Stablecoin cephesinde 32 milyon dolarlık hamle! Sınır ötesi ödemelerde neler değişebilir?

Sınır ötesi ödemeler için stabilcoin mutabakat altyapısı geliştiren Trace Finance, CoinFund liderliğinde gerçekleşen Seri A yatırım turunda 32 milyon dolar topladı. Şirketin çarşamba günü paylaştığı açıklamaya göre tura Coinbase Ventures, Jump Capital ve Paxos da katıldı.

Yeni kaynakla üç bölgede büyüme hedefi

Trace Finance, Latin Amerika genelinde sınır ötesi ödemeler için bankacılık, döviz işlemleri ve stabilcoin mutabakat altyapısı sunuyor. Şirket, bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde işlem hacmi işlediğini belirtirken, yeni kaynağın Latin Amerika, ABD ve Asya Pasifik pazarlarındaki büyüme için kullanılacağını aktardı.

Şirketin faaliyet alanı, blokzincir tabanlı ödemeleri yerel bankacılık sistemleri ve döviz ağlarıyla birleştirmeye odaklanan finansal altyapı segmentinde yer alıyor. Bu alan, özellikle düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte son dönemde daha fazla yatırım çekmeye başladı.

Trace Finance, Latin Amerika’daki sınır ötesi ödemelerde bankacılık, döviz ve stabilcoin mutabakat altyapısı sunduğunu, toplam işlem hacminin 10 milyar doları aştığını ve yeni sermayeyle Latin Amerika, ABD ile Asya Pasifik’te genişlemeyi hedeflediğini bildirdi.

Trace Finance daha önce 2022 yılında HOF Capital liderliğinde 4,3 milyon dolarlık tohum yatırım almıştı. O turda Circle Ventures ve elektronik müzik ikilisi The Chainsmokers’ın kurucu ortakları arasında bulunduğu Mantis VC de yer almıştı. HOF Capital, son Seri A turuna da yeniden katıldı.

Düzenlemeler stabilcoin altyapısını öne çıkarıyor

Bu yatırım turu, stabilcoin mutabakatının giderek daha düzenlenmiş finansal altyapılara taşındığı bir dönemde geldi. Şirketler bir yandan blokzincir tabanlı ödeme sistemlerini yerel bankacılık kanallarıyla entegre etmeye çalışırken, diğer yandan döviz dönüşüm maliyetlerini ve transfer sürelerini azaltmaya odaklanıyor.

Küresel ölçekte stabilcoin düzenlemelerine ilişkin tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz 2025’te GENIUS Act yasasını imzalamasının ardından hız kazandı. Bu gelişme, dijital varlık stratejisi oluşturan farklı yargı bölgelerinde benzer yasal çerçevelere yönelik tartışmaları da artırdı. Hong Kong, Ağustos 2025’te Stablecoin Ordinance düzenlemesini yürürlüğe alırken kısa süre önce ilk lisans grubunu verdi.

Mini sözlük: Stabilcoin mutabakatı, dijital dolar benzeri varlıklarla yapılan ödemenin taraflar arasında kesinleşmesi ve yerel finans sistemine aktarılması sürecini ifade eder. Bu altyapılar, özellikle uluslararası para transferlerinde hız ve maliyet avantajı sağlama amacıyla kullanılır.

Merkez bankaları ve özel sektör aynı alanı izliyor

Çin Merkez Bankası yetkilisi Wang Xin de çarşamba günü yaptığı açıklamada, otoritelerin stabilcoinlerin uluslararası para sistemi ve sınır ötesi ödemeler üzerindeki olası etkilerini yakından izlediğini söyledi. Wang’ın değerlendirmesi, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng’in Ekim 2025’te yaptığı ve stabilcoinleri yüksek riskli olarak tanımlayan açıklamalarına kıyasla daha yumuşak bir çerçeve çizdi.

Özel sektör tarafında da benzer bir ivme görülüyor. Geçen perşembe günü sınır ötesi ödeme platformu MassPay, Coinbase ile iş birliği yaparak stabilcoin destekli uluslararası ödeme hizmeti başlattı. Taraflar, bu modelin itibari para birimleri, USDC ve diğer dijital varlıklar arasında geçişi kolaylaştıracağını, maliyetleri düşürüp mutabakat süresini kısaltacağını duyurdu.

Diğer finansal altyapı sağlayıcıları da bu alandaki ürünlerini genişletiyor. Stripe, 2025 yılında stabilcoin altyapısı geliştiren Bridge’i satın aldı. Circle ise Mayıs 2025’te, bankaları, ödeme şirketlerini ve dijital cüzdanları gerçek zamanlı sınır ötesi mutabakat için bir araya getiren Circle Payments Network ağını kullanıma sundu. Bu sırada stabilcoin piyasasının toplam değeri yaklaşık 315 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.