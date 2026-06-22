Güney Koreli Toss Bank, sınır ötesi ödemelerde stabilcoin kullanımını test etmek için Solana ile iş birliği yaptı

Güney Kore merkezli dijital banka Toss Bank, küresel ödeme sistemlerinde blokzincir tabanlı çözümleri denemek amacıyla Solana Foundation ile iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. Banka, bu adımla uluslararası para transferleri ve mutabakat süreçlerinde daha hızlı ve verimli bir yapı kurulup kurulamayacağını incelemeyi hedefliyor.

İş birliğinin kapsamı

Toss Bank tarafından paylaşılan bilgilere göre taraflar arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında banka, Solana ağının teknik altyapısından yararlanarak sınır ötesi ödemelerde blokzincirin kullanım alanlarını test edecek. Sürecin, mevcut finansal hizmetlerin geliştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Solana Foundation, Solana ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor. Toss Bank ise Güney Kore’de dijital bankacılık alanında faaliyet gösteriyor ve bu anlaşma, Solana açısından ülkedeki bir dijital banka ile duyurulan ilk ortaklık olarak öne çıkıyor.

Toss Bank ile Solana Foundation arasındaki iş birliğinin, uluslararası para transferleri ve mutabakat altyapısında blokzincir kullanımını sınamak için bir kavram kanıtlama çalışmasına odaklanacağı aktarıldı.

Mini sözlük: Kavram kanıtlama, bir teknolojinin belirli bir kullanım senaryosunda çalışıp çalışmadığını görmek için geliştirilen sınırlı kapsamlı test uygulamasıdır. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıkları ifade eder.

Stabilcoin ve uluslararası transfer denemesi

Bankanın açıklamasında, girişimin yalnızca temel ödeme hizmetleriyle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Toss Bank, özellikle stabilcoinlerin geleneksel finans platformlarında uluslararası transferlerde verimli biçimde kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak istediğini bildirdi.

Açıklamaya göre banka, bu başlığın finansal hizmet sağlayıcıları açısından önemli bir konu olduğunu değerlendiriyor. Kurum, benzer arayışların dünya genelindeki finans kuruluşlarının da ilgisini çektiğine işaret etti.

Banka, Solana entegrasyonuna önce uluslararası transferler alanında başlamayı, ardından ödeme çözümleri ve olası tokenizasyon uygulamaları gibi daha geniş kullanım alanlarını değerlendirmeyi planladığını duyurdu.

Kademeli entegrasyon planı

Toss Bank, blokzincir teknolojisini mevcut hizmetlerine aşamalı biçimde dahil etmeyi planlıyor. İlk aşamada Solana ağının uluslararası para transferi süreçlerine entegre edilmesi öngörülüyor. Daha sonra ödeme altyapıları ve tokenizasyon gibi alanlarda ek kullanım senaryoları gündeme gelebilir.

Bu çerçevede geliştirilecek kavram kanıtlama projesi, Solana ağı üzerinden küresel havale ve mutabakat altyapısının test edilmesine odaklanacak. Taraflar, çalışmanın sonucuna ilişkin takvim veya teknik ayrıntı paylaşmadı.