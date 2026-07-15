Bitcoin ve Ethereum ETF girişleri piyasada olumlu havanın güçlendiğini gösterdi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları, bir günlük net çıkışın ardından yeniden piyasalarda olumlu bir hava esmesi üzerine pozitif para akışına geçti. Trader T verilerine göre iki varlık grubundaki fonlar 14 Temmuz işlem gününde toplam 239,47 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bitcoin ETF’lerinde BlackRock öne çıktı

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 181,07 milyon dolar girdi. Böylece fonlar, bir önceki işlem gününde kaydedilen net çıkışın ardından yeniden yatırımcı talebiyle karşılaştı.

BlackRock tarafından yönetilen IBIT, 138,90 milyon dolarlık net girişle Bitcoin fonları arasında ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 21,07 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna ise 7,40 milyon dolar aktarıldı.

Bitcoin fonu Net giriş BlackRock IBIT 138,90 milyon dolar Fidelity FBTC 21,07 milyon dolar Morgan Stanley MSBT 7,40 milyon dolar Grayscale Mini BTC 6,56 milyon dolar Ark Invest ARKB 3,64 milyon dolar Bitwise BITB 3,50 milyon dolar

BlackRock’ın IBIT fonu, spot Bitcoin ETF’lerine yönelen toplam paranın yaklaşık dörtte üçünü tek başına çekti.

Ethereum fonlarına 58,4 milyon dolar aktarıldı

Spot Ethereum ETF’leri de bir günlük net çıkışın ardından 14 Temmuz’da yeniden giriş bölgesine dönerek olumlu havadan payını aldı. Fonlara gün boyunca toplam 58,40 milyon dolarlık sermaye aktarıldı.

Mini sözlük: Spot kripto ETF’si, dayanak kripto varlığın fiyatını izlemeyi amaçlayan ve geleneksel borsalarda alınıp satılan fon türüdür. Net giriş, fonlara giren para ile fonlardan çıkan para arasındaki pozitif farkı gösterir.

Ethereum tarafındaki hareketin neredeyse tamamını BlackRock fonları oluşturdu. ETHA 58,34 milyon dolarlık net giriş kaydederken staking odaklı ETHB fonuna 60 bin dolar aktarıldı. Diğer Ethereum ETF’lerinde net para hareketi görülmedi.

Ethereum fonu Net giriş BlackRock ETHA 58,34 milyon dolar BlackRock ETHB 60 bin dolar

Ethereum ETF’lerine giren 58,40 milyon doların 58,34 milyon dolarlık bölümü BlackRock’ın ETHA fonuna yöneldi.

Toplam giriş 239 milyon doları aştı

Bitcoin ve Ethereum fonlarının aynı işlem gününde yeniden net girişe dönmesiyle toplam sermaye akışı 239,47 milyon dolara ulaştı. Bitcoin ETF’leri bu tutarın 181,07 milyon dolarlık bölümünü oluşturdu.

Bitcoin tarafında altı farklı ürün net giriş kaydederken Ethereum fonlarındaki hareket iki BlackRock ürünüyle sınırlı kaldı. Listelenen diğer fonlarda ise gün boyunca net giriş veya çıkış oluşmadı.