XRPL’de kritik güncelleme başladı! Ağ verileri hangi tabloya işaret ediyor?

Ripple’ın eski CTO’su ve XRP Ledger’ın ilk geliştiricileri arasında yer alan David Schwartz, merakla beklenen XRPL v3.2.0 güncellemesi öncesinde ağın istikrarına dikkat çekti. Düğüm operatörleri, artık xrpld adıyla anılan sunucu yazılımına geçişe başlarken, Schwartz da 17 Haziran’da kendi XRPL merkezini yazılım yükseltmesi için kısa süreliğine çevrim dışı bıraktı.

Ağ performansı verileri paylaşıldı

Schwartz’ın paylaştığı son bir aylık performans verilerine göre ağ, bu dönemde sınırlı aksaklıklarla çalışmayı sürdürdü. Aktarılan bilgilere göre izleme süresince yalnızca tek bir kayda değer olay yaşandı ve bu olay kısa süreli eş bağlantı kopmalarıyla sınırlı kaldı.

Schwartz, gözlenen kesintinin büyük olasılıkla merkezin bulunduğu bölgedeki bağlantı sorunundan kaynaklandığını, bunun XRP Ledger’ın kendisinden doğan bir problem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yükseltme tamamlandıktan sonra Schwartz, merkezin yeniden çevrim içi olduğunu ve normal şekilde çalıştığını açıkladı. Başlangıçta bakım süresinin yaklaşık 10 dakika olması bekleniyordu; ancak sistemin temiz biçimde kapanması öngörülenden uzun sürdüğü için kesinti süresi yaklaşık 18 dakikaya çıktı.

v3.2.0 sürümünde öne çıkan değişiklikler

XRPL v3.2.0 sürümü, fixCleanup3_2_0 adlı yeni değişiklik paketini içeriyor. Bu paketle birlikte ağın çeşitli bileşenlerinde hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri devreye alınıyor. Güncelleme; Single Asset Vaults, Lending Protocol olarak anılan XLS-66, merkeziyetsiz borsa işlemleri, Multi Purpose Tokens ve izinli alanlar gibi başlıklara dokunuyor.

Mini sözlük: XLS-66, XRPL üzerinde borç verme altyapısını tanımlayan teknik bir standart taslağıdır. MPT ise ağ üzerinde belirli kullanım senaryolarına göre daha esnek token yapıları sunmayı amaçlayan Multi Purpose Tokens kavramını ifade eder.

En dikkat çekici adımlardan biri, çekirdek sunucu yazılımının adının rippled yerine xrpld olarak değiştirilmesi oldu. Bu değişiklik yalnızca isimle sınırlı değil; yeni ikili dosya adları, yapılandırma dosyaları, servis isimleri ve varsayılan sistem yolları da güncellemenin parçası olarak devreye giriyor.

Operatörlere dikkatli geçiş çağrısı

XRPL Foundation, doğrulayıcılar ve düğüm operatörlerine resmi geçiş adımlarını dikkatle izlemeleri ve güncelleme öncesinde önemli dosyaları yedeklemeleri çağrısında bulundu. Vakıf, XRP Ledger ekosisteminde açık kaynak geliştirmeyi ve ağ standartlarını destekleyen başlıca kuruluşlar arasında yer alıyor.

Ağ verileri, XRPL düğümlerinin yaklaşık %14’ünün şimdiden v3.2.0 sürümüne geçtiğini gösteriyor; bu sürümün bellek kullanımını %40’a kadar azaltması bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre bu düşüş, düğüm işletme maliyetlerini aşağı çekebilir. Aynı zamanda tokenizasyon, ödemeler ve yeni blokzincir uygulamaları için daha yüksek ölçeklenebilirlik hedefleniyor.

Ripple ekosistemindeki genişleme sürüyor

Güncelleme, Ripple’ın XRPL ekosistemini büyütmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Şirket son dönemde XRP ve RLUSD ile yapay zeka destekli ödeme kullanım senaryolarını desteklemeye dönük adımlar atarken, kurumsal kripto ödeme alanındaki girişimlerini de güçlendiriyor.

Haberde aktarıldığına göre Ripple, bankaların karmaşık teknik altyapıları kendi başına kurmadan blokzincir teknolojisine daha kolay erişmek istediğini savunuyor. Bu çerçevede XRPL’deki altyapı güncellemelerinin, ağın daha geniş kurumsal kullanımına zemin hazırlaması hedefleniyor.