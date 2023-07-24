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  •   Sıcak Gelişme! Binance’den Büyük Heyecanla Beklenen Altcoin İçin Listeleme Duyurusu! İşte Detaylar

Sıcak Gelişme! Binance’den Büyük Heyecanla Beklenen Altcoin İçin Listeleme Duyurusu! İşte Detaylar

Özet

  • Binance, OpenAI'nin kurucusu ve CEO'su S. Altman'ın projesi Worldcoin'i (WLD) listeleyeceğini duyurdu.
  • Kripto para borsasında WLD token'in listelenmesi bugün saat 12.00'da olacak.
  • Worldcoin, yapay zeka çağında insanlığı desteklemeyi amaçlayan bir dijital kimlik protokolü olarak öne çıkıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:22
24 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda bugün piyasaya sürülecek olan viral yapay zeka sohbet robotu OpenAI’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın merakla beklenen Worldcoin’i (WLD) listeleyeceğini duyurdu.

Binance, Worldcoin’i Bugün Saat 12.00’da Listeleyecek

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda OpenAI’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın altcoin projesi olan. Worldcoin‘i listeleyeceğini duyurdu. Projenin hizmet token’i WLD token’in listelemesi bugün saat 12.00’da WLD/BTC, WLD/USDT paritelerinde gerçekleşecek.

Kripto para borsasından yapılan açıklamada WLD token yatırma işlemlerinin başlatıldığı ve para çekme işlemlerinin 25 Temmuz’da saat 12.00’dan itibaren başlayacağı aktarıldı.

Binance ayrıca bugün saat 12.00’dan itibaren 48 saat içinde İzole Marjin‘de WLD/USDT paritesini listeleyerek WLD’yi borç alınabilir varlıklar listesine dahil edecek.

Worldcoin (WLD) Nedir?

Viral yapay zeka sohbet robotu OpenAI‘nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın altcoin projesi Worldcoin, yapay zeka çağında insanlığı desteklemeyi amaçlayan bir dijital kimlik protokolüdür. Yönetişim özelliklerine sahip olan WLD token, projenin hizmet token’i olarak hareket ediyor.

Worldcoin, iris biyometrik bir kripto para projesi olarak öne çıkarken, World ID sistemi, iris tarayıcılı Orb ve World App cüzdanlarıyla beraber geliyor. Birçok uzman projeyle ilgili gizlilik ve güvenlik endişelerini dile getiriyor olsa da Worldcoin’in kurucu ortağı Altman, şirketin iris tarama teknolojisine sahip yapay zekasının açık kaynak kodulu olmasının tüm bu gizlilik endişelerini zamanla azaltacağına inanıyor.

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