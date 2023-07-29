The Wall Street Journal‘ın (WSJ) haberine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve CEO Changpeng Zhao (CZ), ABD’li federal düzenleyici kurumlar SEC ve CFTC’nin kripto para borsasının aleyhine açtığı davaların ardından Avrupa bölgesindeki düzenleyicilerin yoğun incelemesi altında kaldı. Hollanda, Avusturya gibi bazı AB ülkesinden çekilmek zorunda kalan Binance, düzenleyicilerin yaptığı lisans başvuruları geri çekmesini tavsiye etmesinin ardından son olarak Almanya’dan da çekilme kararı aldı.

Binance, Düzenleyici ve Bankacılık Kriziyle Karşı Karşıya

Almanya’nın finansal düzenleyicisi BaFin, Binance’e ülkedeki lisans başvurusunu geri çekmesini tavsiye etti. WSJ’nin 29 Temmuz tarihli haberine göre düzenleyici kurum CEO CZ ve kripto para borsasının karmaşık yapısıyla ilgili endişeleri gerekçe göstererek böyle bir talepte bulundu. Konuya yakın kaynaklara göre CZ’nin lisans için gerçekleştirilen testleri geçmesi mümkün değildi. Dahası Binance’in organizasyon yapısı düzenleyici kurumun hareket alanını kısıtlayarak denetimi güç hale getirdi.

Binance, şimdiye kadar Hollanda, Avusturya, Almanya ve Güney Kıbrıs‘taki lisans başvurularını geri çekti. Fransa, Belçika ve Birleşik Krallık‘ta ise finansal düzenleyicilerin başlattıkları incelemeler devam ediyor. Buna ek olarak Binance, Avrupa’daki bankacılık ortağı PaySafe’i de kaybetti. WSJ’ye göre bankacılık ortakları ile yaşadığı sorunların ardından ABD doları ve Avustralya dolarına erişimi oldukça sınırlı hale gelen Binance’in Avrupa bankacılık sisteminden de kopmuş durumda. CZ’nin karşı karşıya olduğu zorluklar, Avrupa bölgesinde sayısı hızla artan incelemelerin ortasında giderek artıyor. Şirketin üst düzey yöneticilerin Binance’in dünya genelindeki birçok iştirakinden ayrılması da zorlukları artırdı.

BaFin gelişmesinin ardından açıklama yapan bir Binance sözcüsü, yeni bir Avrupa Birliği kripto lisansı almaya dönük çabalar da dahil olmak üzere bir dizi nedenden ötürü lisans başvurusunun geri çekildiğini belirterek “Binance, düzenleyici makamlarla iş birliği yapmaya devam edecek ve Almanya’da aktif olarak iş yapmak için gerekli düzenleyici onayı almanın takipçisi olmaya devam edecek.” dedi.

ABD’de Binance’e Açılan Davalar ve Başlatılan Soruşturmalarda Son Durum

Binance, son gelişmelerin ortasında düzenleyicinin küresel varlık üzerinde herhangi bir yargı yetkisi olmadığını ve yöneltilen suçlamaların net olmadığını iddia ederek CFTC‘nin açtığı davanın düşürülmesi için dilekçe verdi.

ABD’li CFTC’nin açtığı davanın ardından SEC de geçen ayın başında Binance.US, Binance ve CZ aleyhine dava açarak kripto para piyasasını sarsmıştı. Herhangi bir menkul kıymet yasasını ihlal etmediğini savunan Binance, SEC ile anlaşarak Binance ve Binance.US’in cüzdanlarını, fonlarını ve yönetimini ayırdı.

Binance ayrıca ABD Adalet Bakanlığı‘nın (DoJ) açtığı soruşturmanın hedefi oldu. Uzmanlar DoJ’un çok yakından kripto para borsasına ve CZ’ye dava açacağına inanıyor.