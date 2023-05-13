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Dün akşam saatlerinde 25.800 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden 26.800 dolar seviyesine ulaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 26.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle yükselişe geçti. Ethereum (ETH), yeniden 1800 doları aşarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yükselişe geçmesiyle beraber kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Pepe (PEPE), Lido DAO (LDO), Floki (FLOKI), Terra Classic (LUNC), Arbitrum (ARB), Sui (SUI) ve Solana (SOL), kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın gün içinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Bitcoin SV (BSV), Fantom (FTM), Bitcoin Cash (BCH), XRP, Stellar (XLM) ve Cardano (ADA) ise CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.