Ethereum 1.725 dolarda kritik bölgeye geldi! Analistlerin dikkat çektiği tabloda neler var?

Ethereum, son dönemde teknik görünümüne dair yapılan değerlendirmelerle yeniden gündeme geldi. Analistler, uzun vadeli destek yapılarının korunması halinde varlığın bir sonraki büyük fiyat hareketine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Piyasadaki olumsuz hava ters sinyal olabilir

Kripto analisti Liquidity Hunter, Ethereum’daki güçlü kötümserliğin bazı yatırımcılar için ters yönde bir fırsat anlamına gelebileceğini savundu. Analiste göre mevcut piyasa yapısı, önceki döngü dipleriyle bazı benzerlikler taşıyor ve ETH uzun süredir çalışan önemli bir destek alanını yeniden test ediyor.

Liquidity Hunter, Ethereum’un son aylarda yoğun eleştiri aldığına ve yatırımcı ilgisinin zayıfladığına dikkat çekerken, bu tür dönemlerin geçmişte çoğu zaman önemli piyasa dönüm noktalarına yakın görüldüğünü aktardı.

Paylaşılan grafikte Ethereum’un birkaç yıldır geniş bir bant içinde hareket ettiği, kritik destek bölgeleri çevresinde ise kademeli olarak daha yüksek dipler oluşturduğu görülüyor. Analiz ayrıca, önceki döngü zirvelerine kadar uzanan büyük bir düşen trend çizgisine işaret ediyor. Mevcut fiyat hareketinin de olası bir kırılım bölgesine yakın seyrettiği değerlendiriliyor.

Buna karşın yükseliş beklentisinin henüz teyit edilmediği vurgulanıyor. Alıcıların mevcut destek seviyelerini koruması ve uzun vadeli direnç bölgelerini geri alması halinde Ethereum’da daha güçlü bir toparlanma evresi başlayabilir. Aksi durumda düşüş eğiliminin etkisi sürebilir.

Tarihi trend çizgisi yeniden gündemde

Bir başka kripto analisti Kamran Asghar da Ethereum’un, daha önce önemli bir piyasa dibine eşlik eden uzun vadeli düşen trend çizgisini yeniden test ettiğini belirtti. Analiste göre mevcut fiyat yapısı, 2025’in başlarında görülen güçlü dönüş öncesindeki görünümle benzer unsurlar taşıyor.

Grafikte ETH’nin trend çizgisi destek alanını yeniden ziyaret ettikten sonra 1.725 dolar civarında işlem gördüğü aktarılıyor. İşaretlenen önceki örneklerde Ethereum’un benzer seviyeleri test ettikten sonra daha güçlü bir toparlanma sergilediği görülüyor. Göreceli güç endeksinin, yani RSI göstergesinin, aşırı satım bölgesinden toparlanma işareti vermesi de satış baskısının hafifliyor olabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Aşırı satım bölgesi, satışların kısa vadede zayıflayabileceğine dair izlenen alanlardan biri olarak kabul edilir.

İzlenen eşik 2.350 dolar

Asghar, geçmiş fiyat davranışının tekrarlanması halinde mevcut yeniden testin uzun vadeli bir birikim bölgesine dönüşebileceğini ifade etti. Böyle bir senaryoda alıcıların kademeli biçimde piyasaya dönmesi ve daha geniş kapsamlı bir yükseliş dönüşü için zemin oluşması mümkün olabilir.

Ancak bu teknik kurulumun henüz doğrulanmadığı belirtiliyor. Ethereum’un daha büyük ölçekli bir trend dönüşünü teyit edebilmesi için daha yüksek dipler oluşturması ve 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 2.350 dolar civarındaki önemli direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Şimdilik piyasa katılımcıları, trend çizgisi desteğinin korunup korunmayacağını izliyor. Bu seviyenin altında kalıcı bir zayıflama görülmesi durumunda Ethereum’daki düzeltme sürecinin derinleşebileceği değerlendiriliyor.