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Bitcoin ve Ethereum ETF girişleri piyasada olumlu havanın güçlendiğini gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'deki spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine 239,47 milyon dolar girdi.
  • 📈 $BTC ETF'leri 181,07 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
  • 🏦 BlackRock'ın IBIT fonuna 138,90 milyon dolar aktarıldı.
  • 🔷 Ethereum ETF'lerindeki girişin neredeyse tamamını ETHA sağladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları, bir günlük net çıkışın ardından yeniden piyasalarda olumlu bir hava esmesi üzerine pozitif para akışına geçti. Trader T verilerine göre iki varlık grubundaki fonlar 14 Temmuz işlem gününde toplam 239,47 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde BlackRock öne çıktı
2 Ethereum fonlarına 58,4 milyon dolar aktarıldı
3 Toplam giriş 239 milyon doları aştı

Bitcoin ETF’lerinde BlackRock öne çıktı

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 181,07 milyon dolar girdi. Böylece fonlar, bir önceki işlem gününde kaydedilen net çıkışın ardından yeniden yatırımcı talebiyle karşılaştı.

BlackRock tarafından yönetilen IBIT, 138,90 milyon dolarlık net girişle Bitcoin fonları arasında ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 21,07 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna ise 7,40 milyon dolar aktarıldı.

Bitcoin fonuNet giriş
BlackRock IBIT138,90 milyon dolar
Fidelity FBTC21,07 milyon dolar
Morgan Stanley MSBT7,40 milyon dolar
Grayscale Mini BTC6,56 milyon dolar
Ark Invest ARKB3,64 milyon dolar
Bitwise BITB3,50 milyon dolar

BlackRock’ın IBIT fonu, spot Bitcoin ETF’lerine yönelen toplam paranın yaklaşık dörtte üçünü tek başına çekti.

Ethereum fonlarına 58,4 milyon dolar aktarıldı

Spot Ethereum ETF’leri de bir günlük net çıkışın ardından 14 Temmuz’da yeniden giriş bölgesine dönerek olumlu havadan payını aldı. Fonlara gün boyunca toplam 58,40 milyon dolarlık sermaye aktarıldı.

Mini sözlük: Spot kripto ETF’si, dayanak kripto varlığın fiyatını izlemeyi amaçlayan ve geleneksel borsalarda alınıp satılan fon türüdür. Net giriş, fonlara giren para ile fonlardan çıkan para arasındaki pozitif farkı gösterir.

Ethereum tarafındaki hareketin neredeyse tamamını BlackRock fonları oluşturdu. ETHA 58,34 milyon dolarlık net giriş kaydederken staking odaklı ETHB fonuna 60 bin dolar aktarıldı. Diğer Ethereum ETF’lerinde net para hareketi görülmedi.

Ethereum fonuNet giriş
BlackRock ETHA58,34 milyon dolar
BlackRock ETHB60 bin dolar

Ethereum ETF’lerine giren 58,40 milyon doların 58,34 milyon dolarlık bölümü BlackRock’ın ETHA fonuna yöneldi.

Toplam giriş 239 milyon doları aştı

Bitcoin ve Ethereum fonlarının aynı işlem gününde yeniden net girişe dönmesiyle toplam sermaye akışı 239,47 milyon dolara ulaştı. Bitcoin ETF’leri bu tutarın 181,07 milyon dolarlık bölümünü oluşturdu.

Bitcoin tarafında altı farklı ürün net giriş kaydederken Ethereum fonlarındaki hareket iki BlackRock ürünüyle sınırlı kaldı. Listelenen diğer fonlarda ise gün boyunca net giriş veya çıkış oluşmadı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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