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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de kritik bölge yeniden gündemde! 250% üzeri hareket ihtimali için hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, 0,083 dolar civarında zayıf kısa vadeli görünümle kritik bölgede işlem görüyor.
  • 📉 Kısa vadeli analizde 0,0858 dolar ve 0,0909 dolar direnç, 0,0776 dolar ise destek olarak öne çıkıyor.
  • 📊 Haftalık grafikte $DOGE için geçmiş döngülerde güçlü yükselişlerin başladığı birikim alanı yeniden izleniyor.
  • 🕰️ Önceki döngülerde benzer birikim dönemlerinin ardından yüzde 250’nin üzerinde ralliler görülmüştü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin, kısa vadede zayıf görünümünü korurken daha geniş zaman diliminde dikkat çeken bir teknik bölgeye geri döndü. Analistlerin paylaştığı değerlendirmelere göre fiyat, bir yandan aşağı yönlü baskı altında kalırken diğer yandan geçmiş döngülerde güçlü yükselişlerin başladığı bir birikim alanında işlem görüyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede baskı sürüyor
2 Tarihi birikim bölgesi yeniden öne çıkıyor
3 Göstergelerde izlenen seviyeler

Kısa vadede baskı sürüyor

Carlos Garcia Tapia’nın değerlendirmesine göre Dogecoin, son tepki yükselişinin ardından kalıcı bir ivme oluşturamadı. Fiyatın önemli direnç seviyelerinin altında kalmayı sürdürmesi, kısa vadeli görünümde temkinli yaklaşımı öne çıkarıyor.

Tapia, Dogecoin’in mevcut görünümünde neredeyse hiç güç işareti olmadığını, alıcıların kaybedilen destekleri geri almaması halinde aşağı yönlü riskin sürebileceğini belirtti.

Analistin paylaştığı dört saatlik grafikte DOGE yaklaşık 0,083 dolar seviyesinde işlem görürken alçalan trend yapısının altında kalıyor. Grafikte sert düşüşün ardından oluşan daralan yükseliş formasyonu öne çıkıyor. Teknik analizde bu yapı, ivmenin zayıf kaldığı dönemlerde çoğu zaman aşağı yönlü kırılma riskiyle ilişkilendiriliyor.

Aynı analizde 0,0858 dolar ve 0,0909 dolar seviyeleri yakın direnç bölgeleri olarak öne çıkarıldı. Fiyatın bu alanların altında kalması, kısa vadede güçlü bir toparlanma ihtimalini sınırlıyor. Mevcut yapının aşağı kırılması halinde 0,0776 dolar civarındaki desteğin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir.

Tarihi birikim bölgesi yeniden öne çıkıyor

Buna karşılık haftalık grafikte daha yapıcı bir tabloya dikkat çeken başka bir değerlendirme de bulunuyor. Hailey LUNC XRP, Dogecoin’in daha önce güçlü rallilere zemin hazırlayan tarihi birikim aralığına geri döndüğünü aktardı. Dogecoin, sosyal medya etkisiyle öne çıkan ve piyasa değerine göre en büyük meme coin’lerden biri olarak biliniyor.

Hailey LUNC XRP’ye göre mevcut yapı, geçmiş piyasa döngülerinde büyük yükselişlerden önce görülen uzun süreli yatay seyir dönemlerine benzerlik taşıyor.

Haftalık grafikte DOGE’nin 0,084 dolar civarında bulunduğu ve son zirvelerden sonra uzun süreli bir geri çekilme yaşadığı görülüyor. Analiste göre mevcut fiyat aralığı, önceki döngülerde aylar süren sıkışmanın ardından sert yukarı hareketlerin başladığı bölgelere benziyor.

Karşılaştırılan önceki dönemlerde birikim aşamalarını yüzde 250’nin üzerinde ralliler izlemişti. Bu nedenle bazı piyasa katılımcıları, benzer bir döngü tekrar ederse mevcut bandın daha büyük bir kırılmanın zemini olabileceğini düşünüyor. Ancak bu senaryonun güç kazanması için fiyatın bulunduğu bölgeyi koruması ve ivme üretmesi gerekecek.

Göstergelerde izlenen seviyeler

Haftalık görünümde göreli güç endeksi de tarihsel olarak düşük seviyelere yakın seyrediyor. Bu durum, piyasa ivmesinin önceki yükseliş evrelerine kıyasla belirgin şekilde daha zayıf olduğuna işaret ediyor. Buna rağmen yükseliş beklentisini savunanlar, düşük momentumun uzun vadeli bir birikim sürecinin erken aşamalarına da işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Piyasada şimdi iki ana senaryo izleniyor. Kısa vadede destek bölgesinin korunamaması yeni bir geri çekilmenin önünü açabilir. Daha geniş zaman diliminde ise mevcut aralığın korunması ve dirençlerin aşılması halinde Dogecoin için daha güçlü bir toparlanma beklentisi gündeme gelebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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