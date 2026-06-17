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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu iki saatlik grafikte altın kesişim verdi, fiyat son 24 saatte %1,84 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu iki saatlik grafikte altın kesişim verdi, ancak fiyat son 24 saatte %1,84 düştü.
  • 📉 Son yükselişin ardından $SHIB ’de kar satışları öne çıktı ve işlem hacimleri sert geriledi.
  • 🏦 Fed’in faiz kararı öncesinde kripto piyasasında risk iştahı zayıfladı.
  • 📊 Altcoinlerde spot satış baskısı, CryptoQuant verilerine göre son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu’nun kısa vadeli fiyat grafiğinde teknik analizde yakından izlenen bir altın kesişim oluştu. İki saatlik grafikte 50 dönemlik hareketli ortalama, 200 dönemlik hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu görünüm, son günlerdeki sert yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla aynı döneme denk geldiği için piyasada sinyalin kalıcılığı da sorgulanıyor.

İçindekiler
1 Yükseliş sonrası geri çekilme izlendi
2 FOMC kararı öncesi piyasa baskı altında kaldı
3 İşlem hacimleri sert geriledi
4 Altcoinlerde satış baskısı dikkat çekti

Yükseliş sonrası geri çekilme izlendi

SHIB fiyatı 11 Haziran’dan 15 Haziran’a kadar beş gün boyunca yükseldi. Ancak bu hareketin ardından kar satışları öne çıktı. Haber hazırlanırken SHIB son 24 saatte %1,84 düşüşle 0,000004937 dolara geriledi. Böylece 15 Haziran’dan sonra başlayan geri çekilme ikinci gününe taşındı.

İki saatlik grafikte 50 dönemlik hareketli ortalamanın 200 dönemlik ortalamanın üzerine çıkması, Shiba Inu için kısa vadede altın kesişim sinyali verdi; ancak son yükselişin ardından kar satışları da hız kazandı.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş popüler bir meme coin olarak biliniyor. Fiyattaki son zayıflık yalnızca projeye özgü bir gelişmeden kaynaklanmadı; daha geniş kripto piyasasındaki temkinli görünüm de SHIB üzerindeki baskıyı artırdı.

FOMC kararı öncesi piyasa baskı altında kaldı

Son 24 saatteki düşüş, yatırımcıların Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faiz kararı öncesinde risk azaltmaya yönelmesiyle birlikte geldi. Piyasa, Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantıdan çıkacak mesajları dikkatle izliyor. Beklenti, faizlerin sabit bırakılması yönünde şekillendi.

Mini sözlük: FOMC, ABD Merkez Bankasının faiz ve para politikası kararlarını değerlendiren kuruldur. Piyasalar bu toplantıları, dolar likiditesi ve risk iştahı üzerindeki etkisi nedeniyle yakından takip eder.

Yatırımcılar, sekiz yıl boyunca Jerome Powell’ın verdiği para politikası sinyallerini izledikten sonra Warsh’ın iletişim tonuna odaklanmış durumda. Bu nedenle yalnızca kararın kendisi değil, karar metni ve sonrasındaki yönlendirme de fiyatlamalarda etkili olabilir.

İşlem hacimleri sert geriledi

Kripto piyasasının geneli haber sırasında ekside seyrederken işlemlerde belirgin bir yavaşlama görüldü. Kripto vadeli işlem hacmi 24 saatte %16,56 düşüşle 165 milyar dolara indi. Açık pozisyon büyüklüğü ise %2,66 azalarak 110 milyar dolara geriledi.

Shiba Inu tarafında da benzer bir tablo oluştu. Spot borsalardaki işlem hacmi son 24 saatte %45,28 düşüşle 53,9 milyon dolara geriledi. Türev piyasalarda hacim %59,03 azalarak 65,64 milyon dolara indi. Buna karşılık açık pozisyonlar %2,98 artışla 35,39 milyon dolara yükseldi.

GöstergeDeğişimSeviye
SHIB fiyatı%1,84 düşüş0,000004937 dolar
SHIB spot hacmi%45,28 düşüş53,9 milyon dolar
SHIB türev hacmi%59,03 düşüş65,64 milyon dolar
SHIB açık pozisyon%2,98 artış35,39 milyon dolar

Altcoinlerde satış baskısı dikkat çekti

Piyasanın daha geniş görünümünde de zayıflık sinyalleri öne çıktı. CryptoQuant verilerine göre altcoinlerde satış baskısı son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Veriler, spot borsalarda 15 aydır kesintisiz net satış yaşandığına işaret etti.

CryptoQuant verileri, altcoinlerde spot borsalara yönelik satış baskısının son beş yılın en yüksek düzeyine çıktığını ve 15 aydır süren net satış eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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