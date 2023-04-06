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Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin ve bir yapay zeka (AI) token’ı için yukarı yönlü büyük hareketler öngörüyor.

Altcoin İçin Analistin Yorumu

Bir takma isim kullanan analist Bluntz, Twitter takipçilerine blockchain endeksleme protokolü The Graph’in (GRT) mevcut değeri olan 0,14 dolardan yaklaşık %30 oranında yükselebileceğini söylüyor. Analist, GRT’nin alçalan bir üçgenden yukarı doğru kırıldığı için 0,19 dolara kadar bir ralli için zemin hazırladığını söylüyor.

ETH’nin yanı sıra GRT’nin en büyük çantalarımdan biri olduğunu düşünüyorum, bu grafik bence yukarı doğru bir canavar hareketi için can atıyor ve ben bunun için konumlandım.

Kripto stratejisti daha sonra, yapay zeka odaklı proje Fetch.ai’nin (FET) mevcut değeri olan 0,36 dolardan %50’den fazla artış göstereceğini söylüyor. FET’in üç aşağı yönlü üçgen direnç seviyesini kırdıktan sonra 0,55 dolara yükselmeye hazır olduğunu söylüyor.

Bir diğer sevdiğim FET, kelimenin tam anlamıyla çok fazla çılgın yükseliş grafiği var, sanırım neredeyse gözümüz kapalı uzun vadeli bahis oynamaya başlayabileceğimiz aşamadayız.

Ethereum Son Durum

Kripto trader’ı son olarak, Ethereum ekosistemi için bu ay planlanan ve yatırımcıların stake edilmiş ETH’lerini satmalarına olanak tanıyacak Şangay yükseltmesi üzerinde duruyor. Yükseltmenin, 2019’da Bitcoin (BTC) tarafından yapılan bir koşuya benzer şekilde yukarı yönlü bir koşuyu tetikleyebileceğini söylüyor ve fiyat hareket modellerinde bir benzerliğe dikkat çekiyor.

ETH’nin Şangay’da yükseltilmesi, nesiller boyu süren uzun vadeli yatırımlardan insanları korku, belirsizlik ve şüpheye düşürmek için mükemmel bir araçtı, mükemmel bir endişe duvarı senaryosudur. ETH kaçınılmaz olarak 2.000 doların üzerine çıktığında buna göre konumlanmak isteyeceksiniz çünkü ne yazık ki yeniden testler olacağından şüpheliyim. Büyük olasılıkla 2019’da BTC gibi düz bir GOD mumu olacak.

Ethereum, son 24 saat içinde %1 düşüşle yazı yazıldığı sırada 1.875 dolardan işlem görüyor.