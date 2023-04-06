Neredeyse her kripto para yatırımcısı Bitcoin'den bile önce onunla tanışıyor. Aslında piyasanın gerçek kralı Bitcoin değil de o olabilir.

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Tether, ABD doları destekli stablecoin endüstrisinde devam eden kargaşadan yararlanmaya devam ediyor ve piyasa değeri 2023’ün 1. çeyreğinde diğer stablecoin’lerin değerlerine nazaran önemli ölçüde arttı.

Tether Piyasa Değeri Uçtu!

6 Nisan’da USDT’nin dolaşımdaki piyasa değeri Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 80 milyar doları aştı ve 2023’te şu ana kadar 15 milyar dolarlık bir kazanç elde etti. Öte yandan, başlıca rakipleri olan USD Coin ve Binance USD’nin piyasa değerleri sırasıyla yaklaşık 12 milyar dolar ve 9,4 milyar dolar düştü. Kripto yatırımcıları USD Coin ve Binance USD ile ilgili artan endişeler nedeniyle Tether’i tercih etti.

Özellikle, USDC piyasa değeri, şu anda çökmüş olan Silikon Vadisi ve Silvergate bankalarının çöküşünde 3,3 milyar dolarlık açığa maruz kalması nedeniyle düştü. BUSD ise New York düzenleyicilerinin Paxos’a stablecoin’in ihracını durdurmasını emretmesinin ardından zarar gördü.

USDC, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun iflas eden bankalardaki mevduat sahiplerini bir bütün haline getireceklerine dair güvence vermesinin ardından krizi atlattı. Sonuç olarak stablecoin, Mart ayının ortalarında bankacılık krizinin zirvesinde kaybettikten sonra dolar sabitini geri kazandı.

Ancak ABD’de artan kripto baskısı, yatırımcıları bölgesel şirketlerden uzak durmaya sevk etti. Örneğin Paxos, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) BUSD’yi kayıtsız bir menkul kıymet olarak değerlendirdiğini doğruladı.

Öte yandan, Tether ABD dışı bir firma ve iflas etmiş ABD bankalarının çöküşüne maruz kalmadığına dair defalarca güvence verdi. Bununla birlikte, bu tür sorunlar trader’lar arasında daha az endişe kaynağı haline gelmesine rağmen, rezerv varlıkları ve yıllardır uygun denetimlerin yapılmaması nedeniyle sürekli incelemeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Borsalarda USDT arzı düşüyor

İlginç bir şekilde, USDT’nin dolaşımdaki arzındaki büyüme, borsalardaki arzındaki düşüşle aynı zamana denk geldi. Glassnode’a göre, Tether’in borsalardaki bakiyesi yıllık %28 düşüşle 12,88 milyar USDT’ye geriledi. Buna karşılık, borsalardaki toplam stablecoin bakiyesi yılbaşından bu yana %41 düşerek 22,31 milyar USDT’ye geriledi.

Stablecoin rezervlerindeki düşüşün kripto piyasasındaki ralliyle aynı zamana denk gelmesi, yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum satın almak için kripto dolarlarını dönüştürdüğünü gösteriyor.