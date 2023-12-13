TRM Labs’ten Kripto Hack Raporu: 2023 Yılında Hack Saldırılarına Yönelik Kayıplar Yüzde 50 Azaldı

Blockchain analiz firması TRM Labs, 2023 yılında kripto para hack saldırılarından kaynaklanan kayıpların 2022 yılına kıyasla %50’den fazla azaldığını açıkladı ve yaşanan bu düşüşü endüstri güvenliğinde yaşanan gelişmelere bağladı. TRM Labs tarafından 13 Aralık’ta yayınlanan rapor, siber hırsızlıktaki önemli düşüşün arkasında temel faktörlere ilişkin araştırmasına da atıfta bulunuyor.

2023 Yılında Kayıplar %50’den Fazla Azaldı

TRM Labs tarafından paylaşılan rapor, kripto projelerine yönelik yapılan 160 saldırıdan kaynaklanan kayıpların 2023 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolara düştüğünü ve bu rakamın 2022 yılında kripto protokollerinden çalınan 4 milyar doların yarısından az olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre bu düşüş, kripto para sektörünün gerçek zamanlı işlem izleme ve anomali tespit sistemlerini bünyesine katarak kripto cüzdanları ve kripto hizmet platformlarını güçlendirdiğini gören gelişmiş güvenlik önlemlerinden kaynaklandığını açıkladı.

2022 yılında kripto endüstrisi bir gerileme içinde yer aldı ve kripto açıkları ile hack saldırılarından kaynaklanan önemli hırsızlıklara maruz kaldı. Blockchain veri analiz platformu Chainalysis, Ekim ayının ortalarında 2022 yılını hack faaliyetleri açısından şimdiye kadarki en büyük yıl olarak nitelendirmişti.

Rapordan Dikkat Çeken Detaylar

TRM Labs’ın araştırma raporu, dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinin kripto para sektöründeki siber suçlara karşı çabalarını artırdığını ortaya koyuyor. İşbirliğine dayalı eylemler; hızlı yanıtlar ve daha iyi varlık kurtarma taktikleri, tespit ve kovuşturma şansını artırarak potansiyel hacker’ların cesaretini kırıyor.

2023 yılında kripto para borsaları, blockchain ağları ve cüzdan sağlayıcılarından oluşan sektör; güvenlik açıkları, tehditler ve ihlal olayları hakkında bilgi paylaşarak işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsedi ve siber suçlulara karşı sağlam bir savunma oluşturmayı başardı.

TRM Labs, 2023’te yılında yaşanan toplam kayıpların %60’ından fazlasının özellikle özel anahtar hırsızlığı veya seed phase tehlikeleri içeren altyapı saldırılarından kaynaklandığına dikkat çekti. Kayıpların önemli bir kısmı belirli hedeflere yönelik büyük ölçekli saldırılardan kaynaklandı ve ilk on saldırı çalınan toplam fonların yaklaşık %70’inden sorumlu oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.