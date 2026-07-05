Santiment verilerinde Cardano dikkat çekti! ADA’daki yüzde 35’lik toparlanma ne söylüyor?

Cardano, son haftalardaki sert satış baskısının ardından yeniden toparlanma işaretleri vermeye başladı. Zincir üstü veriler, ağdaki katılımcı sayısının arttığını ve yatırımcı güveninin kademeli biçimde güçlendiğini ortaya koydu.

Cüzdan sayısındaki artış öne çıktı

Santiment verilerine göre 23 Haziran’dan bu yana boş olmayan ADA cüzdanlarının sayısı 14.783 arttı. Aynı dönemde ADA fiyatı yaklaşık 0,14 dolardan 0,20 dolara yaklaştı. Bu hareket, yüzde 35’i aşan bir yükselişe işaret ediyor.

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasasına ilişkin zincir üstü veri, sosyal duyarlılık ve ağ etkinliği ölçümleri sunan bir analiz platformudur. Boş olmayan cüzdan sayısı ise ilgili varlığı elinde tutan adreslerin artıp artmadığını görmek için izlenen temel göstergelerden biri olarak kabul edilir.

Bu toparlanma, Cardano’nun yakın dönemde en zayıf performanslarından birini yaşamasının ardından geldi. Piyasadaki olumsuz hava ADA üzerinde uzun süre baskı kurarken, varlık son yılların en düşük fiyat bölgelerine kadar gerilemişti.

Buna rağmen cüzdan etkinliğindeki yükseliş, yatırımcıların ekosistemden çıkmak yerine alım yönünde kaldığını gösterdi. Düşük fiyatlara karşın tutulan adres sayısının artması, özellikle uzun vadeli yatırımcıların geri çekilme döneminde birikim yapmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Teknik görünümde direnç bölgesi izleniyor

Ağdaki katılımın güçlenmesi, kısa vadeli işlemlerden çok ekosistemde yer alan kullanıcı tabanının genişlediğine işaret ediyor olabilir. Bu eğilim, piyasanın dengelenmesine katkı sunarken Cardano’ya yönelik güvenin yeniden oluştuğunu da düşündürüyor.

Teknik göstergeler tarafında da koşulların bir miktar iyileştiği görülüyor. Mayısta başlayan sert düşüş, alıcıların 0,145 ile 0,150 dolar aralığındaki desteği savunmasının ardından hız kesti. Bunun ardından fiyat 0,19 ile 0,20 dolar bandındaki direnç alanına kadar yükseldi.

Piyasa analisti V, Cardano’nun düşüş kanalından yukarı yönlü kırılım üreten erken büyük kripto paralardan biri olduğunu belirtti. Analist, mevcut hareketin bir Elliott Dalga itki yapısına dönüşmesi halinde bu görünümün daha güçlü biçimde teyit edilebileceğini değerlendirdi.

Analist V, ilk sıçramanın ardından kısa vadeli bir geri çekilme görülebileceğini, ancak destek seviyeleri korunursa yükseliş denemesinin sürebileceğini söyledi. Bu senaryoda 0,20 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, 0,21 ile 0,22 dolar aralığının yeniden hedeflenmesini kolaylaştırabilir.

Toparlanmanın kalıcılığı için iki gösterge takip ediliyor

Cardano’daki sonraki aşama, alıcıların bu yükselişi ne ölçüde sürdürülebilir hale getireceğine bağlı olacak. Fiyat hareketi kadar cüzdan sayısındaki artış da yakından izleniyor. Ağ içindeki kullanıcı tabanının güçlenmesi, zorlu dönemin ardından Cardano ekosistemine güvenin geri dönmekte olduğuna dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.