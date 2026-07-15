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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Binance ve Coinbase tokenleştirilmiş hisse desteğini genişletiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Binance 10 bStocks varlığını teminat kapsamına alacak.
  • ⚙️ İçlerinde Broadcom, Alibaba, Robinhood ve IBM gibi şirketler bulunuyor.
  • 🗓️ Yeni özellik yalnızca uygun bölgelerdeki VIP 3 ve üzeri kullanıcılara açılacak.
  • 📈 Coinbase ise SKHY ve LITE sürekli vadeli sözleşmelerini işleme açacak.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Binance ve Coinbase, geleneksel şirket hisselerine bağlı dijital varlık ürünlerinde yeni adımlar açıkladı. Binance, 15 Temmuz 2026 tarihinde (bugün) 10 bStocks varlığını belirli hesap türlerinde teminat olarak kabul etmeye başlayacak. Coinbase ise SK Hynix ve Lumentum hisselerine dayalı sürekli vadeli sözleşmeleri işleme açacak.

İçindekiler
1 Binance 10 yeni varlığı teminat kapsamına alacak
2 Destek yalnızca belirli kullanıcılara açılacak
3 Coinbase iki yeni sürekli vadeli sözleşme açacak

Binance 10 yeni varlığı teminat kapsamına alacak

Binance, Applied Optoelectronics, Arm, Broadcom, Alibaba, Robinhood, IBM, Marvell Technology, Nokia, Rocket Lab ve TSMC hisselerini temsil eden bStocks tokenlerini çapraz marjin işlemlerinde kullanılabilecek teminat varlıkları arasına ekleyecek. Güncelleme Türkiye saatiyle 15 Temmuz 16.30 itibarıyla uygulanacak.

Teminat kapsamına alınacak varlıkların işlem kodları AAOIB, ARMB, AVGOB, BABAB, HOODB, IBMB, MRVLB, NOKB, RKLBB ve TSMB olarak sıralandı. Binance aynı zamanda bu varlıklara bağlı işlem çiftlerinde kaldıraçlı alım satım desteğini etkinleştirecek.

Yeni bStocks varlıkları çapraz marjin, birleşik hesap modu ve birleşik hesap profesyonel sürümünde teminat olarak kullanılabilecek.

Söz konusu tokenler ilk aşamada yalnızca teminat amacıyla desteklenecek. Kullanıcılar bu varlıkları hesaplarındaki diğer pozisyonları desteklemek için kullanabilecek ancak tokenleri Binance üzerinden borç alamayacak.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş menkul kıymet, bir hisse veya benzeri finansal varlığın değerini dijital ortamda temsil eden tokendir. Teminat varlığı ise yatırımcının açık pozisyonlarını desteklemek ve marjin gereksinimini karşılamak amacıyla hesabında tuttuğu varlığı ifade eder.

Destek yalnızca belirli kullanıcılara açılacak

Binance tarafından sunulacak özellik yalnızca onaylanmış bölgelerde bulunan VIP 3 ve üzeri seviyedeki kullanıcılara açık olacak. Düzenleyici veya coğrafi kısıtlamaların uygulandığı bölgelerdeki hesaplar bu hizmetten yararlanamayacak.

Coinbase iki yeni sürekli vadeli sözleşme açacak

Küresel olarak Binance ile birlikte en büyük borsalardan bir diğeri olan Coinbase ise Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK Hynix ile optik ve fotonik ürünler geliştiren Lumentum hisselerine dayalı sürekli vadeli sözleşmeleri destekleyeceğini duyurdu. SKHY PERP ve LITE PERP piyasalarının Türkiye saatiyle 15 Temmuz 2026 saat 12.00’de açılması planlanıyor.

Coinbase, SK Hynix ve Lumentum hisselerine bağlı sürekli vadeli sözleşmeler için yeni işlem piyasaları oluşturacak.

PlatformYeni destekBaşlangıç
Binance10 bStocks varlığında teminat ve kaldıraçlı işlem desteği15 Temmuz 16:30
CoinbaseSKHY ve LITE sürekli vadeli sözleşmeleri15 Temmuz 12:00

Sürekli vadeli sözleşmelerin belirli bir sona erme tarihi bulunmuyor. Yatırımcılar bu araçlarla dayanak varlığı doğrudan satın almadan fiyat hareketleri üzerinden pozisyon oluşturabiliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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