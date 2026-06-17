XRP, FED toplantısı öncesinde $1,1934 seviyesini korursa $1,35 yolunu açabilir

Kripto para piyasası, ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde temkinli bir bekleyişe girdi. XRP, SHIB, Ethereum ve Bitcoin tarafında öne çıkan başlıklar, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışının yanında daha geniş makroekonomik gündemin de fiyatlamalarda etkili olduğunu gösterdi.

XRP ve FED beklentisi

XRP son günlerde kademeli biçimde gerileyerek kritik $1,19 bandına yaklaştı. TradingView verilerine göre orta Bollinger Bandı bu bölgede bulunuyor ve orta vadeli yükseliş ya da düşüş eğilimi açısından temel eşik olarak izleniyor. Piyasa, bugünkü FED toplantısından çıkacak mesajları beklerken XRP de bu seviyede tutunmaya çalışıyor.

Metinde, yeni FED Başkanı Kevin Warsh’ın ilk para politikası açıklamalarının piyasa açısından belirleyici olabileceği aktarıldı. Buna göre XRP günlük kapanışı $1,1934 üzerinde yaparsa, $1,19 ile $1,20 aralığında alıcıların kontrolü koruduğu görüşü güçlenebilir ve fiyatın yeniden $1,35 bölgesine yönelmesinin önü açılabilir.

XRP için günlük kapanışın $1,1934 üzerinde gerçekleşmesi halinde, son zayıflığın bir ayı tuzağı olarak okunabileceği ve fiyatın yeniden $1,35 bandına dönebileceği değerlendirildi.

Buna karşılık günlük kapanışın orta bandın altında kalması durumunda $1,1934 seviyesi direnç konumuna dönüşebilir. Bu senaryoda aşağı yönlü baskının sürmesi ve alt Bollinger Bandı olan $1,0419 seviyesinin öne çıkması ihtimali gündemde kalıyor.

SHIB için 45 günlük kritik dönem

Shiba Inu, yaz aylarına girilirken tarihsel mevsimsellik ile zincir üstü verilerin kesiştiği bir döneme girdi. Haberde, bugünden temmuz sonuna uzanan 45 günlük sürecin SHIB için yön tayin edici olabileceği belirtildi. Token şu anda $0,00000494 seviyesinde işlem görüyor ve bu değer tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %95 altında bulunuyor.

Yılın ilk yarısında SHIB üzerinde ciddi baskı oluştu. İlk çeyrek %13,9 kayıpla kapanırken ikinci çeyrekte düşüş %16,9 daha derinleşti. Haziran ayı şu ana kadar %10,4 ekside seyrederken, mayısta da %11,5 kayıp görülmüştü. Buna rağmen CryptoRank verilerine dayanan tarihsel tablo, temmuz ayının geçmişte keskin yön değişimlerine sahne olabildiğine işaret ediyor.

SHIB için tarihsel medyan temmuz getirisi %8,92 seviyesinde bulunuyor ve zincir üstü veriler, haziran ortasındaki %16’lık tepki sırasında büyük yatırımcıların satışa yönelmediğini gösteriyor.

Ethereum’da Glamsterdam hazırlığı

Ethereum geliştiricileri, 2026’nın ikinci yarısında ana ağa alınması planlanan Glamsterdam güncellemesi için kapalı test ağlarını devreye aldı. Habere göre bu adım, Ethereum’un dört yıl önce Proof of Stake modeline geçişinden bu yana en büyük mimari değişimlerden biri olabilir. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en yoğun kullanılan blokzincir ağlarından biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Paralel yürütme, ağdaki bağımsız işlemlerin aynı anda işlenmesini sağlayan yöntemdir. Gas limiti ise bir blokta işlenebilecek toplam işlem yükünü ifade eder; bu sınır yükseldiğinde ağ kapasitesi de artabilir.

Glamsterdam ile paralel yürütme, daha yüksek gas limiti ve yeni ücret modeli gibi değişikliklerin devreye alınması hedefleniyor. Metne göre gas limitinin 60 milyondan 200 milyona çıkarılması, ağ hızını 3 ila 4 kat artırabilir. Başarılı uygulama halinde ETH için uzun vadede $2.500 ile $3.300 bandı öne çıkarken, daha güçlü bir piyasa ortamında $5.000 seviyesi de olasılıklar arasında gösteriliyor.

Bitcoin’de arz sıkışması ve ETF akımları

Bitcoin tarafında ise büyük yatırımcıların satışlarını yavaşlattığı görüldü. Coin Days Destroyed göstergesinin 2,16 milyondan 33 bine gerilemesi, uzun vadeli elde tutma eğiliminin güçlendiğine işaret etti. Borsalardaki Bitcoin miktarı da 2,56 milyon BTC’ye düşerek 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Aynı dönemde ETF tarafında sınırlı da olsa Bitcoin dışındaki varlıklara yönelim dikkat çekti. Spot Ethereum ETF’leri $9,6 milyon net giriş kaydederken, BlackRock tek başına $17,3 milyon giriş gördü. Bitcoin ETF’lerindeki net giriş $10 milyon seviyesinde kalırken, SOL, XRP ve HYPE odaklı fonlara $64 milyonun üzerinde sermaye yöneldi.