Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Ne Bitcoin Ne Ethereum! Kripto Para Dünyasında Dengelerin Hakimi O! Bakın Değeri Nasıl 80 Milyar Doları Aştı!

Ne Bitcoin Ne Ethereum! Kripto Para Dünyasında Dengelerin Hakimi O! Bakın Değeri Nasıl 80 Milyar Doları Aştı!

Neredeyse her kripto para yatırımcısı Bitcoin'den bile önce onunla tanışıyor. Aslında piyasanın gerçek kralı Bitcoin değil de o olabilir.
21:40
6 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tether, ABD doları destekli stablecoin endüstrisinde devam eden kargaşadan yararlanmaya devam ediyor ve piyasa değeri 2023’ün 1. çeyreğinde diğer stablecoin’lerin değerlerine nazaran önemli ölçüde arttı.

Tether Piyasa Değeri Uçtu!

6 Nisan’da USDT’nin dolaşımdaki piyasa değeri Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 80 milyar doları aştı ve 2023’te şu ana kadar 15 milyar dolarlık bir kazanç elde etti. Öte yandan, başlıca rakipleri olan USD Coin ve Binance USD’nin piyasa değerleri sırasıyla yaklaşık 12 milyar dolar ve 9,4 milyar dolar düştü. Kripto yatırımcıları USD Coin ve Binance USD ile ilgili artan endişeler nedeniyle Tether’i tercih etti.

Özellikle, USDC piyasa değeri, şu anda çökmüş olan Silikon Vadisi ve Silvergate bankalarının çöküşünde 3,3 milyar dolarlık açığa maruz kalması nedeniyle düştü. BUSD ise New York düzenleyicilerinin Paxos’a stablecoin’in ihracını durdurmasını emretmesinin ardından zarar gördü.

USDC, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun iflas eden bankalardaki mevduat sahiplerini bir bütün haline getireceklerine dair güvence vermesinin ardından krizi atlattı. Sonuç olarak stablecoin, Mart ayının ortalarında bankacılık krizinin zirvesinde kaybettikten sonra dolar sabitini geri kazandı.

Ancak ABD’de artan kripto baskısı, yatırımcıları bölgesel şirketlerden uzak durmaya sevk etti. Örneğin Paxos, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) BUSD’yi kayıtsız bir menkul kıymet olarak değerlendirdiğini doğruladı.

Öte yandan, Tether ABD dışı bir firma ve iflas etmiş ABD bankalarının çöküşüne maruz kalmadığına dair defalarca güvence verdi. Bununla birlikte, bu tür sorunlar trader’lar arasında daha az endişe kaynağı haline gelmesine rağmen, rezerv varlıkları ve yıllardır uygun denetimlerin yapılmaması nedeniyle sürekli incelemeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Borsalarda USDT arzı düşüyor

İlginç bir şekilde, USDT’nin dolaşımdaki arzındaki büyüme, borsalardaki arzındaki düşüşle aynı zamana denk geldi. Glassnode’a göre, Tether’in borsalardaki bakiyesi yıllık %28 düşüşle 12,88 milyar USDT’ye geriledi. Buna karşılık, borsalardaki toplam stablecoin bakiyesi yılbaşından bu yana %41 düşerek 22,31 milyar USDT’ye geriledi.

Stablecoin rezervlerindeki düşüşün kripto piyasasındaki ralliyle aynı zamana denk gelmesi, yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum satın almak için kripto dolarlarını dönüştürdüğünü gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Bitcoin’de (BTC) Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Seviyelere Dikkat!
Bitcoin’de (BTC) Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Seviyelere Dikkat!
Herkes Sustu Bill Gates Bitcoin Hakkında Konuştu! Kripto Para Yatırımlarına Başladı Mı?
Herkes Sustu Bill Gates Bitcoin Hakkında Konuştu! Kripto Para Yatırımlarına Başladı Mı?
Popüler Altcoinde 1 Dolar Hedefi Ufukta Mı? Terra Luna Classic’de (LUNC) Son Durum!
Popüler Altcoinde 1 Dolar Hedefi Ufukta Mı? Terra Luna Classic’de (LUNC) Son Durum!
Bu Altcoin’de 20 Nisan’ı Bekleyin! Kanıtta Sunan Analist En Az Yüzde 150’lik Yükseliş Bekliyor!
Bu Altcoin’de 20 Nisan’ı Bekleyin! Kanıtta Sunan Analist En Az Yüzde 150’lik Yükseliş Bekliyor!
Her Şey Tamam Ama Bir Sorun Var! Bloomberg Analistinden Kritik Bitcoin Açıklaması!
Her Şey Tamam Ama Bir Sorun Var! Bloomberg Analistinden Kritik Bitcoin Açıklaması!
FedNow Neden Tehlikeli? Tek Çare Niye Bitcoin (BTC)?
FedNow Neden Tehlikeli? Tek Çare Niye Bitcoin (BTC)?
Şimdi Açıklandı! BTC, ETH, XRP, DOGE, AVAX, ALTIN, DXY Hepsi Bunu Bekliyordu!
Şimdi Açıklandı! BTC, ETH, XRP, DOGE, AVAX, ALTIN, DXY Hepsi Bunu Bekliyordu!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Popüler Altcoinde 3 Boğa Metriği! Kıdemli Kripto Analisti Açıkladı!
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023