XRP Ledger ağında yazılım adı değişti, XRP bir günde %13 yükselerek 1,28 dolara çıktı

XRP Ledger blokzincirinde kullanılan ana yazılımın adı teknik bir güncellemeyle değiştirildi. Ağın başlatılmasında kullanılan program, “ripple daemon” yerine artık “xrpl daemon” adıyla anılacak. XRPL Foundation, bu adımın halka açık ve bağımsız ağ ile Ripple şirketi arasındaki ayrımı daha net hale getirmeyi amaçladığını açıkladı.

Ağ ile şirket arasındaki ayrım vurgulandı

Vakfa göre kullanıcılar uzun süredir XRP varlığını, açık kaynaklı XRP Ledger ağını ve Ripple şirketinin ticari faaliyetlerini birbirine karıştırıyordu. Yapılan değişiklik, özellikle teknik belgelerde ve kod tabanında şirket adının geri plana çekilmesiyle bu karışıklığı azaltmayı hedefliyor. XRP Ledger, XRP işlemlerini destekleyen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Daemon, sunucuda arka planda sürekli çalışan ve ağın temel işlevlerini yürüten sistem programını ifade eder. Bu tür yazılımlar kullanıcıdan bağımsız biçimde çalışarak işlemlerin ve ağ iletişiminin sürmesini sağlar.

Bu düzenlemenin, ağın merkeziyetsiz yapısına ilişkin tartışmalarda da öne çıkabileceği belirtiliyor. Haberde, şirket adının koddan tamamen çıkarılmasının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi düzenleyici kurumlar ve mahkemeler nezdinde XRP Ledger’ın bağımsız bir kamu ağı olduğu yönündeki argümanları güçlendirebileceği aktarıldı.

XRPL Foundation, değişikliğin bağımsız kamu ağı ile Ripple şirketi arasındaki farkı netleştirmek amacı taşıdığını ve yıllardır süren kavramsal karışıklığı azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Güncelleme performans tarafında da sonuç verdi

Ad değişikliğinin yanı sıra teknik güncellemenin performans alanında da somut etkiler getirdiği ifade edildi. Buna göre yazılımın bellek kullanımı %30 ile %40 arasında azaldı. Bu düşüşün sistemin daha hızlı ve daha verimli çalışmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kod tabanındaki sadeleşmenin, bağımsız geliştiricilerin projeye yaklaşımını da etkileyebileceği değerlendiriliyor. Ağın belirli bir şirketten ayrı konumlandığının daha açık görülmesi halinde, üçüncü taraf yazılımcıların katkı sunma isteğinin artabileceği kaydedildi.

XRP fiyatı ve büyük cüzdanların birikimi öne çıktı

Teknik güncelleme süreciyle aynı dönemde XRP fiyatında da güçlü bir hareket görüldü. XRP son 24 saatte %13 yükselerek 1,28 dolar seviyesine çıktı ve birkaç haftadır görülmeyen bir banda geri döndü. Santiment analistleri, bu toparlanmayı Orta Doğu’daki çatışmaya ilişkin uzlaşma haberlerinin riskli varlıklara ilgiyi artırmasına bağladı.

Gösterge Veri Günlük fiyat değişimi %13 artış Güncel seviye 1,28 dolar En az 1 milyon XRP tutan cüzdanların payı %74,1 Son 6 aydaki ek birikim 1,53 milyar XRP

Büyük yatırımcıların son gerilemeyi alım fırsatı olarak değerlendirdiği görüldü. En az 1 milyon XRP tutan cüzdanların, dolaşımdaki toplam varlıkların %74,1’ini kontrol ettiği belirtildi. Bu grubun yalnızca son altı ayda 1,53 milyar XRP daha topladığı kaydedildi.

Santiment analistleri, Orta Doğu’daki gerilime ilişkin uzlaşma haberlerinin yatırımcıların risk iştahını desteklediğini ve bunun XRP dahil riskli varlıklara dönüşü hızlandırdığını aktardı.

Ripple’ın ticari faaliyetleri de izleniyor

Haberde, uzun vadeli beklentilerin yalnızca ağ tarafındaki gelişmelerle sınırlı olmadığına da dikkat çekildi. Ripple’ın sınır ötesi ödeme koridorlarını genişletmesi ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna yönelik projelerde daha görünür hale gelmesi, piyasadaki iyimserliğe destek veren unsurlar arasında gösterildi. Buna karşın teknik olarak ağ ile şirket arasındaki ayrımı güçlendirme çabası, yatırımcıların fiyatlamasında tek belirleyici unsur olarak öne çıkmış görünmüyor.