XRPL altyapısı spam saldırısı sonrası istikrarlı çalıştığını gösterdi

Ripple CTO Emeritus ve XRP Ledger baş mimarı David Schwartz, diğer ağ düğümlerinin iletişim kurduğu özel merkezinin operasyonel verilerini paylaştı. 25 Ağustos ile 8 Eylül dönemini kapsayan bu veriler, XRP Ledger ekosisteminde kritik öneme sahip düğümlerden birinin son durumunu ortaya koydu.

Saldırı sonrası ilk kapsamlı teknik görünüm

Schwartz, sistemin son altyapı krizinin ardından tamamen toparlandığını ve sağlam biçimde çalıştığını belirtti. XRP Ledger, kısaca XRPL, XRP işlemlerinin kaydedildiği ve doğrulandığı dağıtık ağ altyapısını ifade ediyor. Paylaşılan ölçümler, ağdaki doğrulayıcıların neden bu düğüme yakından baktığını da gösterdi.

David Schwartz, son verilerin ardından sistemin tamamen toparlandığını ve altyapının sağlam biçimde çalıştığını vurguladı.

Bu açıklama, ekosistem açısından yalnızca teknik grafiklerden ibaret görülmüyor. Çünkü XRPL ağı, 31 Temmuz’da ciddi bir altyapı krizi yaşamıştı. O dönemde saldırganlar, doğrulayıcı düğümlerin dijital kimlik bilgileri olan manifestleri taklit eden binlerce sahte veriyle ağı meşgul etmişti.

Manifest saldırısı ağı nasıl zorladı

Söz konusu saldırı, düğümlerin gereksiz verileri işlemek için kaynak harcamasına yol açtı. En büyük baskı, düğümlerin defter durumunu birbirleriyle karşılaştırdığı uzlaşma aşamasında ortaya çıktı. Schwartz’ın merkezi de bu sırada onReadMessage hatasıyla geniş çaplı bağlantı sorunları yaşadı.

Buna karşın blokların kesinleşmesi ve ağdaki mutabakat süreci kesintiye uğramadı. Geliştiriciler, ağı kapatmadan acil mühendislik müdahalesiyle sorunu kontrol altına aldı. Ardından yayımlanan xrpld 3.2.1 düzeltmesiyle manifest boyutlarına sınır getirildi ve bilinmeyen düğümlere ait veri önbellekleme yapısı yeniden düzenlendi.

Mini sözlük: Manifest, bir doğrulayıcı düğümün ağ içindeki kimliğini ve yetkisini tanımlayan dijital kayıttır. Hotfix ise tam sürüm güncellemesini beklemeden yayımlanan acil hata düzeltmesi anlamına gelir.

Güncel veriler ne gösteriyor

Schwartz’ın paylaştığı son ölçümlere göre saldırının etkileri ortadan kalktı. Merkez düğüm yaklaşık 400 eş zamanlı bağlantıyı istikrarlı biçimde taşıdı. Zirve noktada toplam bağlantı sayısı 423’e ulaştı. Bunların 135’i gelen, 271’i giden bağlantılardan oluştu.

Metrik Değer Not Eş zamanlı bağlantı Yaklaşık 400 İstikrarlı seviye Zirve bağlantı 423 135 gelen, 271 giden Gecikme 165 milisaniye Yanıt süresi geriledi Anlık sıçrama 1.49 saniye 6 Eylül’de tek seferlik görüldü Bağlantı kopması 84.6 Beş dakikalık aralık başına

Düğümler arasındaki yanıt süresi 165 milisaniyeye geriledi. 6 Eylül’de 1.49 saniyelik tek seferlik bir sıçrama görüldü ancak algoritmalar bu durumu mutabakatı etkilemeden sınırladı. Beş dakikalık aralık başına 84.6 bağlantı kopması ise olağan arka plan düzeyi olarak değerlendirildi.

Güncellenen koruma mekanizması, zararlı trafik göstergesini neredeyse sıfıra indirdi ve şüpheli verilerin büyük bölümünü filtreledi.

Kötüye kullanım olarak izlenen zararlı etkinlik metriği de neredeyse sıfıra indi. Bu tablo, tek bir sunucunun çalışma süresi raporundan çok, güncellenmiş xrpld yazılımının gerçek yük altında açık biçimde sınanması niteliği taşıyor. Veriler, XRPL altyapısının uzun vadeli ve istikrarlı çalışmaya hazır olduğunu gösterdi.