Dünyanın en büyük memecoin’i Dogecoin (DOGE), son birkaç haftadır altcoin piyasasındaki rallide aşağı yukarı sessiz kaldı. Teknik görünüm Dogecoin’in fiyat grafiğinideki alçalan üçgen formasyonu ile güçlü bir çıkış için hazırlandığını gösteriyor.

Dogecoin’de Yüzde 23 Bin 200’lük Yükseliş İhtimali

Popüler altcoinler arasında yer alan Dogecoin’in haftalık fiyat grafiği, DOGE fiyatının güçlü bir alçalan üçgen formasyonu oluşturduğunu söylüyor. Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, DOGE’nin en son alçalan üçgen grafik formasyonunu oluşturduğunda yüzde 23 bin 200 oranında yükseldiğine dikkat çekti. Formasyonun çalışması için memecoin’in 0,08 doların üzerindeki herhangi bir sürekli mum kapanışı yeterli olabilir.

Elbette altcoinler gibi yüksek volatilite gösteren varlıkların bir formasyon karşısında geçmişte gösterdikleri fiyat hareketlerinin tekrar edeceklerinin bir garantisi yok ancak söz konusu formasyondan gelecek bir kırılma Dogecoin için kesin olarak yükselişle sonuçlanacak ve fiyatı yukarıya taşıyacak.

Dogecoin’in Balina Aktivitesi Artıyor

Son dönemde pek çok kripto para yatırımcısının DOGE’a ilgisinin arttığı görülüyor. Kripto analiz platformu IntoTheBlock’un verilerine göre geçen hafta boyunca balinalar olarak bilinen büyük kripto para yatırımcılarının tuttuğu toplam DOGE adedinde önemli bir artış oldu. Bununla birlikte 16 Temmuz itibariyle 100 bin doların üzerinde DOGE içeren sadece 770 büyük işlem varken, bu işlemlerin sayısı şu anda bin 300’e çıkmış durumda.

Popüler altcoin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,77 düşüşle 0,07166 dolardan işlem görüyor ve 0,072 dolarda küçük bir dirençle karşı karşıya. Bu fiyat civarında 8 bin 180 Dogecoin cüzdan adresi toplam 382.79 milyon DOGE satın almış durumda. Dogecoin için bir sonraki önemli direnç aralığı, 599 bin 390 Dogecoin cüzdan adresi tarafından 40.22 milyar DOGE’nin satın alındığı 0,072 ile 0,085 dolar aralığı. Bu seviyeler potansiyel olarak fiyatın yükselmesinin önünde bariyer görevi görüyorlar.

Bilindiği gibi Dogecoin, diğer memecoinler için oldukça önemli bir yol gösterici görevi üstlenmektedir. İlk ve en büyük memecoin’in yapacağı fiyat hareketleri diğer memecoinler tarafından kopyalanmaktadır.