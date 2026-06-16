AVAX’ta 49% hedefi konuşuluyor! FIFA ortaklığının perde arkasında neler var?

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, 2026 boyunca süren zayıf seyrin ardından yeniden dikkat çekmeye başladı. Token, son 24 saatte %8 yükselerek yaklaşık 7,07 dolar seviyesinde işlem gördü. Buna rağmen fiyat, Kasım 2021’de görülen 147,50 dolarlık zirvenin oldukça altında kalmayı sürdürüyor. Son haftadaki toparlanmadan önce varlık, bir aylık dönemde %24’ten fazla değer kaybetmişti.

FIFA entegrasyonu öne çıktı

İlginin yeniden canlanmasında öne çıkan gelişmelerden biri, FIFA’nın 2026 Dünya Kupası biletleme altyapısını ve taraftar sadakat sistemini Avalanche tabanlı bir blokzincir üzerinde devreye alması oldu. FIFA, dünya futbolunun en üst yönetim kurumu olarak turnuva organizasyonları ve küresel dijital taraftar projeleriyle öne çıkıyor.

Mayıs 2025’te duyurulan bu yapı, dijital koleksiyon ürünleri ile küresel taraftar katılımına odaklanıyor. Teknoloji ortağı Modex, ilgili pazar yerinin geliştirilmesini yürütüyor. Sistemde yer alan Right to Ticket koleksiyonları, 2026 Dünya Kupası resmi maç biletlerine doğrulanmış erişim sağlıyor. Kullanıcılar bu dijital varlıkları, her karşılaşmadan 72 saat öncesine kadar belirlenmiş geçit üzerinden takas edebiliyor.

AVA Labs Başkanı John Wu, FIFA’nın bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için sadakat programını, bilet satın alma hakkını ve bilet platformunu Avalanche blokzinciri üzerinde kurmasından büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Turnuva döneminde Right to Ticket kullanımının devreye alınmasının ardından ağ etkinliğinde artış görüldüğü aktarıldı. Bu gelişme, son dönemde baskı altında kalan AVAX için görünürlük sağlayan başlıca unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kritik eşikler izleniyor

Piyasa verilerine göre AVAX grafiğinde düşen kama formasyonu oluşuyor. Teknik analizde bu yapı, zaman zaman yukarı yönlü dönüş ihtimaliyle ilişkilendiriliyor. Fiyat şu anda 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 7,44 dolar civarındaki direnci test ediyor.

Aşağıda 6,22 dolar seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 100 günlük üssel hareketli ortalama ile kama üst bandının kesiştiği 8,29 dolar seviyesi kritik eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde, teknik hedefin %49 artışla 13,08 dolara uzanabileceği belirtiliyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi, sinyal çizgisinin üzerine çıkarak kısa vadeli ivmede güçlenmeye işaret etti. Ancak göstergenin halen 50 seviyesinin altında bulunması, genel piyasa kontrolünün satıcılarda kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Geliştirici faaliyeti tartışması sürüyor

Avalanche, 2020’de kullanıma açılan ve hisse ispatı modeliyle çalışan bir ağ. Sistem; akıllı sözleşmeler için C Chain, varlık transferleri için X Chain ve doğrulayıcı koordinasyonu ile özel blokzincir üretimi için P Chain olmak üzere üç bağlantılı zincirden oluşuyor. Bu yapı, işlemlerin tek bir kanal yerine farklı katmanlar üzerinden yürütülmesine imkan tanıyor.

Santiment verilerine göre AVAX, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan kripto varlıklardan biri haline geldi. Buna karşın tartışmaların önemli bölümü, Avalanche’ın Solana ve Sui gibi rakiplerle geliştirici faaliyetinde yarışıp yarışamayacağı sorusuna odaklanıyor. Santiment Intelligence ekibi, yılın önceki dönemlerindeki iyimser havanın yerini daha belirgin bir düşüş eğilimine bıraktığını kaydetti.

Ağ ayrıca Avalanche9000 güncellemesini yakın dönemde devreye aldı. Bu güncellemenin işlem ücretlerini %99’a kadar düşürdüğü belirtiliyor. Platformun tahvil tokenizasyonu ve gerçek dünya varlıklarının dijital ortama taşınması gibi alanlarda da finans kuruluşları tarafından kullanılmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Buna rağmen kısa vadeli görünümde 6,22 dolar desteği korunuyor. Günlük kapanışın bu seviyenin altına inmesi durumunda, mevcut yükseliş senaryosunun geçerliliğini yitirebileceği değerlendiriliyor.