Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) uzun süredir devam eden düşüş trendini sona erdirebilecek bir değişimin ufukta olduğunu öne sürdü.

Bitcoin’de Pozitif İşaretler

Uzman kripto para analisti Kevin Svenson Youtube üzerinden 69.200 abonesine Bitcoin’in Kasım 2021 tarihinden bu yana piyasayı düşüş trendinde tutan, çapraz direnci kırmasının an meselesi olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Uzun vadeli düşüş trendi çizgisi lineer ölçekte 69.000 dolardan aşağıya doğru, makro düşüş trendini lineer olarak aşmak için gerekli olan kırılma noktasındayız… Dolayısıyla Bitcoin, bir yükseliş eğilimine girmesi için önemli rol oynayan noktada hareket ediyor.

Kripto para analisti ayrıca Bitcoin’in diyagonal direncini ortadan kaldırmasının yanı sıra ayı sezonunun dibinin geride kaldığını gösterebilecek bir model oluşturduğunu iler sürerek şunları söyledi:

Mayıs ayı içerisinde Bitcoin yaklaşık 33.000 dolara gerilediğinde, belirtilen konumu test ettik, yukarı yönlü sıçradı ardından bu seviyeye tutunamayarak aşağı yönlü kırıldı. Yaşanan düşüş Bitcoin’in 17.500 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Yaşanan küçük çaplı fiyat artışı ile 18.500 dolar civarında destek bulduk. Böylelikle dip seviyemizi biraz daha yüksek bir bölgede oluşturduk. Dolayısıyla yaşanan bu durum fiyatın geleceği hakkında çok daha umut verici görünüyor.

RSI Etkisi

Öte yandan Kevin Svenson, Bitcoin’in trend dönüşlerini işaret edebilecek bir momentum göstergesi olarak nitelendirdiği haftalık RSI’sını da yakından takip ettiğini belirtti. Analiste göre Bitcoin’in haftalık RSI’sı 2021 yılının başından beri hakim olan düşüş trendinden ayrılacak bir konumda olduğunu söyleyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Haftalık RSI’nın etkili olduğu düşüş trendinden çıkmak için bir şansımız var. Bu durum gerçekleşirse fiyat bir çeşit yatay aralığa girip ilerleyen süreçte istikrar bulabilir.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 20.285 dolar seviyesinden işlem görüyor.