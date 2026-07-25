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Kripto Para

CertiK, 2026’nın ilk yarısında fiziksel kripto saldırılarının arttığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CertiK, 2026'nın ilk yarısında doğrulanan fiziksel kripto saldırılarının 52'ye çıktığını açıkladı.
  • 📊 Bildirilen mali tutar 2025'in ilk yarısındaki 10,5 milyon dolardan 124,1 milyon dolara yükseldi.
  • 🌍 Avrupa 52 vakanın 39'unu kaydederken, Fransa 33 olayla ilk sırada yer aldı.
  • 🔐 CertiK, $BTC ve diğer kripto varlıklarda çoklu onay ve çekim gecikmesi gibi ek önlemler önerdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto varlık sektöründe dijital tehditlerin yanı sıra fiziksel saldırılar da daha görünür hale geldi. Blockchain güvenlik şirketi CertiK’in 2026’nın ilk yarısını kapsayan Wrench Attacks Report çalışmasına göre, kripto varlık sahiplerini hedef alan doğrulanmış fiziksel saldırıların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin biçimde yükseldi.

İçindekiler
1 İlk yarıda vaka ve tutar hızla yükseldi
2 Avrupa öne çıktı, Fransa ilk sıraya yerleşti
3 Cüzdan güvenliği tek başına yeterli görülmüyor

İlk yarıda vaka ve tutar hızla yükseldi

CertiK, 2026’nın ilk altı ayında dünya genelinde 52 doğrulanmış saldırı kaydetti. Bu sayı, 2025’in aynı dönemindeki 39 vakanın üzerine çıktı. Saldırılarla bağlantılı mali tutar da yaklaşık 10,5 milyon dolardan 124,1 milyon dolara yükseldi. Kamuoyuna yansıyan konut baskını olayları ise 2025’in ilk yarısındaki 1 vakadan 2026’nın ilk yarısında 20 vakaya çıktı.

CertiK, kayda geçen tutarların doğrulanmış suç geliri değil, bildirilen kayıplar ve fidye taleplerini kapsayan mali maruziyet verisi olduğunu vurguladı.

Şirket, bu verilerin yalnızca kamuya açık biçimde doğrulanabilen olayları içerdiğini belirtti. Bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek tablonun daha büyük olabileceği uyarısında da bulundu. CertiK, blockchain ve akıllı sözleşme güvenliği alanında araştırmalar yayımlayan uluslararası bir güvenlik şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Wrench attack, bir kişinin kripto varlıklarına çevrim içi yöntemlerle değil, fiziksel baskı, tehdit ya da zor kullanımıyla erişilmeye çalışılan saldırı türünü ifade eder. Bu tür olaylarda hedef, cüzdan anahtarlarını veya transfer onayını zorla ele geçirmektir.

Gösterge2025 ilk yarı2026 ilk yarı
Doğrulanmış saldırı3952
Mali tutar10,5 milyon dolar124,1 milyon dolar
Konut baskını120

Avrupa öne çıktı, Fransa ilk sıraya yerleşti

Veriler, coğrafi dağılımda da dikkat çekici bir değişime işaret etti. Doğrulanmış 52 olayın 39’u Avrupa’da kayda geçti. Fransa tek başına 33 vakayla CertiK verilerinde en fazla doğrulanmış fiziksel kripto saldırısının görüldüğü ülke oldu.

CertiK, bu yoğunlaşmayı tek bir nedene bağlamadı. Şirket, Batı Avrupa’daki geniş kripto ekosistemi, potansiyel hedeflerin tespitini kolaylaştırabilecek kamusal bilgi akışı ve olayların daha güçlü biçimde raporlanmasının bu tabloda etkili olabileceğine işaret etti.

Şirketin bulguları, kripto varlık sahiplerine yönelik fiziksel tehditlerin giderek Batı Avrupa’da yoğunlaştığını gösteriyor.

Cüzdan güvenliği tek başına yeterli görülmüyor

Raporda, yalnızca cüzdan güvenliğine odaklanmanın her saldırıyı önlemeye yetmeyebileceği belirtildi. CertiK, tek bir kişinin baskı altında büyük miktarda kripto varlığı hareket ettirmesini zorlaştıran saklama çözümlerini önerdi.

Çoklu onay mekanizmaları, para çekme gecikmeleri, işlem limitleri ve kademeli saklama gibi önlemlerin izinsiz transferleri yavaşlatabileceği, aynı zamanda müdahale için ek zaman sağlayabileceği değerlendirildi. Böylece kripto güvenliği tartışmasının yazılım ve akıllı sözleşmelerin ötesine geçerek, varlıkları yöneten kişilerin korunmasını da kapsadığı ortaya kondu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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