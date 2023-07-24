ABD’li Cumhuriyetçi Temsilci Warren Davidson, Merkez Bankası Dijital Paraları‘na (CBDC’ler) karşı çıkarak ABD Kongresi’nin bunları yasaklaması ve geliştirilmesinin suç sayılması çağrısı yaptı.

San Francisco Fed’in Açtığı İş İlanı Davidson’ın Tepkisini Çekti

ABD Kongre Üyesi Warren Davidson, 23 Temmuz’da attığı bir tweet’te, Federal Reserve’i (Fed) “Ölüm Yıldızı’nın finansal karşılığını inşa etmekle” suçlayarak CBDC’lerin parayı bir baskı ve kontrol aracına dönüştürdüğünü belirterek “Kongre bir CBDC tasarlama, inşa etme, geliştirme, test etme ya da kurma çabalarını derhal yasaklamalı ve suç kapsamına almalıdır.” dedi. Davidson’ın yaptığı bu çıkış, San Francisco Fed’in bir CBDC projesi üzerinde çalışmak üzere tecrübeli bir kripto geliştiricisi için ilan açması üzerine geldi.

Bir Twitter kullanıcısının yorumuna yanıt veren Davidson, paranın istikrarlı bir değer deposu olması ve merkezi bir otorite tarafından programlanabilir olmaması gerektiğini savunurken, “Güçlü para, gözetim gerektirmeyerek eşten eşe işlemleri kolaylaştırmalıdır” eklemesini yaptı.

Fed, uzun zamandır bir dijital dolar için aktif teknoloji araştırması yapıyor ancak bu yönde bir ihraç yapıp yapmama konusunda henüz herhangi bir karar verebilmiş değil. ABD dolarının dijital versiyonu ülkede tartışmalara neden olurken, yaklaşan başkanlık seçimlerinde de önemli bir tartışma konusu olması bekleniyor.

Önde Gelen Kongre Üyeleri CBDC’ye Karşı Çıkıyorlar

Kongre Üyesi Davidson, Fed’in tam kontrolü altındaki potansiyel bir dijital dolar konusunda endişe duyduğunu açıklayan tek isim değil. 14 Temmuz’da ABD başkan adayı ve Florida Valisi Ron DeSantis, başkan olması halinde merkez bankası dijital parası planlarını iptal edeceğini söyledi. DeSantis, Mayıs ayında eyalette CBDC’lerin kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhuriyetçi Tom Emmer da devlet kontrolündeki dijital paraya ilişkin uyarıda bulunmuştu. Emmer, Mart ayında programlanabilir bir CBDC’nin siyasi olarak popüler olmayan faaliyetleri bitirmek için bir casusluk aracı olarak kolayca silah haline getirilebileceğini belirtmişti.

Emmer, bundan önce Şubat ayında ise Washington DC‘deki seçilmemiş bürokratların Amerikalıların finansal mahremiyet haklarını ellerinden alma çabalarını durdurmak amacıyla CBDC Gözetimi Karşıtı Devlet Yasası tasarısını tanıttı. Tasarıya, Mart ayında CBDC’lerin yasaklanması için kendi yasa tasarısını sunan Teksas Senatörü Ted Cruz’dan da destek gelmişti.