XRPL’de 2029 alarmı öne çekildi! Ripple hangi kritik hazırlığı yapıyor?

RippleX Baş Mühendisi Ayo Akinyele, YouTube’da yayımlanan son röportajında XRP Ledger için hazırlanan kapsamlı güvenlik güncellemesinin ayrıntılarını paylaştı. Anlatılanlara göre çalışma, ağın mikro ödemelere yaklaşımını önemli ölçüde değiştirmeyi hedeflerken iki temel başlığa odaklanıyor: kuantum bilgisayar kaynaklı güvenlik riski ve yapay zeka ekonomisine uyum.

Kuantum riski için erken hazırlık

Kripto para sektöründe kuantum makinelerin Bitcoin dahil büyük ağların güvenliğini tehdit edip edemeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Akinyele’ye göre bu başlık artık teorik bir tartışma olmaktan çıkmış durumda. Google AI ekibinin yakın tarihli bir çalışması, yeni algoritmaların klasik dijital imzaları dokuz dakika içinde aşabilecek noktaya 2029 gibi erken bir tarihte ulaşabileceğine işaret ediyor.

Hazırlıksız yakalanma lüksümüz yok. Bu nedenle RippleX ekibi, kriptograflar Dennis Ongu ve Arthav Ali ile birlikte 2024 ve 2025 döneminde erkenden çalışmaya başladı.

Bu çerçevede geliştiriciler, XRPL’ye hibrit imza düzenlerini entegre ediyor. Aktarılan plana göre blokzincir normal çalışma akışını koruyacak; ancak olası bir kuantum saldırısı tespit edilirse ağ, anında daha korumalı bir kriptografik yapıya geçecek.

Mini sözlük: Hibrit imza düzeni, mevcut dijital imza yöntemleri ile kuantum sonrası kabul edilen yeni kriptografi araçlarını birlikte kullanan güvenlik yaklaşımını ifade eder. Amaç, bugünkü sistemlerle uyumu korurken gelecekte ortaya çıkabilecek kuantum riskine karşı ek koruma sağlamaktır.

Ripple ayrıca Project 11 ile de çalışıyor. Bu ekip, XRPL defterindeki zafiyetleri, varlık saklama sistemlerini ve stabilcoin ihraç altyapısını ayrıntılı biçimde inceliyor. Akinyele, saldırganların bugün şifreli dosyaları ele geçirip kopyalayarak bunları yıllar sonra çözmeye çalıştığını da hatırlattı; bu nedenle korumanın bugünden kurulması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka ekonomisi için yeni kullanım alanı

XRPL’nin ikinci büyük gelişim alanı yapay zeka entegrasyonu olarak öne çıkıyor. Bu strateji kapsamında Ripple, Mastercard’ın Agent Pay for Machines girişimine katıldı. Eş zamanlı olarak RippleX ekibi, XRPL AI Starter Kit adlı geliştirme paketini destekleyerek otonom yapay zeka işlemlerine dönük altyapıyı güçlendirdi.

Akinyele’ye göre önümüzdeki yıllarda yapay zeka ajanları piyasada doğrudan işlem yapan aktörlere dönüşebilir. Bu yazılımlar kendi cüzdanlarına sahip olacak ve sunucu kiralama, API erişimi ya da veri aktarımı gibi hizmetler için birbirlerine insan müdahalesi olmadan ödeme gönderebilecek.

Nanödemeler ve KYA modeli

Bu tabloda geleneksel transferlerin yerini çok küçük tutarlı otomatik işlemler, yani nanödemeler alabilir. Haberde, veri başına yapılan bu tür ödemeler için XRPL’nin doğal bir işlem ortamına dönüşebileceği, makineler arasındaki ödeme hacminin zamanla insanlar arasındaki transferleri aşmasının beklendiği belirtildi.

Kötü niyetli bir kişinin yüzlerce zararlı yapay zeka ajanı üretmesi riskine karşı ise Akinyele, KYA yani Know Your Agent yaklaşımını anlattı. T54 projesindeki çalışmalardan yararlanan bu modelde, XRPL üzerinde yer alan ek bir dijital katman her ajana benzersiz bir pasaport atayacak ve itibar takibini sağlayacak.

Paylaşılan bilgilere göre bu yapı, düzenleyicilerin ve piyasa katılımcılarının bir yapay zeka ajanının sahibini hızlı biçimde tespit etmesine imkan tanırken mikro ödeme hızında belirgin bir yavaşlamaya yol açmayacak.