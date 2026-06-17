SHIB’de dikkat çeken zincir üstü sinyal! Satış baskısında neler yaşandı?

Shiba Inu cephesinde son ayların en dikkat çekici zincir üstü görünümlerinden biri öne çıktı. Borsa kaynaklı veriler, fiyat grafiğinde süren zayıflığa ve genel düşüş eğilimine rağmen SHIB yatırımcılarının satış yönlü hareketinin oldukça sınırlı kaldığını gösterdi.

Borsalara giden adres sayısı çok düşük kaldı

Son zincir üstü ölçümlere göre borsalara SHIB yatıran adreslerin sayısı 7 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, kesin olarak yalnızca yedi cüzdan anlamına gelmese de, hareketli ortalama bazında borsalara token gönderen farklı adres sayısının çok düşük seyrettiğine işaret ediyor. Bu tablo, piyasada dağıtım baskısının zayıf kaldığını düşündürüyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve geniş topluluğuyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. Haberde dikkat çeken nokta, fiyat baskısı sürerken yatırımcıların tokenlarını borsalara taşıma iştahının belirgin biçimde artmamış olması.

Son 24 saatte borsalara giriş hacminin yüzde 69’dan fazla gerilemesi, işlem platformlarına taşınan SHIB miktarının ciddi biçimde azaldığını ortaya koyarken, aktif gönderici ve alıcı adreslerdeki sınırlı artış ağ etkinliğinin tamamen sönümlenmediğine işaret etti.

Fiyat toparlanmaya çalışsa da direnç sürüyor

Daha geniş veri seti de bu görünümü destekliyor. Son 24 saatte borsalara giriş hacmi yüzde 69’un üzerinde düştü. Buna karşılık aktif adres, aktif gönderici adres ve aktif alıcı adres sayılarında küçük artışlar görüldü. Bu durum, ağ aktivitesinin çökmekten çok dengeli kaldığını gösteriyor.

Grafikte ise SHIB, aylar süren yükselen yapının sert biçimde bozulmasının ardından toparlanma çabası veriyor. Varlık, 0,0000045 dolar civarındaki yerel dip bölgesinden yükselerek bir miktar zemin kazandı. RSI gibi momentum göstergelerinin de aşırı satım bölgesinden çıkması, kısa vadede satıcıların kontrolünün zayıflamaya başladığına işaret edebilir.

Buna karşın düşük satış baskısı, tek başına doğrulanmış bir yükseliş dönüşü anlamına gelmiyor. SHIB fiyatı halen aşağı eğimli 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların altında bulunuyor. Yukarı yönde ilk önemli engel ise daha önce destek olarak çalışan ve şimdi yakın direnç haline gelen 0,0000055 dolar bölgesi olarak öne çıkıyor.

Fiyat ile borsa davranışı arasında ayrışma oluştu

Mevcut tabloda en dikkat çekici unsur, fiyat hareketi ile borsa davranışı arasındaki fark olarak görülüyor. Uzun süreli zayıflık dönemlerinde yatırımcıların satış için varlıklarını borsalara taşıması sık rastlanan bir gelişme olurken, SHIB tarafında bunun tersi bir görünüm oluştu. Aylar süren fiyat düşüşüne rağmen yatırımcıların görece sabırlı kaldığı anlaşılıyor.

Eğer borsalara girişler gerilemeye devam eder ve talep dengesi korunursa, piyasadaki arz baskısı zaman içinde daha da sıkılaşabilir. Bu durum ani bir kırılmayı garanti etmese de, SHIB açısından en büyük risklerden biri sayılan kalıcı satış baskısının hafiflemesine katkı sunabilir.