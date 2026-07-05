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RIPPLE (XRP)

XRP’de haftalık teknik sıkışma derinleşirken analistler 1,20 dolar eşiğine dikkat çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de haftalık sıkışma derinleşirken analistler 1,20 dolar eşiğini kritik seviye olarak öne çıkarıyor.
  • 📉 Fiyat 1,13 dolara gerilerken işlem hacmi 1,14 milyar dolara düştü ve günlük kayıp yüzde 3,21 oldu.
  • 📊 Egrag Crypto, $XRP’de 0,80 ile 1,10 dolar bandı korundukça yapının tamamen bozulmadığını düşünüyor.
  • 🕰️ ChartNerd, 2022 ve 2018 ile 2020 örneklerine bakarak 2026 sonuna kadar 0,90 veya 0,70 dolar ihtimaline dikkat çekiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP fiyatı 5 Temmuz 2026 Pazar günü günlük grafikte geriledi. Piyasa katılımcıları, haftalık grafikte öne çıkan destek bölgesini ve yeni teknik sinyalleri izliyor. Analistler, Super Guppy göstergesindeki sıkışmanın ardından tokenin kritik bir karar aşamasına geldiğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik aralık öne çıktı
2 1,20 dolar seviyesi riskin azalması için izleniyor

Teknik görünümde kritik aralık öne çıktı

XRP haber yazımı sırasında 1,13 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 3,21 değer kaybeden varlığın işlem hacmi 1,14 milyar dolara indi. CoinMarketCap verilerine göre hacimdeki günlük düşüş yüzde 43,3 oldu. Buna karşılık XRP’nin son yedi gündeki kazancı yüzde 8,75 seviyesinde kaldı. XRP, Ripple ekosisteminde kullanılan ve sınır ötesi ödemelerle anılan bir kripto varlık olarak biliniyor.

Piyasada yakından izlenen analistlerden Egrag Crypto, XRP fiyatının yeni bir genişleme evresine hazırlanabileceğini söylüyor. Analist, haftalık grafikte yer alan Super Guppy göstergesinin güçlü yeşil genişleme görünümünden karışık ve gri sıkışma alanına geçtiğine dikkat çekiyor. Bu değişim, ivmenin zayıfladığına ve piyasanın daha temkinli bir evreye girdiğine işaret ediyor.

Egrag Crypto, 0,80 ile 1,10 dolar aralığının korunması halinde mevcut yapının geçerliliğini sürdürebileceğini, bu bandın aşağı kırılması durumunda ise genel görünümün zarar görebileceğini vurguluyor.

Analiste göre 0,80 ile 1,10 dolar aralığı mevcut yapının merkezinde yer alıyor. XRP bu bant içinde kaldığı sürece teknik çerçevenin tamamen bozulmadığı değerlendiriliyor. Yukarı yönlü senaryoda ise fiyatın desteği koruması, kırmızı hareketli ortalama bölgesinin üzerine dönmesi ve Guppy yapısının yeniden yeşil genişleme evresine geçmesi gerekiyor.

Egrag Crypto, yeni bir genişleme sinyali oluşması halinde 3,59 dolar, 6,73 ile 9,17 dolar aralığı, 16,36 dolar ve daha geniş döngü uzamasında 53,86 dolar seviyelerini olası hedefler arasında sıralıyor.

1,20 dolar seviyesi riskin azalması için izleniyor

Öte yandan ChartNerd, haftalık grafikte zayıf görünümü destekleyen başka bir sinyale işaret ediyor. Analiste göre XRP, 20 haftalık üssel hareketli ortalama ile 200 haftalık basit hareketli ortalama arasında ölüm kesişimine yaklaşmış durumda. Geçmişte benzer formasyonlar, düşüş döngülerinde görülmüştü.

ChartNerd, 200 haftalık basit hareketli ortalamanın şu anda 1,20 dolar seviyesinde bulunduğunu ve bu bölgenin ileride yaşanabilecek yükselişlerde arz tavanına dönüşebileceğini belirtiyor. Bu nedenle fiyatın 1,20 doların üzerine yerleşmesi, aşağı yönlü riskin hafiflemesi açısından önemli görülüyor.

ChartNerd, 2022 örneğinde XRP’nin ölüm kesişiminin ardından bir hafta içinde dip yaptığını, buna karşılık 2018 ile 2020 döneminde taban oluşumunun yaklaşık altı ay sürdüğünü hatırlatıyor.

Analist, tarihsel örneklerin haziran ayından 2026 sonuna kadar uzanabilecek süreçte 0,90 dolar ya da 0,70 dolar seviyelerinde olası bir döngü dibine işaret edebileceğini düşünüyor. Buna rağmen kısa vadede 1 dolar bölgesi, yerel dip açısından halen izlenen seviyeler arasında bulunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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