faiz kararının açıklanmamış olması bu yüzden hedeflerin ve beklentilerin size kararın ardından ulaşıp fiyatlamanın başladığını görmeniz şaşırtıcı olabilir.

Litecoin (LTC) Yorum

Haftalık grafikte Nisan 2021’den bu yana aşağı yönlü trend çizgisinin altında oyalanan LTC fiyatı 2022 Haziran ayında 40 doları gördü. Terra çöküşünün ardından piyasalar zor günler yaşadı ve bu düşüş şaşırtıcı değildi. Haziran 2023’te ise yukarı yönlü hareket, trend çizgisinden bir kopuşa yol açtı ancak ralli kısa ömürlüydü.

Sonuncu yukarı yönlü hareket Ekim ayında başladı ve Kasım’da trend çizgisinin yeniden kırıldığını gördük. LTC’nin fiyatı trend çizgisini destek olarak koruyabildiği için geçen hafta yeni bir toparlanma başlattı ancak BTC düşüşü bunu da baltaladı.

Peki bugüne gel artık diyenler için. Bugün LTC 72,5 dolardan alıcı buluyor ve BTC fiyat performansına bağlı olarak yön şekillenecek. Birkaç analistin bu noktada görüşünü incelemek yararlı olabilir. İlk sırada Xero Crypto var ve GrayScale Litecoin tröstünün LTC fiyatı tarafından yakalanacağını iddia etti. GSOL ve GBTC ilgili kripto paralara ciddi artış getirmişti ancak bu kurumsal taleple tetiklendi.

“Grayscale LTC tröstü halihazırda coin başına 100 doların üzerinde bir değere sahip. Spot fiyatı yakalama zamanı”.

JoaoDevesa ise azalan kamada kırılma sebebiyle LTC fiyatının BTC’den iyi performans göstereceğini savunuyordu. Fernando Sperandio da aynı fikirde ancak kısa vadede dalgalanma bekliyor.

LTC Fiyat Tahmini

Günlük grafik belirsiz sinyaller gönderiyor. Fiyat azalan direnç çizgisinden kurtulurken 68 dolar üzerinde ciddi bir toparlanma yaşayamadı. 7 Aralık tarihinde başlayan toparlanma 79,53 dolar direncinde noktalandı. Bugünse Fed tedirginliği nedeniyle 70,15 dolara kadar düşüş gördük. Aralık ayında 68 dolar dip destek olarak çalıştı.

Eğer Fed’in ardından piyasalar hızlı düşüş yaşarsa 70 ve 68 dolar bölgelerinin ardından fiyatın 65 dolara gerilemesi muhtemel. 68-70 dolar bölgesindeki uzun kuyruklar alıcıların düşüşlerde ortaya çıktığını gösteriyor. O halde buradan bir tepki yükselişi gelmeli. Eğer ilk destekler kaybedilirse 58 dolara kadar düşüş görebiliriz ancak tersi senaryoda 76 ve 92,5 dolar dirençleri gündeme gelecektir.

Önümüzdeki birkaç gün içinde fiyatın iki uçtan birine yönelmesi muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.