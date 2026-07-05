Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Santiment verilerinde Cardano dikkat çekti! ADA’daki yüzde 35’lik toparlanma ne söylüyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Santiment verileriyle Cardano öne çıktı ve $ADA 23 Haziran’dan sonra yüzde 35’ten fazla toparlandı.
  • 📈 Aynı dönemde boş olmayan ADA cüzdanlarının sayısı 14.783 artarak ağdaki ilgiyi destekledi.
  • 🎯 Fiyatta 0,19 ile 0,20 dolar bandı direnç, 0,145 ile 0,150 dolar aralığı ise kritik destek olarak izleniyor.
  • 🧭 Uzun vadeli yatırımcıların düşük fiyat döneminde alımı sürdürmesi, son zayıf haftaların ardından güvenin toparlanabileceğini gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano, son haftalardaki sert satış baskısının ardından yeniden toparlanma işaretleri vermeye başladı. Zincir üstü veriler, ağdaki katılımcı sayısının arttığını ve yatırımcı güveninin kademeli biçimde güçlendiğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 Cüzdan sayısındaki artış öne çıktı
2 Teknik görünümde direnç bölgesi izleniyor
3 Toparlanmanın kalıcılığı için iki gösterge takip ediliyor

Cüzdan sayısındaki artış öne çıktı

Santiment verilerine göre 23 Haziran’dan bu yana boş olmayan ADA cüzdanlarının sayısı 14.783 arttı. Aynı dönemde ADA fiyatı yaklaşık 0,14 dolardan 0,20 dolara yaklaştı. Bu hareket, yüzde 35’i aşan bir yükselişe işaret ediyor.

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasasına ilişkin zincir üstü veri, sosyal duyarlılık ve ağ etkinliği ölçümleri sunan bir analiz platformudur. Boş olmayan cüzdan sayısı ise ilgili varlığı elinde tutan adreslerin artıp artmadığını görmek için izlenen temel göstergelerden biri olarak kabul edilir.

Bu toparlanma, Cardano’nun yakın dönemde en zayıf performanslarından birini yaşamasının ardından geldi. Piyasadaki olumsuz hava ADA üzerinde uzun süre baskı kurarken, varlık son yılların en düşük fiyat bölgelerine kadar gerilemişti.

Buna rağmen cüzdan etkinliğindeki yükseliş, yatırımcıların ekosistemden çıkmak yerine alım yönünde kaldığını gösterdi. Düşük fiyatlara karşın tutulan adres sayısının artması, özellikle uzun vadeli yatırımcıların geri çekilme döneminde birikim yapmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Teknik görünümde direnç bölgesi izleniyor

Ağdaki katılımın güçlenmesi, kısa vadeli işlemlerden çok ekosistemde yer alan kullanıcı tabanının genişlediğine işaret ediyor olabilir. Bu eğilim, piyasanın dengelenmesine katkı sunarken Cardano’ya yönelik güvenin yeniden oluştuğunu da düşündürüyor.

Teknik göstergeler tarafında da koşulların bir miktar iyileştiği görülüyor. Mayısta başlayan sert düşüş, alıcıların 0,145 ile 0,150 dolar aralığındaki desteği savunmasının ardından hız kesti. Bunun ardından fiyat 0,19 ile 0,20 dolar bandındaki direnç alanına kadar yükseldi.

Piyasa analisti V, Cardano’nun düşüş kanalından yukarı yönlü kırılım üreten erken büyük kripto paralardan biri olduğunu belirtti. Analist, mevcut hareketin bir Elliott Dalga itki yapısına dönüşmesi halinde bu görünümün daha güçlü biçimde teyit edilebileceğini değerlendirdi.

Analist V, ilk sıçramanın ardından kısa vadeli bir geri çekilme görülebileceğini, ancak destek seviyeleri korunursa yükseliş denemesinin sürebileceğini söyledi. Bu senaryoda 0,20 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, 0,21 ile 0,22 dolar aralığının yeniden hedeflenmesini kolaylaştırabilir.

Toparlanmanın kalıcılığı için iki gösterge takip ediliyor

Cardano’daki sonraki aşama, alıcıların bu yükselişi ne ölçüde sürdürülebilir hale getireceğine bağlı olacak. Fiyat hareketi kadar cüzdan sayısındaki artış da yakından izleniyor. Ağ içindeki kullanıcı tabanının güçlenmesi, zorlu dönemin ardından Cardano ekosistemine güvenin geri dönmekte olduğuna dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano fiyatında teknik toparlanma sinyalleri güçlenirken ADA için yeni yükseliş denemesi öne çıkıyor

Cardano son yedi günde %30 yükselerek piyasa değerinde Stellar’ı geride bıraktı

Cardano son dört günde %32 yükselirken, ağdaki Van Rossem güncellemesi için hazırlık oranı %83’e çıktı

Everstake değerlendirmesine göre Cardano, piyasa değeri sıralamasında 13’üncü basamağa yükseldi

Cardano’da kritik eşik yaklaştı! $0.18 çevresindeki hareket neye işaret ediyor?

Cardano’da kritik eşik korunuyor! %3,76’lık yükselişten sonra sırada hangi seviye bulunuyor?

Cardano ağında hareketlilik arttı! ADA için kritik seviyelerde neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP’de haftalık teknik sıkışma derinleşirken analistler 1,20 dolar eşiğine dikkat çekiyor
Bir Sonraki Yazı ONDO için analistler, tokenleştirilmiş hisse senedi pazarındaki büyümenin fiyat hareketini destekleyebileceğini öngörüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ONDO için analistler, tokenleştirilmiş hisse senedi pazarındaki büyümenin fiyat hareketini destekleyebileceğini öngörüyor
ONDO
XRP’de haftalık teknik sıkışma derinleşirken analistler 1,20 dolar eşiğine dikkat çekiyor
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 63 bin dolar eşiğinin üzerinde kalırsa 66 bin 500 dolar direnci gündeme geliyor
BITCOIN (BTC)
Cardano fiyatında teknik toparlanma sinyalleri güçlenirken ADA için yeni yükseliş denemesi öne çıkıyor
Cardano (ADA)
Cardano son yedi günde %30 yükselerek piyasa değerinde Stellar’ı geride bıraktı
Cardano (ADA)
Lost your password?