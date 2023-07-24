Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), geçen hafta ve daha uzun bir süre boyunca dar bir aralıkta hareket etmeye devam ederken bu aralık yeni haftada aşağı yönde bozulmanın sinyallerini vermeye başladı. BTC fiyatı şu an itibariyle 30 bin doların altında işlem görüyor ve yatırımcılar en büyük kripto para düşer mi yükselir mi, almalı mı satmalı mı gibi birçok soru yöneltiyorlar.

Analistten “Bitcoin Düşer mi Yükselir mi” Sorusuna Rakamlı Yanıt

Şu anda Bitcoin aşağı yönde bir satış baskısıyla karşı karşıya ve 30 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Zincir üzeri veri platformu Glassnode‘un sağladığı verilere atıfta bulunan ünlü kripto para analisti Ali Martinez, yaklaşık 1.72 milyon BTC’nin en son 29 bin 500 dolar ile 30 bin 200 dolar aralığında hareket ettiğini bildirdi. Şu anda bu aralık fiyatın yükselmesinin önünde önemli bir direnç bölgesi görevi görüyor.

Martinez, bu aralığa ilişkin yaptığı yorumda “Bir destek seviyesine dönüşebileceği için gözünüz bu aralıkta olsun. Bu gerçekleşirse, heyecan verici ve olumlu fiyat hareketleri bekleyebiliriz!” dedi.

Analist ayrıca TD Sequential göstergesine dikkat çekerek, göstergenin BTC için günlük grafiğin bir satın alım sinyali verdiğini bildirdi. Günlük kapanış fiyatı 30 bin doların üzerinde olursa yükseliş sinyali teyit edilmiş olacak. Bu teyitin alınmasıyla 30 bin 400 dolar ile 30 bin 600 dolara aralığına doğru bir yükseliş beklenebilir.

Tüm bunlarla birlikte, fiyatın 29 bin 500 dolar seviyesi civarında olması halinde yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Bu seviyede görülebilecek herhangi bir zayıflık belirtisi ya da bu seviyenin sağladığı desteğin bozulması, satın alım sinyalinin geçersiz olmasına ve düşüşün sertleşmesine neden olabilir.

“Köpekbalığı” Seviyesi Bitcoin Cüzdanları Frene Bastı

Bitcoin’in diğer zincir üzeri verileri, şimdiye kadar köpekbalığı olarak sınıflandırılan büyük Bitcoin yatırımcılarının mevcut konsolidasyon sırasında bile biriktirmeye devam ettiklerini gösteriyordu ancak bu yatırımcı grubunun artık frene bastığı görülüyor. Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, “Bitcoin bu hafta sonu tekrar 30 bin doların üzerine çıktı ve yaz ilerledikçe büyük cüzdan adreslerinin sayısını takip etmenizi öneriyoruz. Eğer 100 ve üzeri BTC tutan cüzdan adresleri yeniden varlıklarını artırmaya başlayacak olurlarsa yeni bir kırılımın olma ihtimali büyük ölçüde artacaktır.” dedi.

Bununla birlikte, bazı piyasa analistleri önümüzdeki yıl gerçekleşecek blok ödülü yarılanması etkinliğini göz önünde bulundurarak Bitcoin’de yükseliş beklemeye devam ediyorlar. Standard Chartered analisti Geoff Kendrick’e göre Bitcoin madencileri, fiyatı iyimser tahminlerin çok daha ötesine çıkarabilecek olumlu bir döngü yaratıyorlar. Analistin vurgu yaptığı döngü, Bitcoin fiyatı yükseldiğinde madenciler daha az satış yapma eğilimi göstermelerinden geliyor.

Öte yandan Standard Chartered analistleri, kısa süre önce ortaya koyduğu Bitcoin fiyat tahminlerinde revizeye gitmiş ve en büyük kripto paranın 2024 sonuna kadar 120 bin dolara varan bir yükselişle güncel fiyatlardan yüzde 300’ün üzerinde yükselebileceği öngörüsünde bulunmuşlardı.