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RIPPLE (XRP)

XRPL altyapısı spam saldırısı sonrası istikrarlı çalıştığını gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, spam saldırısı sonrası XRPL altyapısının istikrarlı çalıştığını açıkladı.
  • 📊 25 Ağustos ile 8 Eylül verilerinde yaklaşık 400 eş zamanlı bağlantı korundu ve $XRP ağında gecikme 165 milisaniyeye indi.
  • 🛠️ 31 Temmuz'daki manifest saldırısının ardından xrpld 3.2.1 güncellemesiyle koruma mekanizmaları yenilendi.
  • 🧩 6 Eylül'deki 1.49 saniyelik tekil sıçrama mutabakatı etkilemedi ve zararlı trafik neredeyse sıfıra düştü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple CTO Emeritus ve XRP Ledger baş mimarı David Schwartz, diğer ağ düğümlerinin iletişim kurduğu özel merkezinin operasyonel verilerini paylaştı. 25 Ağustos ile 8 Eylül dönemini kapsayan bu veriler, XRP Ledger ekosisteminde kritik öneme sahip düğümlerden birinin son durumunu ortaya koydu.

İçindekiler
1 Saldırı sonrası ilk kapsamlı teknik görünüm
2 Manifest saldırısı ağı nasıl zorladı
3 Güncel veriler ne gösteriyor

Saldırı sonrası ilk kapsamlı teknik görünüm

Schwartz, sistemin son altyapı krizinin ardından tamamen toparlandığını ve sağlam biçimde çalıştığını belirtti. XRP Ledger, kısaca XRPL, XRP işlemlerinin kaydedildiği ve doğrulandığı dağıtık ağ altyapısını ifade ediyor. Paylaşılan ölçümler, ağdaki doğrulayıcıların neden bu düğüme yakından baktığını da gösterdi.

David Schwartz, son verilerin ardından sistemin tamamen toparlandığını ve altyapının sağlam biçimde çalıştığını vurguladı.

Bu açıklama, ekosistem açısından yalnızca teknik grafiklerden ibaret görülmüyor. Çünkü XRPL ağı, 31 Temmuz’da ciddi bir altyapı krizi yaşamıştı. O dönemde saldırganlar, doğrulayıcı düğümlerin dijital kimlik bilgileri olan manifestleri taklit eden binlerce sahte veriyle ağı meşgul etmişti.

Manifest saldırısı ağı nasıl zorladı

Söz konusu saldırı, düğümlerin gereksiz verileri işlemek için kaynak harcamasına yol açtı. En büyük baskı, düğümlerin defter durumunu birbirleriyle karşılaştırdığı uzlaşma aşamasında ortaya çıktı. Schwartz’ın merkezi de bu sırada onReadMessage hatasıyla geniş çaplı bağlantı sorunları yaşadı.

Buna karşın blokların kesinleşmesi ve ağdaki mutabakat süreci kesintiye uğramadı. Geliştiriciler, ağı kapatmadan acil mühendislik müdahalesiyle sorunu kontrol altına aldı. Ardından yayımlanan xrpld 3.2.1 düzeltmesiyle manifest boyutlarına sınır getirildi ve bilinmeyen düğümlere ait veri önbellekleme yapısı yeniden düzenlendi.

Mini sözlük: Manifest, bir doğrulayıcı düğümün ağ içindeki kimliğini ve yetkisini tanımlayan dijital kayıttır. Hotfix ise tam sürüm güncellemesini beklemeden yayımlanan acil hata düzeltmesi anlamına gelir.

Güncel veriler ne gösteriyor

Schwartz’ın paylaştığı son ölçümlere göre saldırının etkileri ortadan kalktı. Merkez düğüm yaklaşık 400 eş zamanlı bağlantıyı istikrarlı biçimde taşıdı. Zirve noktada toplam bağlantı sayısı 423’e ulaştı. Bunların 135’i gelen, 271’i giden bağlantılardan oluştu.

MetrikDeğerNot
Eş zamanlı bağlantıYaklaşık 400İstikrarlı seviye
Zirve bağlantı423135 gelen, 271 giden
Gecikme165 milisaniyeYanıt süresi geriledi
Anlık sıçrama1.49 saniye6 Eylül’de tek seferlik görüldü
Bağlantı kopması84.6Beş dakikalık aralık başına

Düğümler arasındaki yanıt süresi 165 milisaniyeye geriledi. 6 Eylül’de 1.49 saniyelik tek seferlik bir sıçrama görüldü ancak algoritmalar bu durumu mutabakatı etkilemeden sınırladı. Beş dakikalık aralık başına 84.6 bağlantı kopması ise olağan arka plan düzeyi olarak değerlendirildi.

Güncellenen koruma mekanizması, zararlı trafik göstergesini neredeyse sıfıra indirdi ve şüpheli verilerin büyük bölümünü filtreledi.

Kötüye kullanım olarak izlenen zararlı etkinlik metriği de neredeyse sıfıra indi. Bu tablo, tek bir sunucunun çalışma süresi raporundan çok, güncellenmiş xrpld yazılımının gerçek yük altında açık biçimde sınanması niteliği taşıyor. Veriler, XRPL altyapısının uzun vadeli ve istikrarlı çalışmaya hazır olduğunu gösterdi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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