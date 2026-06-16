HYPE ETF’lerine 17,19 milyon dolar girdi! Hyperliquid’de sırada hangi seviye var?

Hyperliquid’in yerel varlığı HYPE, salı günü yüzde 3’ün üzerinde yükselerek 70 doların hemen altında işlem gördü ve üst üste altıncı gününü artıda tamamlamaya yöneldi. Fiyattaki bu hareket, kurumsal ilginin hızlandığına işaret eden ETF verileriyle aynı döneme denk geldi.

ETF tarafında güçlü giriş

Pazartesi günü HYPE odaklı borsa yatırım fonlarına 17,19 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu rakam, 29 Mayıs’tan bu yana görülen en güçlü tek günlük performans oldu. Aynı süreçte toplam yönetilen varlık büyüklüğü cuma günkü 173,09 milyon dolardan pazartesi itibarıyla 209,26 milyon dolara çıktı.

Piyasada şu anda ana akım yatırımcılara HYPE erişimi sunan üç düzenlenmiş ürün bulunuyor: 21Shares’in THYP fonu, Bitwise’ın BHYP fonu ve Grayscale’in HYPG fonu. Yaklaşık bir ay önce işlem görmeye başlayan bu üç ürünün toplam işlem hacmi 900 milyon dolara yaklaşırken, toplam net giriş 153 milyon dolara ulaştı. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında öne çıkan bir blokzincir protokolü olarak biliniyor.

HYPE ETF’lerine pazartesi günü giren 17,19 milyon dolar, mayıs sonundan bu yana kaydedilen en güçlü günlük akış olarak öne çıktı.

Bitwise alımı ve staking yapısı

Blokzincir analiz platformu Lookonchain’in paylaştığı verilere göre Bitwise, kısa süre önce FalconX işlem masası üzerinden 77.097 adet HYPE daha satın aldı. Bu alımın büyüklüğü yaklaşık 5,18 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu işlem, kurumsal tarafta birikimin sürdüğü yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Mini sözlük: Staking, belirli kripto varlıkların ağ güvenliği veya doğrulama süreçlerine katkı için kilitlenmesi ve buna karşılık getiri üretilmesi anlamına gelir. ETF yapısında bu ödüller fon pay sahiplerine yansıtılabilir ve yeniden yatırıma yönlendirilebilir.

Üç ETF ürününün her biri doğrudan HYPE tutuyor ve staking gelirlerini yatırımcılara aktarıyor. Yıllık staking getirisi yaklaşık yüzde 2,25 seviyesinde bulunuyor. Ödüller dakika bazında hesaplanıyor, günlük dağıtılıyor ve otomatik olarak yeniden yatırıma ekleniyor. Dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 45’ine karşılık gelen 434 milyon HYPE ise staking içinde kilitli durumda.

İşlem hacmi dağılımında BHYP ile THYP öne çıkarken, daha yeni bir ürün olan HYPG pazar payını genişletmeye çalışıyor. Öte yandan Hyperliquid platformunun işlem ücretlerinden elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 97’si Assistance Fund’a yönlendiriliyor. Bu yapı, sistematik token geri alımlarıyla kullanım arttıkça talep oluşturmayı hedefliyor.

Teknik görünümde izlenen seviyeler

Verilere göre HYPE, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu ortalamalar yaklaşık 42,80 dolar ile 55,70 dolar bandında yer alıyor. Geçen hafta 50 günlük ortalama çevresinde, 53 dolar yakınlarında destek bulan token, ardından V tipi bir toparlanma sergiledi.

Günlük grafikte göreceli güç endeksi 60 civarında seyrediyor. Bu tablo, aşırı alım bölgesine girilmeden ivmenin korunduğuna işaret ediyor. MACD göstergesinde de sinyal çizgisinin üzerine çıkabilecek bir kesişim olasılığı izleniyor.

Yukarıda ilk önemli direnç 1 Haziran’da görülen 75,76 dolarlık zirve olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde Fibonacci uzatma analizinde 83,63 dolar ve 94,83 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 63,17 dolar seviyesi ilk destek noktası olarak izlenirken, 50 günlük ortalama civarındaki 55,69 dolar bölgesi ek destek alanı oluşturuyor.