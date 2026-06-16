XRP’de 1,30 dolar alarmı çaldı! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

XRP, son toparlanma denemesinde yeniden güçlü bir dirençle karşılaştı. Varlık, 1,08 dolar civarındaki yerel dipten sert bir sıçramayla 1,30 dolar bölgesine kadar yükseldi, ancak bu seviyede hızlı biçimde geri çevrildi. Böylece fiyat hareketi, ivme kazanma çabası ile etkisini koruyan düşüş eğilimi arasında sıkışmış görünüyor.

1,30 dolar bölgesi neden kritik görülüyor?

Piyasada 1,30 dolar seviyesi uzun süredir önemli bir eşik olarak izleniyor. Bu bölge, 100 günlük hareketli ortalamaya yakın seyretmesinin yanı sıra, son kırılmada kaybedilen eski destek alanına da karşılık geliyor. XRP bu seviyeye yaklaşırken kar satışlarının öne çıktığı ve alım baskısının zayıfladığı görüldü.

Bu nedenle son denemenin başarısız kalması, satıcıların önceki destek noktalarında hala aktif olduğunu düşündürüyor. Fiyatın bu bandı aşamaması, kısa vadede yukarı yönlü hareketin önünde teknik bir engel bulunduğuna işaret ediyor.

XRP, 1,08 dolardan gelen toparlanmanın ardından 1,30 dolar bölgesini yeniden test etti; ancak bu alanda görülen satış baskısı, yükselişin şimdilik kalıcı hale gelmesini engelledi.

Teknik göstergelerde hangi seviyeler öne çıkıyor?

Teknik görünümde son reddedilme tek başına ağır bir bozulma olarak değerlendirilmiyor. Asıl dikkat edilen nokta, ayın başındaki sert satış dalgasının ardından oluşan daha yüksek dip seviyesinin korunup korunamayacağı. Son tepki yükselişiyle birlikte göreceli güç endeksi yeniden nötr bölgenin üzerine çıktı ve bu da momentuma dair kısmi bir iyileşmeye işaret etti.

İzlenen ilk önemli destek, 1,23 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalama. XRP, toparlanma sırasında bu seviyeyi geri aldı ve şimdi bu alanın üzerinde kalmaya çalışıyor. Alıcıların bu desteği savunması halinde 1,30 ile 1,32 dolar arasındaki direnç bölgesinin yeniden test edilmesi daha olası hale gelebilir.

1,32 doların yukarı kırılması durumunda piyasada 1,38 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama ile 1,50 dolar çevresindeki daha geniş direnç alanı gündeme gelebilir. Böyle bir hareket, daha kapsamlı bir toparlanma sürecinin başlangıcı olarak yorumlanabilir.

Aşağı yönlü riskler masada kalmayı sürdürüyor

Buna karşılık 50 günlük hareketli ortalamanın korunamaması, olumlu senaryoyu belirgin biçimde zayıflatabilir. İlk destek 1,18 dolar civarında bulunurken, daha kritik seviye son salınım dibi olan 1,08 dolar olarak öne çıkıyor. Bu noktanın da kaybedilmesi halinde 1,00 dolardaki psikolojik destek yeniden gündeme gelebilir.

İşlem hacminde ilk sıçramadan sonra artış görülse de, bu artış güçlü trend dönüşleriyle ilişkilendirilen seviyelerin altında kalıyor. Bu tablo, alıcıların piyasaya döndüğünü gösterse de yükselişe duyulan güvenin henüz tam olarak güçlenmediğine işaret ediyor.

Kısa vadede XRP’nin yönü açısından 1,23 ile 1,32 dolar aralığı belirleyici olabilir. Alıcılar ile satıcılar arasındaki bir sonraki mücadelenin bu bölgede yoğunlaşması bekleniyor.