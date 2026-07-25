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RIPPLE (XRP)

XRP 1 dolar eşiğinde zayıflarken, ZEC ve HYPE destek arıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1 dolar desteğine yeniden yaklaşırken satış baskısı güç kazandı.
  • 📉 $XRP için 1 doların altında günlük kapanış, 0,95 doları yeniden gündeme taşıyabilir.
  • 🛡️ ZEC 500 dolar bölgesini, HYPE ise 57 dolar desteğini korumaya çalışıyor.
  • 🔎 HYPE 63 dolar ile 65 dolar bandını aşarsa 70 dolar seviyesi yeniden izlenebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasında teknik görünüm üç varlıkta farklı sinyaller veriyor. XRP, son günlerde yeniden 1 dolar sınırına yaklaşırken kısa vadeli görünümde zayıflama öne çıktı. Zcash tarafında 500 dolar bölgesi kritik destek olarak izlenirken, Hyperliquid için 57 dolar seviyesi kısa vadeli yön açısından belirleyici hale geldi.

İçindekiler
1 XRP’de 1 dolar desteği yeniden sınanıyor
2 Zcash’te 500 dolar bölgesi öne çıkıyor
3 Hyperliquid için 57 dolar seviyesi kritik destek oldu

XRP’de 1 dolar desteği yeniden sınanıyor

XRP, temmuz boyunca korunan yükselen destek çizgisinin baskı altına girmesiyle yeniden 1 dolara yakın işlem görüyor. Varlık kısa vadeli hareketli ortalamaların altına sarktı ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaya yönelik son deneme de hızlı biçimde reddedildi. Bu tablo, alım yönlü ivmenin zayıf kaldığına işaret ediyor.

Teknik yapıda dikkat çeken unsur, fiyat sıkışırken zirvelerin giderek daha aşağıda oluşması oldu. XRP aynı dönemde yükselen bir destek hattına tutunmaya çalışıyor. Aşağı yönlü ana eğilim sürdüğünde bu tür yapıların sert kırılımlarla sonuçlanabildiği değerlendirilir. 1,11 dolar ile 1,12 dolar bandındaki yakın direnç aşılmadıkça aşağı yönlü riskin ağır bastığı görülüyor.

XRP için 1 dolar seviyesi yalnızca teknik değil, aynı zamanda psikolojik bir eşik niteliği taşıyor; bu bölgenin günlük kapanışla kaybedilmesi halinde 0,95 dolara doğru satış baskısı hızlanabilir.

Göreceli güç endeksi 48 civarında nötr bölgede bulunuyor. Buna karşın işlem hacminin toparlanma denemelerinde düşük kalması, alıcıların yeni pozisyon açmakta isteksiz davrandığını gösteriyor. Uzun vadeli toparlanma beklentisinin güçlenmesi için yatırımcılar, hem hacimde artış hem de RSI göstergesinin yeniden 50 üzerine çıkmasını izliyor.

Zcash’te 500 dolar bölgesi öne çıkıyor

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve ZEC tokeni son zayıflamaya rağmen önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. 50 günlük üssel hareketli ortalama yaklaşık 476 dolarda, 100 ve 200 günlük ortalamalar ise sırasıyla 460 ve 408 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu dizilim, uzun vadeli eğilimin hala yukarı yönlü kaldığını düşündürüyor.

500 dolar bölgesi hem teknik dönüm noktası hem de psikolojik destek olarak öne çıkıyor. Mayıs ve temmuz aylarındaki güçlü yükselişin ardından görülen geri çekilmede hacmin belirgin biçimde düşük kalması, sert bir panik satışının henüz oluşmadığını gösteriyor. RSI göstergesi de aşırı alım bölgesinden nötr alana, yaklaşık 49 seviyesine çekilmiş durumda.

Alıcıların 500 dolar bölgesini koruması halinde ilk yukarı yönlü hedef 580 dolar civarındaki son tepe olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 650 dolar ile 680 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Hyperliquid için 57 dolar seviyesi kritik destek oldu

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokeni HYPE, bu yılın güçlü rallisinin ardından son zirvesi olan 75 doların üzerindeki seviyelerden geri çekildi ve yaklaşık 57 dolardaki 100 günlük hareketli ortalamaya yaklaştı. Fiyatın bu bölgede tutunması halinde 70 dolara doğru bir toparlanma olasılığı korunuyor.

Temmuz kazançlarının önemli bölümü son düzeltmeyle silinmiş olsa da genel yükseliş yapısı henüz bozulmuş görünmüyor. HYPE, yaklaşık 50 dolardaki yükselen 200 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde kalıyor. Bu durum, 57 dolar bölgesini geçmiş kırılım alanıyla da örtüşen önemli bir teknik dayanak haline getiriyor.

HYPE tarafında 63 dolar ile 65 dolar arasındaki kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar aşılırsa, piyasanın dikkati yeniden 70 dolar eşiğine ve ardından 75 dolar ile 76 dolar bandına yönelebilir.

Göreceli güç endeksi düşük 40’lı seviyelere gerileyerek önceki aşırı ısınmış görünümün büyük ölçüde sıfırlandığını gösterdi. Buna karşılık 57 dolar desteğinin kaybedilmesi, yükseliş senaryosunu zayıflatabilir ve fiyatı 50 dolar çevresindeki daha güçlü uzun vadeli desteğe yaklaştırabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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