Shib Inu Ekibi Açıkladı: Shibarium Ağı Testlerden Başarıyla Geçti

Özet

  • Shibarium Layer-2, halka açık lansmanına yaklaşıyor. Ekip platformun sorunsuz çalıştığını ve hazır olduğunu açıkladı.
  • Kullanıcılar, lansmanı sabırsızlıkla bekliyor ve platformun sunduğu yeni deneyimi dört gözle bekliyor.
  • Test aşamasında yaşanan başlangıç sorunları giderildi ve Shibarium ekibi lansmana hazır olduğunu açıkladı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:10
24 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Blockchain teknolojisi alanında her geçen gün ilerleme kaydediliyor ve Shibarium Layer-2 sürümünün merakla beklenen halka açık lansmanı yakında gerçekleşecek. Shiba Inu ekibi, platformun sorunsuz çalıştığını ve sadece halka açılması gerektiğini açıkladı. Yeni güncelleme ek güvenlik önlemleri ve izleme sistemini içeriyor ve bu da kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Shibarium Sorunsuz Çalışıyor

Bir Ethereum Layer-2 ağı olan Shibarium’un arkasındaki ekip, platformun şu anda canlı ve özel modda olduğunu, iki günlük testi sırasında sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve halka açık hale gelmenin eşiğinde olduğunu belirtti.

Shibarium ekibi yakın tarihli bir blog yazısında fonların güvende olduğunu ve platform herkes tarafından erişilebilir hale geldiğinde kullanıcıların yeni bir deneyimi dört gözle bekleyebileceğini iddia etti. Güncellemeden yararlananlar köprülenmiş BONE tokenler’ı ağa giriş yaparken şimdiden kutlama yapıyor.

Shib Army olarak bilinen Shibarium topluluğu, gelişmeye yanıt olarak X üzerinden yorumlarda bulunuyor. Shibarium ekibi, kapsamlı testler ve parametre ayarlamalarının ardından ağın “hazır” duruma geldiğini belirterek ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Testler devam etmekle birlikte, ekip blokların sürekli olarak sorunsuz bir şekilde oluşturulduğunu açıkladı.

Shib Ekibi Bu Sefer Kendinden Emin

Son güncellemeler ilave güvenlik önlemleri ve bir izleme sistemi içerecek. Bu geliştirmeler, RPC düzeyinde hız sınırlamalarının uygulanmasını ve otomatik sunucu sıfırlama mekanizmasını içeriyor. Bu iyileştirmeler ani trafik dalgalanmalarından kaynaklanan olası sorunları önleyerek kullanıcılara istikrarlı ve güvenilir bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Test aşaması sırasında ağ milyonlarca cüzdanın dört ay boyunca 22 milyondan fazla işlem gerçekleştirmesiyle büyük ilgi topladı. Ancak, ilk lansman zorluklarla karşılaştı ve yoğun bir faaliyet dalgası ağı aşırı yükleyerek işlemlerin birkaç saat boyunca geçici olarak durmasına yol açtı. Sonuç olarak milyonlarca dolar resmi köprü platformunda sıkışıp kaldı ve Shiba Inu‘nun fiyatında %10’luk bir düşüşe neden oldu ancak geliştiriciler sorunları ele aldılar ve işlem hacmindeki öngörülemeyen bir artış nedeniyle sunucuların sistemi kitlediğini açıkladılar. Ağ ekibi, ilk zorluklara rağmen yeniden açılışın başarılı olacağından emin olduğunu açıkladı.

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