Aralık Ayı Altcoin Tahmini: Shiba Coin Fiyatı Artar Mı?

Kral kripto para birimi 37.000 dolar seviyesinde oyalanıyor ve direnç testinin ardından tekrar geri çekildi. Birçok kez direnç seviyesi test edilse de Cuma günü aşılmıştı ancak yoğun kar satışları bu kazanımı hızla tersine çevirdi. Peki Shiba Coin için beklentiler ne yönde?

Kripto Paralar Son Durum

BTC kar satışlarıyla gevşese de 38.000 doların altında alıcılar fiyatı tutuyor. Bu da son düzeltmenin de daha derin dipler doğurmayabileceğini gösteriyor. Yılın tamamlanmasına az bir süre kala boğaların yeni zirveler hedeflemesi muhtemel, devam eden talep de bunu destekliyor. Özellikle aylık kapanış yaklaştıkça boğaların gücünü artırdığını görebiliriz.

Aylık kapanışa günler kalmışken volatilite artışı bekleniyor. Temel motivasyon SEC ile potansiyel ETF ihraççıları arasındaki güçlü iletişimi teyit eden dosya güncellemeleri. Bunların devamı önümüzdeki yılın başında gelecek onayın ihtimalini artıracağında BTC fiyatını da destekleyebilir.

Kısa vadeli belirsizlik bir yana Robert Kiyosaki 26 Kasım’da BTC, altın ve gümüşün uzun vadede “sahte para sisteminden kurtulup” kendi yoluna gideceğini yazdı.

Shiba Coin Artar Mı?

Shiba Inu (SHIB) yazı hazırlandığı sırada 0.00000805 dolardan alıcı buluyor ve günlükte %2,5 kayıp yaşadı. BTC fiyatındaki düşüş onu da olumsuz etkiledi. Ancak aylık kapanışa yakın BTC beklenen toparlanmaya başlarsa bu durum SHIB fiyatının da artmasını sağlayabilir.

Son 1 ayda yüzde 5’e yakın artış yaşayan altcoin genel piyasa yükselişinin epey gerisinde kaldı. Kısa vadede 0.0000080 doların altındaki günlük kapanışlar 0.00000763 dolar dibine doğru fiyatı itebilir. Daha büyük kayıplar için ayıların fiyat 0.0000075 doların altına çekmesi gerekecek ve bu senaryoda 0.0000072 ve 0.000007 dolar arasında yeni dip mümkün.

Shiba Coin fiyatının süreçte pozitif ayrışmasını sağlayacak önemli bir haber akışı yok. Yapay zeka konusundaki söylentiler de beklenen heyecanı oluşturmadı. Bu halde BTC fiyatı ne yöne gidiyorsa Shiba Coin’in de onu izlemesi beklenir.

Yükseliş tarafında 0.0000086 dolar üstü kapanışlar 0.0000088 ile 0.00001 dolar arasında yeni zirvelere gebe.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 36.800 dolardan alıcı buluyor. Genel piyasa hacmi 50 milyar dolar seviyesinde ve talep eksikliği ayların lehine görünüyor. Üstelik CZ’nin hapis cezası alabileceğine dair söylentiler de düşüş tarafını destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.