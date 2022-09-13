Reklam
Al / Sat

Kıdemli Analistten Bitcoin Yorumu: Düşüş Trendi Kırılabilir!

Uzman analist Bitcoin (BTC) hakkında yaptığı açıklamalarda yaşanan düşüş trendinin kırılabileceğini öne sürerek çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
23:59
13 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) uzun süredir devam eden düşüş trendini sona erdirebilecek bir değişimin ufukta olduğunu öne sürdü.

Bitcoin’de Pozitif İşaretler

Uzman kripto para analisti Kevin Svenson Youtube üzerinden 69.200 abonesine Bitcoin’in Kasım 2021 tarihinden bu yana piyasayı düşüş trendinde tutan, çapraz direnci kırmasının an meselesi olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Uzun vadeli düşüş trendi çizgisi lineer ölçekte 69.000 dolardan aşağıya doğru, makro düşüş trendini lineer olarak aşmak için gerekli olan kırılma noktasındayız…  Dolayısıyla Bitcoin, bir yükseliş eğilimine girmesi için önemli rol oynayan noktada hareket ediyor.

Kripto para analisti ayrıca Bitcoin’in diyagonal direncini ortadan kaldırmasının yanı sıra ayı sezonunun dibinin geride kaldığını gösterebilecek bir model oluşturduğunu iler sürerek şunları söyledi:

Mayıs ayı içerisinde Bitcoin yaklaşık 33.000 dolara gerilediğinde, belirtilen konumu test ettik, yukarı yönlü sıçradı ardından bu seviyeye tutunamayarak aşağı yönlü kırıldı. Yaşanan düşüş Bitcoin’in 17.500 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Yaşanan küçük çaplı fiyat artışı ile 18.500 dolar civarında destek bulduk. Böylelikle dip seviyemizi biraz daha yüksek bir bölgede oluşturduk. Dolayısıyla yaşanan bu durum fiyatın geleceği hakkında çok daha umut verici görünüyor.

RSI Etkisi

Öte yandan Kevin Svenson, Bitcoin’in trend dönüşlerini işaret edebilecek bir momentum göstergesi olarak nitelendirdiği haftalık RSI’sını da yakından takip ettiğini belirtti. Analiste göre Bitcoin’in haftalık RSI’sı 2021 yılının başından beri hakim olan düşüş trendinden ayrılacak bir konumda olduğunu söyleyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Haftalık RSI’nın etkili olduğu düşüş trendinden çıkmak için bir şansımız var. Bu durum gerçekleşirse fiyat bir çeşit yatay aralığa girip ilerleyen süreçte istikrar bulabilir.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 20.285 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Dikkat! Analist Beklenen Bitcoin Hareketi İçin Bu Endeksi İşaret Etti!
Dikkat! Analist Beklenen Bitcoin Hareketi İçin Bu Endeksi İşaret Etti!
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Merge Öncesi Ethereum Bitcoin’in Koltuğunu Mu Sallıyor?
Merge Öncesi Ethereum Bitcoin’in Koltuğunu Mu Sallıyor?
Bitcoin Mining Hashrate Yükseliyor! Bir Boğa Göstergesi Olabilir Mi?
Bitcoin Mining Hashrate Yükseliyor! Bir Boğa Göstergesi Olabilir Mi?
Kripto Dünyasında Büyük Yükseliş! Kimler, Neden Zarar Etti?
Kripto Dünyasında Büyük Yükseliş! Kimler, Neden Zarar Etti?
Bitcoin, Ethereum ve Ripple! Bu Coinlerde Yükseliş Kalıcı Mı?
Bitcoin, Ethereum ve Ripple! Bu Coinlerde Yükseliş Kalıcı Mı?
Uzmanlar Bitcoin (BTC)’nin 2022’deki Yörüngesi Hakkında Ne Düşünüyor?
Uzmanlar Bitcoin (BTC)’nin 2022’deki Yörüngesi Hakkında Ne Düşünüyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022