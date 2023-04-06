Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Uzman Analist Açıkladı! Ethereum Tabanlı 2 Altcoin’de Çılgın Hareket Zamanı! Yüzde 50 Vakti Geldi!

Uzman Analist Açıkladı! Ethereum Tabanlı 2 Altcoin’de Çılgın Hareket Zamanı! Yüzde 50 Vakti Geldi!

Uzman analist 2 altcoinde fikrilerini belirtti. AI temelli altcoin'lerde yüzde 50'ye varabilecek artış beklentisi yatırımcıları heyecanlandırabilir.
21:20
6 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin ve bir yapay zeka (AI) token’ı için yukarı yönlü büyük hareketler öngörüyor.

Altcoin İçin Analistin Yorumu

Bir takma isim kullanan analist Bluntz, Twitter takipçilerine blockchain endeksleme protokolü The Graph’in (GRT) mevcut değeri olan 0,14 dolardan yaklaşık %30 oranında yükselebileceğini söylüyor. Analist, GRT’nin alçalan bir üçgenden yukarı doğru kırıldığı için 0,19 dolara kadar bir ralli için zemin hazırladığını söylüyor.

ETH’nin yanı sıra GRT’nin en büyük çantalarımdan biri olduğunu düşünüyorum, bu grafik bence yukarı doğru bir canavar hareketi için can atıyor ve ben bunun için konumlandım.

Kripto stratejisti daha sonra, yapay zeka odaklı proje Fetch.ai’nin (FET) mevcut değeri olan 0,36 dolardan %50’den fazla artış göstereceğini söylüyor. FET’in üç aşağı yönlü üçgen direnç seviyesini kırdıktan sonra 0,55 dolara yükselmeye hazır olduğunu söylüyor.

Bir diğer sevdiğim FET, kelimenin tam anlamıyla çok fazla çılgın yükseliş grafiği var, sanırım neredeyse gözümüz kapalı uzun vadeli bahis oynamaya başlayabileceğimiz aşamadayız.

Ethereum Son Durum

Kripto trader’ı son olarak, Ethereum ekosistemi için bu ay planlanan ve yatırımcıların stake edilmiş ETH’lerini satmalarına olanak tanıyacak Şangay yükseltmesi üzerinde duruyor. Yükseltmenin, 2019’da Bitcoin (BTC) tarafından yapılan bir koşuya benzer şekilde yukarı yönlü bir koşuyu tetikleyebileceğini söylüyor ve fiyat hareket modellerinde bir benzerliğe dikkat çekiyor.

ETH’nin Şangay’da yükseltilmesi, nesiller boyu süren uzun vadeli yatırımlardan insanları korku, belirsizlik ve şüpheye düşürmek için mükemmel bir araçtı, mükemmel bir endişe duvarı senaryosudur. ETH kaçınılmaz olarak 2.000 doların üzerine çıktığında buna göre konumlanmak isteyeceksiniz çünkü ne yazık ki yeniden testler olacağından şüpheliyim. Büyük olasılıkla 2019’da BTC gibi düz bir GOD mumu olacak.

Ethereum, son 24 saat içinde %1 düşüşle yazı yazıldığı sırada 1.875 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoinde 1 Dolar Hedefi Ufukta Mı? Terra Luna Classic’de (LUNC) Son Durum!
Popüler Altcoinde 1 Dolar Hedefi Ufukta Mı? Terra Luna Classic’de (LUNC) Son Durum!
Bu Altcoin’de 20 Nisan’ı Bekleyin! Kanıtta Sunan Analist En Az Yüzde 150’lik Yükseliş Bekliyor!
Bu Altcoin’de 20 Nisan’ı Bekleyin! Kanıtta Sunan Analist En Az Yüzde 150’lik Yükseliş Bekliyor!
Ethereum (ETH) Yatırımcılarına Kötü Haber! Beklentiler Karşılanmayabilir!
Ethereum (ETH) Yatırımcılarına Kötü Haber! Beklentiler Karşılanmayabilir!
XRP- SEC Davasında Flaş Gelişme! Ölüm Kalım Mücadelesinde Yeni İddialar Ortada! Dava Ne Zaman Bitecek?
XRP- SEC Davasında Flaş Gelişme! Ölüm Kalım Mücadelesinde Yeni İddialar Ortada! Dava Ne Zaman Bitecek?
Milyarlarca Dolarlık Kayıp! Solana ve Ethereum Kurucusu Karşı Karşıya!
Milyarlarca Dolarlık Kayıp! Solana ve Ethereum Kurucusu Karşı Karşıya!
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Tehlike Çanları Çalıyor! Bitcoin ve Altcoinler Neden Düşecek? 4 Kıdemli Uzman Yorumu!
Tehlike Çanları Çalıyor! Bitcoin ve Altcoinler Neden Düşecek? 4 Kıdemli Uzman Yorumu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Popüler Altcoinde 3 Boğa Metriği! Kıdemli Kripto Analisti Açıkladı!
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023