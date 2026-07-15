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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 65.600 dolar direncini aşarsa 68.200 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 65.600 dolar çevresindeki kritik direnç alanını test etmeye hazırlanıyor.
  • 📊 Analistler, 63.700 dolar korunamazsa $BTC’de 60.000 dolar desteğinin yeniden gündeme gelebileceğini aktarıyor.
  • 🧭 CryptoQuant verileri, satış baskısının daha güçlü yatırımcılar tarafından karşılandığını gösteriyor.
  • 📈 Teknik senaryoda 65.600 dolar aşılırsa 68.200 dolar hedefi daha güçlü şekilde öne çıkıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin 64.500 dolar civarında işlem görürken kısa vadeli teknik göstergeler toparlanma çabasına işaret etse de piyasa yönü konusunda temkinli görünüm korunuyor. Fiyat, yukarıda güçlü direnç alanları ile aşağıda kritik destek seviyeleri arasında sıkışmış durumda bulunuyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede 65.600 dolar seviyesi öne çıkıyor
2 Zincir üstü veriler dip oluşumuna işaret ediyor
3 Teknik görünümde 68.200 dolar hedefi izleniyor
4 Göstergeler dengeli, ana destekler yakından izleniyor

Kısa vadede 65.600 dolar seviyesi öne çıkıyor

Birden fazla analist, 65.600 doları Bitcoin için kısa vadedeki en kritik eşiklerden biri olarak değerlendiriyor. Nicel işlemci KillaXBT, fiyatın haftalık açılış seviyesi olan 63.700 doları test ettiğini, bu bölgenin korunamaması halinde daha düşük bir tepe oluşabileceğini ve ardından 60.000 dolara doğru yeni bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor.

KillaXBT, 64.800 dolar üzerindeki likiditenin dikkat çektiğini, bu nedenle anlamlı bir dönüşten önce 65.600 dolara doğru bir süpürmenin masada kaldığını vurguluyor.

Analiste göre 64.800 doların üzerinde biriken likidite, fiyatın önce yukarı yönlü bir hamle yapma olasılığını artırıyor. DeepanshuBTC de dört saatlik grafikte 64.700 dolar çevresindeki direncin tekrar tekrar test edildiğine, 65.600 dolar yakınında ise yeni bir likidite kümesinin oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu yapı, direncin kısa süreli aşılmasının ardından ters yönde bir hareket riskini gündemde tutuyor.

SeviyeAnlamı
63.700 dolarHaftalık açılış ve kısa vadeli savunma bölgesi
64.800 dolarÜzerinde likidite birikimi bulunan alan
65.600 dolarKısa vadede en kritik direnç bölgesi
60.000 dolarPsikolojik ana destek seviyesi

Zincir üstü veriler dip oluşumuna işaret ediyor

Kısa vadeli fiyat hareketlerinin yanında zincir üstü veriler daha yapıcı bir tablo sunuyor. CryptoQuant, kripto piyasasına yönelik zincir üstü veri ve analiz hizmeti veren bir platform olarak, mevcut döngüyü kısa vadeli yatırımcılardan uzun vadeli yatırımcılara doğru bir yük aktarımı şeklinde tanımlıyor.

Mini sözlük: aNUPL, düzeltilmiş gerçekleşmemiş kar ve zarar oranını gösteren zincir üstü bir göstergedir. Yatırımcıların elde tuttukları varlıklarda kağıt üzerindeki kar veya zararın piyasa genelinde hangi aşamada yoğunlaştığını izlemek için kullanılır.

Şirketin aNUPL verileri, Bitcoin’in 2025 sonlarında gördüğü yaklaşık 120.000 dolar seviyesinden 2026 içinde 60.000 dolar civarına gerilediğini gösteriyor. Buna karşın kısa vadeli yatırımcıların zararının ardışık düşüşlerde giderek daha sınırlı hale gelmesi, satış baskısının daha güçlü alıcılar tarafından emildiğine işaret ediyor.

CryptoQuant, kalıcı bir piyasa dibinin teyidi için kısa vadeli yatırımcı karlılığının nötr bölgeye yaklaşması ve uzun vadeli yatırımcı karlılığının da dengelenmesi gerektiğini değerlendiriyor.

Teknik görünümde 68.200 dolar hedefi izleniyor

Orta vadeli teknik görünümde Elliott Dalga analizine göre yapıcı senaryo korunuyor. 25 Haziran dip seviyesinin ardından oluşan beş dalgalı yükselişin 64.735 dolara kadar uzandığı, sonrasında ise düzeltme evresine girildiği aktarılıyor. Fiyatın önceki dalga tepesinin üzerine çıkması, mevcut yükseliş dizisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Fibonacci uzatma seviyelerine göre bir sonraki yukarı yönlü hedef 68.200 ile 72.700 dolar aralığında bulunuyor. Bu senaryonun geçerliliğini koruması için 57.576 dolar seviyesinin üzerinde kalınması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde alıcıların sınırlı düzeltmelerde yeniden devreye girmesi bekleniyor.

Göstergeler dengeli, ana destekler yakından izleniyor

TradingView verileri genel görünüm için nötr sinyal üretiyor. Toplam tabloda 10 al, 8 nötr ve 8 sat sinyali yer alıyor. RSI 54 ile dengeli görünüm sergilerken MACD al sinyali veriyor. Buna karşılık Stokastik göstergenin 85 seviyesinde bulunması aşırı alım bölgesine yakın bir tabloya işaret ediyor. ADX 24 seviyesinde kaldığı için trend gücü zayıf kabul ediliyor.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar alıcıları desteklemeyi sürdürse de daha uzun vadeli ortalamalar hala baskıya işaret ediyor. Bitcoin, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 65.084 doların ve 100 günlük ortalamanın yer aldığı 68.464 doların altında kalıyor. 200 günlük ortalamalar ise 73.000 doların üzerinde bulunuyor.

Teknik açıdan 63.515 dolar ana pivot seviyesi olarak öne çıkarken ilk direnç 65.000 dolar yakınında, daha güçlü direnç ise 69.000 dolar civarında yer alıyor. Aşağıda 62.000 ile 63.000 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın altına kalıcı sarkma yaşanması halinde 61.000 dolar çevresindeki likidite bölgesi ve ardından 60.000 dolar yeniden gündeme gelebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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