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Solana (SOL)

Solana için 1.000 dolar hedefi yeniden gündemde! Kritik aralıkta şimdi ne izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana için 1.000 dolar hedefi, haftalık formasyon tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi.
  • 📊 Crypto Curb, 2024’ten beri süren sıkışmayı $SOL için bir devam yapısı olarak değerlendiriyor.
  • 🎯 EliZ, 82 ile 90 dolar aralığı geri alınmadan daha güçlü yükseliş sinyalinin oluşmadığını belirtiyor.
  • 🔎 Aşağı yönlü senaryoda 45 ile 50 dolar bölgesi, uzun vadeli birikim açısından izleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, teknik görünümde farklı değerlendirmelerin öne çıktığı bir döneme girdi. Bazı analistler uzun vadede yükseliş senaryosunun korunduğunu savunurken, bazıları ise haftalık grafikte henüz net bir ana eğilim oluşmadığını belirtiyor. Bu nedenle piyasada hem olası yukarı yönlü kırılım hem de mevcut yatay seyrin sürmesi ihtimali birlikte izleniyor.

İçindekiler
1 Haftalık formasyonda 1.000 dolar ihtimali
2 82 ile 90 dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıkıyor
3 Aşağı yönlü senaryoda 45 ile 50 dolar bölgesi izleniyor

Haftalık formasyonda 1.000 dolar ihtimali

Kripto analisti Crypto Curb, Solana’nın aylardır süren konsolidasyona rağmen uzun vadeli yükseliş yol haritasını izliyor olabileceğini öne sürdü. Analiste göre SOL, geçmiş piyasa döngülerinde de görülen bir yapıyı tekrar ediyor. Buna göre aşağı eğimli bir kanal içinde uzayan yatay hareketin ardından güçlü bir kırılım gelebilir.

Analistin değerlendirmesinde haftalık grafikte geniş çaplı bir boğa bayrağı formasyonu dikkat çekiyor. Teknik analizde boğa bayrağı, güçlü bir yükselişin ardından gelen sıkışma ve dinlenme evresi olarak tanımlanıyor; bu yapı bazı durumlarda ana trendin devamına işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Boğa bayrağı, sert yükselişten sonra fiyatın daralan veya aşağı eğimli bir bantta soluklandığı teknik formasyondur. Analistler bu yapıyı çoğu zaman trendin bittiğine değil, devam edebileceğine dair bir işaret olarak değerlendirir.

Crypto Curb’e göre 2024’ten bu yana fiyatı sınırlayan mevcut sıkışma alanı bir trend dönüşünden çok devam formasyonu niteliği taşıyor; bu yapının yukarı kırılması halinde SOL için 1.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Bu senaryoya göre Solana’nın kanalın üst bandını aşması durumunda fiyatın 1.000 dolar seviyesine ve daha yukarı bölgelere yönelmesi teorik olarak mümkün görülüyor. Ancak bu hedefin oldukça spekülatif olduğu, yükseliş tezinin geçerliliği için mevcut yapı içindeki desteğin korunması ve kırılımın net biçimde doğrulanması gerektiği vurgulanıyor.

82 ile 90 dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıkıyor

Diğer yandan kripto analisti EliZ, Solana’nın haftalık grafikte geniş bir bant içinde hareket etmeyi sürdürdüğünü ve güçlü bir yön sinyali üretmediğini ifade etti. Analiste göre fiyat şu anda bu aralığın orta bölümünde yer alıyor. Bu tablo da hem güçlü yükseliş hem de sert düşüş yönünde yüksek güvenli bir görüş oluşturmayı zorlaştırıyor.

EliZ’in izlediği ana direnç bölgesi 82 ile 90 dolar arasında bulunuyor. Bu alanın güçlü biçimde geri kazanılması, önceki direncin desteğe dönüşmesi anlamına gelebilir. Böyle bir gelişme daha kalıcı bir toparlanma sürecinin başlangıcına işaret edebilir.

EliZ, 82 ile 90 dolar bandının yeniden destek haline gelmesinin Solana’da daha güçlü bir ivmenin teyidi açısından belirleyici olacağını, bu gerçekleşene kadar makro görünümün nötr kaldığını aktardı.

Aşağı yönlü senaryoda 45 ile 50 dolar bölgesi izleniyor

Aşağı yönlü risklerde ise 45 ile 50 dolar aralığı takip ediliyor. Analiste göre fiyatın bu bölgeye gerilemesi, özellikle satış baskısının zayıflamaya başlaması ve alıcıların yeniden devreye girmesi halinde uzun vadeli birikim açısından daha cazip bir zemin oluşturabilir.

Kısa vadede ivme eksikliği sürse de EliZ, Solana’nın uzun vadeli görünümüne tamamen olumsuz yaklaşmıyor. Analist, SOL daha güçlü bir trend oluşturduğunda ağ üzerindeki ekosistem hareketliliğinin yeniden artabileceğini, geçmişte sermayenin Solana tabanlı meme coinler ve daha yüksek riskli varlıklara yöneldiğini hatırlattı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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