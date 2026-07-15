Binance ve Coinbase tokenleştirilmiş hisse desteğini genişletiyor

Binance ve Coinbase, geleneksel şirket hisselerine bağlı dijital varlık ürünlerinde yeni adımlar açıkladı. Binance, 15 Temmuz 2026 tarihinde (bugün) 10 bStocks varlığını belirli hesap türlerinde teminat olarak kabul etmeye başlayacak. Coinbase ise SK Hynix ve Lumentum hisselerine dayalı sürekli vadeli sözleşmeleri işleme açacak.

Binance 10 yeni varlığı teminat kapsamına alacak

Binance, Applied Optoelectronics, Arm, Broadcom, Alibaba, Robinhood, IBM, Marvell Technology, Nokia, Rocket Lab ve TSMC hisselerini temsil eden bStocks tokenlerini çapraz marjin işlemlerinde kullanılabilecek teminat varlıkları arasına ekleyecek. Güncelleme Türkiye saatiyle 15 Temmuz 16.30 itibarıyla uygulanacak.

Teminat kapsamına alınacak varlıkların işlem kodları AAOIB, ARMB, AVGOB, BABAB, HOODB, IBMB, MRVLB, NOKB, RKLBB ve TSMB olarak sıralandı. Binance aynı zamanda bu varlıklara bağlı işlem çiftlerinde kaldıraçlı alım satım desteğini etkinleştirecek.

Yeni bStocks varlıkları çapraz marjin, birleşik hesap modu ve birleşik hesap profesyonel sürümünde teminat olarak kullanılabilecek.

Söz konusu tokenler ilk aşamada yalnızca teminat amacıyla desteklenecek. Kullanıcılar bu varlıkları hesaplarındaki diğer pozisyonları desteklemek için kullanabilecek ancak tokenleri Binance üzerinden borç alamayacak.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş menkul kıymet, bir hisse veya benzeri finansal varlığın değerini dijital ortamda temsil eden tokendir. Teminat varlığı ise yatırımcının açık pozisyonlarını desteklemek ve marjin gereksinimini karşılamak amacıyla hesabında tuttuğu varlığı ifade eder.

Destek yalnızca belirli kullanıcılara açılacak

Binance tarafından sunulacak özellik yalnızca onaylanmış bölgelerde bulunan VIP 3 ve üzeri seviyedeki kullanıcılara açık olacak. Düzenleyici veya coğrafi kısıtlamaların uygulandığı bölgelerdeki hesaplar bu hizmetten yararlanamayacak.

Coinbase iki yeni sürekli vadeli sözleşme açacak

Küresel olarak Binance ile birlikte en büyük borsalardan bir diğeri olan Coinbase ise Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK Hynix ile optik ve fotonik ürünler geliştiren Lumentum hisselerine dayalı sürekli vadeli sözleşmeleri destekleyeceğini duyurdu. SKHY PERP ve LITE PERP piyasalarının Türkiye saatiyle 15 Temmuz 2026 saat 12.00’de açılması planlanıyor.

Coinbase, SK Hynix ve Lumentum hisselerine bağlı sürekli vadeli sözleşmeler için yeni işlem piyasaları oluşturacak.

Platform Yeni destek Başlangıç Binance 10 bStocks varlığında teminat ve kaldıraçlı işlem desteği 15 Temmuz 16:30 Coinbase SKHY ve LITE sürekli vadeli sözleşmeleri 15 Temmuz 12:00

Sürekli vadeli sözleşmelerin belirli bir sona erme tarihi bulunmuyor. Yatırımcılar bu araçlarla dayanak varlığı doğrudan satın almadan fiyat hareketleri üzerinden pozisyon oluşturabiliyor.