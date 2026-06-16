Next Gen CXO Week Awards & Summit Bangkok 2026, Küresel Liderleri Bir Araya Getiriyor

The People Events, Next Gen CXO Week Awards & Summit Bangkok 2026 etkinliğini duyurdu. Etkinlik, 25-26 Kasım 2026 tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek. Bangkok etkinliği, dünya genelinde sektörlerin geleceğine yön veren en etkili iş liderlerini, yenilikçileri, girişimcileri ve C-level yöneticileri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

“Liderlik. İnovasyon. Dönüşüm.” temasıyla düzenlenecek etkinlik, farklı sektörlerden vizyoner liderleri, sektör öncülerini, yatırımcıları, teknoloji sağlayıcılarını ve karar vericileri buluşturan seçkin bir küresel platform olacak. Zirvede; yükselen trendler, stratejik liderlik, dijital dönüşüm ve giderek daha bağlantılı hale gelen dünyada iş dünyasının değişen geleceği ele alınacak.

Çok günlük etkinliğin, 700’den fazla üst düzey yöneticiyi, 70’ten fazla küresel konuşmacıyı ve 30’dan fazla ülkeden delegeleri ağırlaması bekleniyor. Böylece farklı sektörler arasında networking, stratejik ortaklıklar ve anlamlı iş birlikleri için önemli fırsatlar sunulacak.

Katılımcıları; ilham verici ana konuşmalar, etkili panel oturumları, üst düzey networking fırsatları, iş dünyası sunumları ve liderlik, inovasyon, iş büyümesi ile kurumsal dönüşüm alanlarında başarıyı ödüllendiren prestijli Next Gen CXO Ödül Töreni içeren dinamik bir program bekliyor. Etkinlikte dijital dönüşüm, yapay zekâ, liderlik stratejileri, iş inovasyonu, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, yatırım trendleri, geleceğin iş gücü ve küresel pazarlara açılım gibi başlıklar öne çıkacak.

The People Events temsilcisi, “Bangkok; inovasyon, liderlik ve uluslararası iş birliği alanlarında hızla küresel bir merkez haline geliyor. Next Gen CXO Week Awards & Summit Bangkok 2026 ile vizyonumuz, küresel iş liderlerinin, yenilikçilerin ve karar vericilerin fikir alışverişinde bulunabileceği, stratejik ilişkiler kurabileceği ve kurumsal liderliğin geleceğini şekillendirebileceği bir platform oluşturmak,” dedi.

Etkinlik; CEO’lar, kurucular, girişimciler, yatırımcılar, kurumsal liderler, politika yapıcılar, teknoloji sağlayıcıları ve üst düzey karar vericilerden oluşan geniş bir kitleyi ağırlayacak. Bu yönüyle bölgenin en çok beklenen liderlik ve iş ağı platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Profesyonel ağınızı genişletmek, inovasyonunuzu sergilemek, stratejik içgörüler edinmek veya kurumunuzu sektör liderleri arasında konumlandırmak istiyorsanız, Next Gen CXO Week Awards & Summit Bangkok 2026, küresel iş dünyasının geleceğini şekillendiren kişiler ve fikirlerle bağlantı kurmak için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Etkinlik Detayları

Etkinlik Adı: Next Gen CXO Week Awards & Summit Bangkok 2026

Tarih: 25-26 Kasım 2026

Yer: Bangkok, Tayland

Tema: Liderlik. İnovasyon. Dönüşüm.

Web sitesi: https://cxoweek.thepeopleevents.com/

Medya ve Sponsorluk Talepleri İçin:

CXO Week Ekibi

E-posta: [email protected]

Web sitesi: https://cxoweek.thepeopleevents.com/

The People Events Hakkında

The People Events; yüksek etki yaratan B2B konferanslar, zirveler ve fuarlar alanında faaliyet gösteren küresel bir organizasyon şirketidir. İnovasyon, liderlik ve sektörel dönüşüme odaklanan şirket, iş ve teknoloji dünyasının geleceğini şekillendiren fırsatlar yaratmak amacıyla karar vericileri, vizyonerleri ve değişime yön veren isimleri bir araya getirir.