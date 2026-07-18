Bitcoin’de satış baskısına rağmen balinalar birikime geçti

Bitcoin piyasasında spot satış baskısı devam ederken, uzun vadeli yatırımcıların el değiştiren BTC’leri toplamaya başladığı görülüyor. CryptoQuant verileri, Bitcoin’e yönelik genel talebin önceki güne kıyasla daha da gerilediğine işaret ederken, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri üst üste dördüncü işlem gününü pozitif akışla tamamladı.

CryptoQuant tarafından paylaşılan verilere göre Bitcoin talebindeki düşüşün ana kaynağını spot piyasa oluşturdu. Spot işlemlerde satışların devam etmesi, kısa vadede fiyat üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, “birikim adreslerine” aktarılan Bitcoin miktarında artış yaşanması piyasanın diğer tarafında güçlü alıcıların bulunduğuna işaret ediyor.

Birikim adresleri, genellikle uzun vadeli yatırım yapan ve ellerindeki Bitcoin’leri harcama eğilimi düşük olan cüzdanlar olarak değerlendirilebilir. Bu adreslere yönelik girişlerin artması, piyasada satılan BTC’lerin bir bölümünün uzun vadeli yatırımcılar ve büyük ölçekli balinalar tarafından karşılandığını ortaya koyuyor.

CryptoQuant verilerine göre spot piyasadan para çıkışı Kasım 2025’ten bu yana devam ediyor. Buna karşın balina yatırımcıların satış emirlerini absorbe etmesi, piyasada sessiz bir birikim sürecinin yaşanabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Analistler, Bitcoin’in spot talebinin yeniden pozitif bölgeye geçmesi halinde mevcut birikimin güçlü bir yükseliş hareketine zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.

Bitcoin ETF’lerinde dört günlük giriş serisi

Spot piyasadaki zayıflığa rağmen ABD’deki kurumsal yatırım ürünlerinde günlük bazda toparlanma görüldü. SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören 13 spot Bitcoin ETF’si, 17 Temmuz’da toplam 132,3 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece fonlar üst üste dördüncü işlem gününü pozitif akışla tamamladı.

Günün en yüksek girişi 136,48 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonunda gerçekleşti. Fidelity’nin FBTC ürünü ise 4,18 milyon dolarlık net çıkışla günü negatif tamamlayan tek Bitcoin ETF’si oldu. Grayscale’in GBTC ve BTC fonları, Bitwise’ın BITB’si, ARK 21Shares’in ARKB’si ve VanEck’in HODL ürünü dahil diğer 11 fonda net para hareketi kaydedilmedi.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmelerinden bu yana elde ettiği toplam net giriş yaklaşık 51,4 milyar dolara ulaştı.

Spot Ether ETF’leri de aynı gün 36,73 milyon dolarlık net giriş aldı. Böylece Bitcoin ve Ether fonlarına yönelen toplam günlük sermaye 169,03 milyon dolar oldu. Spot Hyperliquid ETF’sinde yaşanan 5,45 milyon dolarlık çıkışın ardından ABD’deki tüm spot kripto ETF’lerinin günlük net girişi yaklaşık 163,58 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aylık görünüm hâlâ zayıf

Günlük girişlerdeki toparlanmaya rağmen son 30 günlük tablo kurumsal talebin kalıcı biçimde geri döndüğünü söylemek için yeterli değil. Bitcoin ETF’leri bu dönemde toplam 2,14 milyar dolarlık net çıkış kaydederken, Ether ETF’lerinden 109,91 milyon dolar ayrıldı. ABD’de işlem gören spot kripto ETF’lerinin tamamındaki aylık net çıkış yaklaşık 2,08 milyar dolar oldu.

Altcoin ETF’lerinde ise para akışları sınırlı kaldı. Son 30 günde Hyperliquid fonları 118,78 milyon dolar, XRP ETF’leri 42,32 milyon dolar ve Solana ETF’leri 8,8 milyon dolar net giriş aldı. Dogecoin ve Litecoin fonlarında ise küçük ölçekli çıkışlar görüldü.

Bitcoin ve Ether ETF’leri, ABD’deki spot kripto fonlarının bugüne kadarki toplam net girişlerinin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturuyor. Günlük ETF girişleri ve balinaların birikimi olumlu sinyaller verse de spot talebin hâlâ negatif bölgede bulunması, piyasadaki toparlanmanın kırılganlığını koruduğunu gösteriyor.