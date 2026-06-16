Bitcoin 67 bin doları geri aldı! Piyasada asıl risk neye işaret ediyor?

Bitcoin’de son yükselişe rağmen zincir üstü veriler toparlanmanın hala kırılgan olabileceğine işaret ediyor. Analistlere göre fiyatın yeniden 67 bin doların üzerine çıkması tek başına güçlü bir dönüş sinyali vermiyor. İşlem hacmindeki zayıflık ve alım satım baskısını ölçen göstergelerdeki durgunluk, yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretlerini artırdı.

Toparlanma jeopolitik gelişmelere bağlandı

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, Bitcoin’in son günlerde 67 bin doları yeniden kazanmasına karşın ivmenin zayıf kaldığını belirtti. Ruck’a göre düşen hacim ve yatay seyreden zincir üstü göstergeler, piyasada güçlü bir inanç oluşmadığını gösteriyor. Bu nedenle mevcut toparlanmanın hızla güç kaybedebileceği değerlendiriliyor.

Nick Ruck, Bitcoin’deki son yükselişin arkasında yeterince güçlü bir piyasa desteği görülmediğini, bu nedenle toparlanmanın kalıcı sayılmasının zor olduğunu aktardı.

Ruck ayrıca ABD ile İran arasında aracılık edilen barış anlaşmasının bozulması halinde yeni bir jeopolitik dalgalanma yaşanabileceğini söyledi. Böyle bir senaryoda enerji piyasalarında oluşabilecek baskının Bitcoin dahil riskli varlıklar üzerinde sert fiyat hareketleri yaratabileceği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, aylar süren gerilimi sona erdirmeyi hedefleyen bir barış anlaşmasının tamamlandığını ve imzanın cuma günü atılmasının beklendiğini duyurdu. Bitcoin’deki son yükselişin de bu açıklamanın ardından geniş piyasa eğilimiyle paralel biçimde hız kazandığı görüldü.

Anlaşmanın ayrıntıları belirsizliğini koruyor

Anlaşmanın büyük bölümü henüz netleşmiş değil. Ancak Trump’ın açıklamasına göre Hürmüz Boğazı açık kalacak, ABD ise boğaz ve İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracak. Associated Press’in pazartesi günkü haberine göre taraflar daha sonra İran’ın nükleer programı ve olası yaptırım gevşemeleri konusunda 60 günlük bir müzakere sürecine başlayacak.

Bitcoin son dönemde kurumsal yatırımcıların ilgisinin etkisiyle daha geniş piyasa hareketleriyle uyumlu işlem görüyor. Bu tablo, kripto varlığın kısa vadede yalnızca kendi iç dinamikleriyle değil, küresel siyasi ve makroekonomik gelişmelerle de yön bulduğunu gösteriyor.

Zincir üstü göstergeler hala zayıf

Swissblock’un pazartesi günkü değerlendirmesine göre fiyat hareketlerinin gücünü ölçen momentum ve alım satım baskısını izleyen on-balance volume, yani OBV, halen zayıf bir görünüm sergiliyor. Şirket, her iki göstergenin de negatif bölgede kaldığını bildirdi.

Bitcoin, 6 Haziran’da 60 bin doların altına düştükten sonra pazartesi günü yeniden 67 bin dolar seviyesini gördü. Buna rağmen fiyat momentumu eksi 1 seviyesinde bulunurken, OBV yılların en düşük noktası olan eksi 1,7 milyona geriledi. Bu veriler, yükselişin güçlü bir katılımla desteklenmediğine işaret ediyor.

Mini sözlük: OBV, fiyatla birlikte işlem hacmini de izleyerek alım ve satım baskısının yönünü ölçen teknik bir göstergedir. Momentum ise fiyat hareketinin ne kadar güçlü ya da zayıf ilerlediğini anlamak için kullanılır.

Swissblock, daha güçlü bir toparlanma sinyalinin ancak momentum ile OBV yeniden pozitif bölgeye döndüğünde ortaya çıkacağını, o zamana kadar dip seviyelerin yeniden test edilmesi riskinin masada kaldığını belirtti.

Swissblock’a göre tipik bir ayı piyasasında önce momentum zayıflıyor, ardından OBV daralıyor ve son aşamada fiyat daha aşağı seviyeleri test ediyor. Bitcoin ise pazartesi gün içi zirvesinin ardından salı sabahı erken işlemlerde 66 bin doların altına gerileyerek bu kırılgan görünümü sürdürdü.