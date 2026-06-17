FED, politika faizini %3,50 ile %3,75 aralığında sabit bırakmaya hazırlanıyor

ABD Merkez Bankasının iki gün süren toplantısı bugün tamamlanırken, piyasalarda asıl odak faiz kararından çok yeni Başkan Kevin Warsh’ın iletişim yaklaşımında nasıl bir değişiklik yapacağına çevrildi. Piyasa beklentisi, federal fonlama faizinin %3,50 ile %3,75 aralığında korunması yönünde şekillendi.

Faiz kararı kadar verilecek mesajlar da izleniyor

Bank of America, faizlerin sabit kalmasını beklemekle birlikte, toplantı sonrası açıklamaların daha sıkı para politikası tonuna işaret edebileceğini öngördü. Bankaya göre güçlü gelen makroekonomik veriler ve süren enflasyon baskıları, karar metninde gelecekte faiz indirimi olasılığına kapı aralayan ifadelerin çıkarılmasına yol açabilir.

Aynı değerlendirmede, son istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından iş gücü piyasasına ilişkin görünümün de yukarı yönlü güncellenebileceği belirtildi. Buna karşın piyasalar, yıl sonuna kadar faizlerde değişiklik olmayacağı beklentisini büyük ölçüde koruyor.

Bank of America’ya göre yatırımcıların dikkat ettiği ana başlık, faiz kararının kendisinden çok, Kevin Warsh’ın FED’in piyasalarla kurduğu iletişimi değiştirip değiştirmeyeceği oldu.

Warsh’ın iletişim anlayışı öne çıkıyor

Kevin Warsh, geçmişte FED’in tahminlere, konuşmalara ve yönlendirmelere fazla yaslandığını savunmuştu. Wall Street Journal’da pazar günü yayımlanan bir profile göre Warsh, geçen yıl merkez bankasına daha az konuşup daha fazla düşünmesi yönünde tavsiyede bulundu. Bu yaklaşımın, bugün sonuçlanacak toplantının çerçevesine de yansıyabileceği değerlendiriliyor.

Bank of America, Warsh’ın FED yetkililerinin faiz patikasına ilişkin beklentilerini gösteren Ekonomik Projeksiyon Özeti içindeki kendi tahminini sunmama ihtimali bulunduğunu da aktardı. Bu belge içindeki nokta grafiği, son yıllarda piyasanın en yakından izlediği iletişim araçlarından biri haline geldi.

Mini sözlük: Ekonomik Projeksiyon Özeti, FED yetkililerinin büyüme, enflasyon, işsizlik ve faiz beklentilerini toplu halde yayımladığı düzenli tahmin setidir. Nokta grafiği ise bu yetkililerin gelecek dönem faiz beklentilerini isimsiz biçimde gösteren görseldir.

Warsh, geçen yıl düzenlenen bir konferansta, tahminler yeterince başarılı değilse daha az yapılması gerektiğini savunmuş, kendi öngörülerinin de kusursuz olmayacağını söylemişti.

Basın toplantısı ve piyasa etkisi

Warsh’ın başkan olarak yapacağı ilk basın toplantısının en yakından izlenecek bölüm olması bekleniyor. Bank of America, yeni başkanın sabırlı bir ton kullanabileceğini, İran ile bağlantılı jeopolitik gelişmelerin beslediği son enflasyon baskılarının geçici olabileceğini vurgulayabileceğini, ancak yakın vadede faiz indirimi sinyali vermekten kaçınacağını düşünüyor.

Piyasada Warsh’ın selefi Jerome Powell’a kıyasla daha güvercin mi yoksa daha şahin mi bir çizgi izleyeceği konusunda net bir uzlaşı bulunmuyor. Analistlere göre bu belirsizlik, yatırımcılar açısından en önemli risklerden biri olarak görülüyor. Beklenenden daha sıkı tonda açıklamalar doların güçlenmesine, hisse senetleri ve tahviller üzerinde baskı oluşmasına neden olabilir.

Bitcoin de FED gündemini izliyor

Kripto para piyasasında da FED toplantısı yakından takip ediliyor. Bitcoin yıl başından bu yana yaklaşık %25 gerilerken, 22 Mayıs’ta Warsh’ın göreve başlamasından bu yana da zayıf bir görünüm sergiledi. Haberde, bu hareket üzerinde ABD ile İran arasındaki gerilimin, iç ekonomik başlıklardan daha baskın bir etken haline geldiği belirtildi.