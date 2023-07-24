Viral yapay zeka sohbet robotu OpenAI‘nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın merakla beklenen altcoin’i Worldcoin (WLD) bugün piyasaya sürülüyor. Kaynaklar bundan önce tokenomikler’i açıklanan Worldcoin’in dağım planının da bugün kamuoyuna açıklanacağını bildirdiler. İşte WLD token için gelen son bilgiler.

Worldcoin’in Resmi Twitter Hesabından “Zamanı Geldi” Mesajı Paylaşıldı

Worldcoin, iris biyometrik bir kripto para projesi olarak öne çıkıyor. Proje ayrıca World ID sistemi, iris tarayıcılı Orb ve Wold App cüzdanıyla da birlikte geliyor. Birçok uzman projeyle ilgili gizlilik ve güvenlik endişelerini dile getiriyor olsa da Worldcoin’in kurucu ortağı Sam Altman, şirketin iris tarama özellikli yapay zekasının açık kaynak kodlu olmasından dolayı gizlilik endişelerinin zamanla azalacağını düşünüyor.

Worldcoin’in resmi Twitter hesabı 23 Temmuz’da geç saatlerde “Zamanı geldi. 24.7.23.” notuyla bir mesaj paylaştı. Paylaşımda daha fazla ayrıntı verilmese de altcoin’in bugün yapılacak lansmanına gönderme yapıldığı görüldü.

Worldcoin’in arkasındaki teknoloji şirketi Tools for Humanity‘nin sözcüsü, lansman veya altcoin’le ilgili daha fazla ayrıntı hakkında yorum yapmayı reddetti.

C serisi fonlama turunda Blockchain Capital‘den 115 milyon dolar yatırım alan Tools for Humanity’inin diğer yatırımcıları arasında a16z, Bain Capital Crypto ve Distributed Global‘de yer alıyor. Buna ek olarak şirket geçen yıl Mart ayında 3 milyar dolar değerleme ile 100 milyon dolar yatırım almıştı.

1 Milyar Adet WLD Token’i Çıkarıldı

Blockchain analitiği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Arkham Intelligence, Worldcoin projesi için oluşturulan sözleşme adresinin 0x163f8C2467924be0ae7B5347228CABF260318753 olduğunu bildirdi. Sözleşme adresinin detaylarına bakıldığında 1 milyar adet WLD token’in basıldığı ve bunun bir kısmının çeşitli kripto para borsalarına gönderildiği görülüyor.

Veriler WLD tokenler’inin bir kısmının OKX ve Bybit borsalarına gönderildiğini gösterirken, WLD tokenler’inin yüzde 95’inden fazlasının altı cüzdan adresinde tutulduğunu gösteriyor.